Час «Х» уж близок. Чем хорош патент для алтайского бизнеса и почему с переходом от ЕНВД нельзя медлить

1 Когда надо подать заявление о выборе новой системы налогообложения?

Всем ИП, кто сейчас применяет удобную и привычную «вмененку», хочешь-не хочешь — а надо выбрать другую систему уже в этом году.

По словам руководителя алтайского УФНС Юрия Куриленко, смысла надеяться, что ЕНВД в 2021 году оставят, нет никакого.

Однако обратите внимание: заявление на получение патента надо подать в налоговую службу до 17 декабря — то есть не позднее чем за 10 дней до начала применения этой системы. Дни считаются рабочие.

Если выбрали упрощенку — заявление подается до 31 декабря. Если не подадите никаких заявлений — вас автоматом переведут на общую систему налогообложения. А это дорого и непросто (особенно с непривычки).