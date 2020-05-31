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31 мая 21°C
Экономика

Частная компания США отправила астронавтов в космос и перехватывает миллиарды у России

Астронавты NASA впервые с 2011 года отправились к Международной космической станции (МКС) на американском космическом корабле — до этого на станцию их доставляли российские аппараты. Это первый случай, когда пилотируемый аппарат запустила частная компания, сообщает DW. Для России это может обернуться потерей крупных сумм, которые платили за место на корабле «Союз».

Запуск ракеты Falcon 9 30 мая 2020 года.
Запуск ракеты Falcon 9 30 мая 2020 года.
www.nasa.gov

Что произошло

30 мая в 22:22 по Москве ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала к МКС. Корабль разработала частная американская компания SpaceX Илона Маска. На борту находятся астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Хели.

Это первый в истории запуск в космос астронавтов на ракете и корабле, полностью спроектированных и построенных частной компанией. Хотя и за государственные деньги — Маск получил на проект от NASA $3,1 млрд, обращает внимание The Bell.

В США после закрытия в 2011 году программы Space Shuttle американцы в течение 9 лет не могли сами отправлять своих астронавтов — они пользовались услугами «Роскосмоса» и российскими кораблями «Союз».

Астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Хели.
Астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Хели.
www.nasa.gov

Как вам такое, Рогозин?

Для «Роскосмоса» этот пуск — плохая новость. С 2011 года NASA заплатило российскому космическому агентству почти $4 млрд за отправку к МКС американцев и их партнеров, за это время американцы купили 70 мест.

Под конец одно место на «Союзе» обходилось американцам почти в $80 млн — это на $20 млн дороже, чем стоит целый запуск Falcon 9 c Crew Dragon. Теперь «Роскосмос» может лишиться этих контрактов — но только после того, как ракета и корабль SpaceX докажут свою надежность.

Дмитрий Рогозин (справа) на космодроме &quot;Восточный&quot;.
Дмитрий Рогозин (справа) на космодроме «Восточный».
roscosmos.ru

Плюсы для России

Но руководитель Института космической политики Иван Моисеев нашел пользу для России в запуске американцам космического корабля с экипажем, рассказала Lenta ru.

Старт американского пилотируемого корабля заставит Россию задуматься о состоянии своей космонавтики.

«Мы должны понять, что с этим запуском компания SpaceX, в которой работает 6 тысяч человек, по космической мощности сравнялась с „Роскосмосом“, где работают 250 тысяч человек», — заявил Моисеев.

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