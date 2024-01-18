«Cемена уложит даже в полевую дорогу»: машиностроитель Дмитрий Беляев — о конкурентах, инвестициях и перламутровых пуговицах

"Станки расставлены, люди давно работают"
- Клуб чемпионов признал вас «Менеджером года» за новинки, за инвестиции в производство и за зерносушильные комплексы, которые помогли сохранить урожай. Вы бы сами себе что поставили в зачет 2023 года?
- Я бы отметил начало серийного производства посевного комплекса «АлтайДиск». На сегодняшний день для сельского хозяйства острая проблема — отсутствие дисковых посевных комплексов прямого посева с большим удельным давлением на сошник.
С уходом из России компаний Bourgault и John Deere данная ниша освободилась. Вывод подобного образца на рынок я считаю своевременным. Техника оказалась чрезвычайно востребованной.
Конструкторские работы по созданию посевного комплекса начали в конце 2022 года. В 2023 году испытали первые образцы в Новичихинском и Зональном районах.
После этого произвели ряд изменений. Теперь с уверенность можно сказать, что посевной комплекс полностью готов.
Вторым важным событием 2023 года стал запуск производства дождевальным машин, но это, скорее, продукт на перспективу. В Алтайском крае под орошение отдано всего 9 тыс. га земель, хотя в советское время было больше 300 тыс. га.
Кроме того, оросительные системы — это история не особо оригинальная. Их уже выпускают три или четыре компании в России. Тогда как посевной комплекс «АлтайДиск» - полностью собственная разработка, уникальная в своем роде.
- Говоря о производстве, что с вашей производственной площадкой на улице Космонавтов в Барнауле? В 2022 году вы сравнивали ее с разрушенным Сталинградом.
- Реконструкция полностью завершена. Станки расставлены, люди давно работают. Здесь задействован каждый квадратный метр помещений.
Ранее я считал, что строить в чистом поле проще и дешевле. С учетом полученного на этой площадке опыта, поменял свое мнение. Оказалось, что реконструкция старых производственных зданий происходит гораздо быстрее, нежели стройка с нуля.
На улице Космонавтов весь цикл восстановительных работ завершили за год. На другой производственной площадке в Барнауле только полтора года получали разрешение на строительство.
- Вы имеете ввиду строительство нового цеха за пивзаводом в Барнауле. Как продвигаются дела?
- На данный момент мы на стадии прокладки коммуникаций. Параллельно проводим внутреннюю отделку офисного здания, закрываем контур основного производственного здания. В марте планируем эти работы завершить.
В середине лета будет заканчивать стройку и переходить к этапу сдачи в эксплуатацию. Как известно, тут начинается все самое интересное.
"Нам требуется учебный центр"
- На ваш взгляд, этих производственных мощностей компании будет достаточно?
- На 2024 и 2025 годы этого хватит, а дальше, возможно, нет.
Летом прошлого года компания приобрела еще одну площадку в 2,5 га на улице Трактовой. Здесь имеется одно здание и возможность для расширения. В настоящий момент оформляем документы на земельный участок. Закончим это — перейдем к следующему.
- Читала, что Ростсельмаш намерен строить собственный испытательный полигон для сельхозтехники. Это будет некий аналог машиноиспытательной станции только в более современной варианте. Вашей компании нужно нечто подобное?
- Конкретно нашей компании — нет. Технику лучше испытывать в хозяйствах, в тех условиях, в которых она будет эксплуатироваться. Так мы и работаем: иногда дошлифовываем технику и год и два.
В настоящий момент в большей степени нам требуется учебный центр для подготовки специалистов.
Будем создавать его на базе своего предприятия с отдельными парком станков. Это нам позволит готовить новых сотрудников с учетом наших технологий и наладить систему переподготовки.
Взаимозаменяемость сотрудников — очень важная для нас история.
"Пока глобальных претензий не было"
- В 2023 году вы представили культиватор Strip-till, посевной комплекс и дождевальную машину. На ваш взгляд, у чего есть наибольшие перспективы с точки зрения продаж?
- У посевного комплекса. До апреля 2024 года у нас законтрактовано и продано достаточное количество образцов, то, которое мы на данный момент можем произвести.
После участия в выставке «ЮгАгро» в Краснодаре спрос возрос. Провели бы массовую компанию — продали бы еще больше.
Другие компании тоже начинают заходить на этот рынок. Очевидно, что через несколько лет мы увидим аналоги нашему посевному комплексу. Однако у нас есть год форы — первые образцы мы уже испытали в полевых условиях.
В этом году получим еще больше обратной связи и, в случае необходимости, сможем оперативно внести изменения.
- У меня есть ощущение, что алтайские аграрии стали разбалованными превередами — отечественные комбайны им не нравятся, посевные комплексы тоже. В сельхозмашиностроении можно продукт довести до совершенства?
- Думаю, что нет. Слишком широк спектр природных условий, в которых сельскохозйственная техника используется. Одно орудие не может одинаково эффективно работать везде.
Есть агрегат, который хорошо себя показывает в Целинном районе. Попал он в Михайловский район — эффекта такого уже нет.
Посевная техника в этот отношении более универсальная. Ее главная задача без учета природных условий уложить семена на нужную глубину, идеально ее выдержав, и на максимально ровном расстоянии друг от друга.
В 2023 году наш посевной комплекс был в хороших кондициях — с учетом нюансов эксплуатации внесли в него порядка 10 изменений. Пока глобальных претензий не было.
Он выдерживает нужные параметры в любых условиях, семена уложит даже в полевую дорогу. Пробовали и это.
Может быть со временем придется какие-нибудь «перламутровые пуговицы» к нему «пришить», но это на усмотрение конкретного клиента.
- Слышала, что гендиректор Петербургского тракторного завода дает чуть ли не слово пацана, что новый Кировец отменного качества. Вы готовы поступить также?
- Слово пацана за свою технику дать могу. Но надо учитывать один важный момент: между нами и конечным покупателем есть сервисная служба.
У нас это 35 человек по трем основным направлениям — сушильный сервис, сервис по технике Amazon, сервис прицепов и ликвилайзеров. Со временем будет отдельная служба сервиса по посевникам.
Научить правильно работать на конкретной технике должен сервисный специалист. Мы же когда начинаем читать инструкцию? Когда что-то сломалось? Зачастую в сельском хозяйстве так и происходит.
Чтобы техника работала эффективно, без сбоев, надо ее правильно настроить. Представим, что механизатор этого не сделал, что тогда говорят? Дмитрий Беляев виноват.
Вторая важная часть — обеспечение своевременного ремонта. Надо чтобы с момента обращения о поломке и выхода техники в поле проходило как можно меньше времени. Если это будет двое-трое суток и более, конечно, снова скажут, что это техника у Беляева плохая.
"Все оказалось банально и просто"
- Говоря о зерносушильном оборудовании, как вы реально оцениваешь свой вклад в этом секторе. Чувствуете себя богом сушки?
- Богом себя не чувствую. Просто своевременно увидел, как в мировой практике в похожих зонах увлажнения, аналогичных Алтайскому краю, сельское хозяйство без сушек не обходится.
Кроме того, в 2010-х годах начинался тренд на выращивание технических культур. Это раньше у нас пшеницу по пшенице сеяли.
Сейчас в некоторых хозяйствах на нее приходится меньше 50% площадей. Понятно, что выращивать подсолнечник в нашей зоне без сушильного оборудования рискованно.
Поэтому в свое время начали делать осторожные шаги. Первые сушильные комплексы привезли в Алтайский край из США. В 2016 году собрали несколько собственных образцов.
Все оказалось банально и просто. В этом процессе участвовали три человека: я, мой сотрудник и одноклассник.
Помню: зима, мороз страшный. Мы в небольшом помещении срисовываем чертежи с разобранной американской сушилки. Срисовали основные детали, создали 3D модель и направили в производство.
Спустя годы все комплектующие стали делать сами, получив полностью самостоятельный продукт.
- Дождливая осень подстегнула продажи зерносушильного оборудования?
- Спрос возрос. В процентах точно сказать не могу, но на ближайшие два месяца законтрактован полностью. До конца февраля все расписано.
- 2022 год вы делили на два периода, до и после 1 августа. Сначала аграрии бегали за поставщиками техники, потом наоборот. Кто сейчас за кем «бегает»?
- Век производителей сельхозтехники был не долог — всего около года. Сейчас финансовая ситуация в сельском хозяйстве не стабильная, вновь наступило время покупателя.
"Игры с комплектующими еще аукнутся"
- Почти два года прошло с введения СВО и санкций. Как за это время изменилась расстановка сих на рынке сельхозмашиностроения?
- Данные очень интересные. Если мы посмотрим рынок самоходной техники, то здесь наблюдается рост импорта. По некоторым позициям увеличение поставок иностранной техники по итогам 2023 году произошло в разы.
Причем сама техника стала значительно дороже. Возьмите комбайн Claas с жаткой — 80 млн рублей стоит, а Ростсельмаш похожего класса — 35 млн.
По прицепной технике роста импорта практически нет. Она достаточно простая, и многие отечественные производители смогли ее освоить.
Понятно, когда европейские и американские поставщики вернутся на российский рынок, многое может измениться. Главное, чтобы курс доллара не обвалился.
Если он будет на уровне 50 рублей, нашему сельхозмашиностроению придется не сладко. Конкурировать с немцами или американцами в таких условиях мы не сможем.
- По вашему мнению, эти годы пошли во благо отечественным производителям?
- Есть ощущение с определенным послевкусием. С одной стороны, конечно, мы отмечаем рост и развитие отечественного сельхозмашиностроения.
Тема промышленного производства стала для нашей страны актуальной — больше предприятий, больше вовлеченных людей. Но если простую кормозаготовительную или прицепную технику в России научились делать, то в производстве тракторов прорыва не произошло.
Легко, по щелчку пальцев, еще один или два крупных тракторных завода не родятся - это колоссальные инвестиции, и уровень как минимум государственно-частного партнерства.
Второй, не менее важный момент, это покупка комплектующих. До введения санкций проблем не было — стабильно закупались в Европе и США. Начались перебои, стали брать все, что есть в наличие. На разные модели приходилось ставить разные комплектующие.
Надо понимать четко: придет время, когда техника начнет ломаться. Вряд ли кто-то из сервисников будет держать на складе, например, десять видов гидромоторов, когда каждый стоит около 200 тыс. рублей.
Так что, игры с комплектующими еще нам аукнутся.
"Совершенно неуместное поведение"
- Как вы оцениваете экспансию китайской техники в России? Чего от этого ждать?
- Я с большой настороженностью смотрю на все происходящее. Вижу, что у государства две глобальные задачи — вырастить собственного производителя и поддерживать дружественные отношения с Китаем. В нашем случае это две противоречащие вещи.
В 2023 году несколько раз был на белорусских предприятиях и у меня сложилось впечатление, что они к российским дилерам и в целом к нашему рынку начали относиться высокомерно. На мой взгляд, сейчас это совершенно неуместное поведение.
Китайские производители вытесняют белоруссов день за днем. Они изучили каждый сегмент, знают все показатели и бьют очень прицельно.
Причем это касается не только маломощной техники. Китайцы уже готовы предложить трактора мощностью 400 и более л.с. У Минского тракторного завода таких вариантов нет до сих пор.
- Представим, что европейская и американская сельхозтехника вернулась на российский рынок. Что тогда? Кто выживет и боитесь ли вы?
- В нашем сегменте имеются устойчивые позиции, сформированная репутация и качественный продукт. Здесь проблем возникнуть не должно.
В сегменте самоходной техники все может существенно поменяться. Если доллар будет стоить 40-50 рублей, отечественные производители тракторов и комбайнов забегают быстро.
Досье
Дмитрий Владимирович Беляев родился 8 сентября 1983 года в селе Хабары. Школу окончил уже в Барнауле, куда переехал с родителями. Затем учился в Алтайском государственном техническом университете на факультете «Измерительная техника и технологии».
В 2015 году получил второе высшее образование в Москве, в РАНХиГС по направлению «Государственное муниципальное управление».
Свою трудовую деятельность начал еще в 2004 году в компании «ЭкоНива-Сибирь», учась на четвертом курсе.
В 2008 году организовал компанию «Комплекс Агро», которая в тот момент занималась продажами техники Amazone. А в 2016 году открыл собственное производство, тогда же собрав первую сушилку.
В свободное от работы время занимается спортом: хоккеем и триатлоном. Не женат.
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