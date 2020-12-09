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Экономика

Час «Х» уж близок. Чем хорош патент для алтайского бизнеса и почему с переходом от ЕНВД нельзя медлить

Принятая краевыми законодателями новая редакция закона о патентной системе налогообложения учла множество предложений алтайского бизнеса. Шанс у нынешних плательщиков ЕНВД перейти на патент и перечислять государству посильные налоги, есть примерно у 20 тыс. предпринимателей. Но медлить с выбором патента нельзя — времени почти не осталось. Рассказываем, чем эта система может быть интересна бизнесу и где найти ответы на сложные вопросы.

Налоги. Доходы.
Налоги. Доходы.
Pixabay.com
1 Когда надо подать заявление о выборе новой системы налогообложения?

Всем ИП, кто сейчас применяет удобную и привычную «вмененку», хочешь-не хочешь — а надо выбрать другую систему уже в этом году.

По словам руководителя алтайского УФНС Юрия Куриленко, смысла надеяться, что ЕНВД в 2021 году оставят, нет никакого.

Однако обратите внимание: заявление на получение патента надо подать в налоговую службу до 17 декабря — то есть не позднее чем за 10 дней до начала применения этой системы. Дни считаются рабочие.

Если выбрали упрощенку — заявление подается до 31 декабря. Если не подадите никаких заявлений — вас автоматом переведут на общую систему налогообложения. А это дорого и непросто (особенно с непривычки).

Заведения общепита площадью не более 150 метров - кандидаты на переход к патентной системе налогообложения.
Заведения общепита площадью не более 150 метров — кандидаты на переход к патентной системе налогообложения.
Дарья Зыкова, ИД «Алтапресс»
2 Где узнать, какие виды деятельности могут перейти на патент?

Патент могут получить только индивидуальные предприниматели — ИП. Юрлица — не могут.

Причем ИП сможет купить патент, если у него не больше 15 работников, годовой доход — не более 60 млн рублей (по всем видам деятельности).

Видов деятельности, которые можно вести на патенте, немало — более 80. Это и розничная торговля, и общепит (и то, и другое — до 150 кв. метров площади). А еще парикмахерские, косметологи, грузо- и пассажироперевозки, услуги и т.п.

Кратко - о патентной системе.
Кратко — о патентной системе.
ФНС.
3 Какой закон все это определяет и где узнать подробности?

Надо найти краевой закон № 88-ЗС от 27 ноября 2020 года. На момент подготовки статьи закон не был опубликован на портале правовой информации. Но он появится там вот-вот. Зайти на портал можно по этой ссылке.

Кроме того, все детали можно узнать и в справочнике управления по предпринимательству для перехода с ЕНВД. Скачивайте его вот здесь.

Наконец, подходящую для вас систему можно выбрать на сайте ФНС — там и про патенты тоже много информации.

ИП, занимающийся пассажироперевозками, может перейти на патент. Но есть ограничения.
ИП, занимающийся пассажироперевозками, может перейти на патент. Но есть ограничения.
Pixabay.com
4 Как рассчитать, сколько платить по патенту?

Налоговая ставка по патентной системе — 6%.

В краевом законе указан потенциально возможный годовой доход (ПВГД — запомните это страшное сокращение) по каждому виду деятельности. Находите свой ПВГД. Умножаете его на 6% (то есть на 0,06) — получается сумма налога на год.

Если берете патент на год, заплатить надо будет в два приема.

Кроме того, в 2021 году «патентщики» смогут вычесть из суммы налога страховые взносы за себя и сотрудников. ИП без работников вправе уменьшить налог на 100%, работодатели — до 50%. Важно, чтобы сотрудники были заняты именно в деятельности по патенту.

Взносы снижают налог, если они оплачены в период действия патента. И вот еще что: если у ИП есть наемные работники, применяют понижающие коэффициенты.

Налоги. Бизнес. Расчеты.
Налоги. Бизнес. Расчеты.
Pixabay.com
5 Когда заработает калькулятор на сайте ФНС?

Калькулятор на сайте ФНС для расчета патента на 2021 год на момент подготовки публикации действительно не работал.

Но он заработает 12 декабря, пообещал руководитель УФНС по Алтайскому краю Юрий Куриленко на онлайн-конференции. Калькулятор можно найти здесь.

Въезд в Новоалтайск.
Въезд в Новоалтайск.
Группа «Новоалтайск» в соцсети ВКонтакте
6 Зависит ли размер патента от населенного пункта?

Зависит. Краевые депутаты предусмотрели 6 групп населенных пунктов. В первой — только Барнаул, во второй — Бийск, Рубцовск, Новоалтайск, Заринск, Белокуриха. В третьей — менее крупные города края и крупные райцентры.

В остальных трех группах — сельские населенные пункты разного размера. Чем меньше населенный пункт — тем меньше размер потенциального дохода.

Пример: предприниматель-парикмахер в Барнауле будет платить по патенту 6% с дохода 305 тыс. рублей. В селе численностью населения менее 500 — с дохода в 101 тыс.

Впрочем, оба парикмахера могут уменьшить сумму налога на уплаченные взносы в соцфонды в 2021 году — в этом случае они заплатят по патенту 0 рублей. Это не шутка.

Парикмахер.
Парикмахер.
Анна Зайкова
7 В чем еще плюсы патентной системы?
  • Патент можно получить на любой срок — от 1 до 12 месяцев в рамках календарного года.
  • «Патентщик» освобождается от НДФЛ (полученного от предпринимательской деятельности, на которую получен патент) и от налога на имущество физлиц (используемого при осуществлении предпринимательской деятельности).
  • Предприниматель может вести несколько видов деятельности с разными режимами налогообложения.
  • ИП, выбравшие патентную систему, не сдают декларацию
  • Для некоторых видов деятельности предприниматель освобожден от онлайн касс
  • Предприниматель вправе получить несколько патентов.
Предприниматели, занимающиеся остеклением балконом в лоджий, могут получить патент.
Предприниматели, занимающиеся остеклением балконом в лоджий, могут получить патент.
avito.ru
8 Какие есть ограничения для перехода с ЕНВД на патент?

Ограничений немало. Список можно найти на сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае. Или все в том же пособии управления по предпринимательству.

Ответы на многочисленные вопросы по переходу с ЕНВД можно также найти в записи онлайн-конференции.

Там, например, есть ответы на вопросы, где именно получать патент, когда их надо получать два или больше, кому выбирать упрощенную систему? На этой записи ответы можно услышать, начиная с отметки 49:56.

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