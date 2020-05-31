Частная компания США отправила астронавтов в космос и перехватывает миллиарды у России

Астронавты NASA впервые с 2011 года отправились к Международной космической станции (МКС) на американском космическом корабле — до этого на станцию их доставляли российские аппараты. Это первый случай, когда пилотируемый аппарат запустила частная компания, сообщает DW . Для России это может обернуться потерей крупных сумм, которые платили за место на корабле «Союз».

Что произошло

30 мая в 22:22 по Москве ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала к МКС. Корабль разработала частная американская компания SpaceX Илона Маска. На борту находятся астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Хели.

Это первый в истории запуск в космос астронавтов на ракете и корабле, полностью спроектированных и построенных частной компанией. Хотя и за государственные деньги — Маск получил на проект от NASA $3,1 млрд, обращает внимание The Bell.

В США после закрытия в 2011 году программы Space Shuttle американцы в течение 9 лет не могли сами отправлять своих астронавтов — они пользовались услугами «Роскосмоса» и российскими кораблями «Союз».

Астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Хели. www.nasa.gov

Как вам такое , Рогозин?

Для «Роскосмоса» этот пуск — плохая новость. С 2011 года NASA заплатило российскому космическому агентству почти $4 млрд за отправку к МКС американцев и их партнеров, за это время американцы купили 70 мест.

Под конец одно место на «Союзе» обходилось американцам почти в $80 млн — это на $20 млн дороже, чем стоит целый запуск Falcon 9 c Crew Dragon. Теперь «Роскосмос» может лишиться этих контрактов — но только после того, как ракета и корабль SpaceX докажут свою надежность.

Дмитрий Рогозин ( справа) на космодроме «Восточный». roscosmos.ru

Плюсы для России

Но руководитель Института космической политики Иван Моисеев нашел пользу для России в запуске американцам космического корабля с экипажем, рассказала Lenta ru.

Старт американского пилотируемого корабля заставит Россию задуматься о состоянии своей космонавтики.