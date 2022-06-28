Человек + компьютер

Текущий год поставил перед агробизнесом серьезные вызовы. Выход один: повышать эффективность и искать новые зоны роста. Эти задачи помогают решать высококвалифицированные специалисты Сбера, новые технологии и искусственный интеллект. «СК» изучил, какие предложения Сбера помогут АПК больше зарабатывать и сохранять устойчивость даже в самое турбулентное время.

Как ответить на вызовы времени

Прежде всего, на помощь придут классические банковские продукты: кредитование, агрострахование, лизинг. Сбер — активный проводник мер господдержки бизнеса, льготных отраслевых программ и предлагает собственные продукты.

Выбор кредитных продуктов широкий — пожалуй, под любые потребности: от покупки кормов до приобретения дорогостоящей сельхозтехники. В ситуации нестабильных цен и сложностей с поставками точно не стоит откладывать нужную покупку на завтра.

Одним словом, с деньгами Сбер поможет. И всегда может дать экспертный совет, куда правильнее вложить те же кредитные средства. Помогут не только банковские работники, но и специалисты компаний экосистемы.

Среди помощников агробизнеса особое место занимает Strategy Partners (АО «Стратеджи Партнерс Групп», доля Сбера — 100%). Особое — потому что это — профессиональная команда консультантов, способная взглянуть на ваш бизнес системно. У всех членов команды — многолетний опыт кратного роста бизнеса клиентов и умение найти ответы на вызовы времени.

Они, к примеру, сформируют новые маршруты поставок внутри России. Помогут переориентировать и увеличить экспорт. Или найдут новых партнеров, способных обеспечить агробизнес всем, что стало труднодоступным в новых условиях.

Консультанты из Strategy Partners — опытные «диагносты». Их работа с заказчиком — это и «скорая помощь», необходимая агробизнесу здесь и сейчас, и «семейный врач», который разработает путь выздоровления — антикризисный план.

Они покажут, где прячутся непродуктивные издержки и как их устранить. Научат принимать гибкие решения, когда условия на рынке быстро меняются. А в случае необходимости — выполнят роль арбитра в переговорах с контрагентами и найдут возможности привлечь господдержку.

В общем, Strategy Partners — помощник для тех, кто строит агробизнес «вдолгую» и при этом решает задачи момента — повышение устойчивости бизнеса.

Как найти зоны роста

Еще один важный вопрос — как найти направление, в котором развиваться и не ошибиться. Можно, конечно, самостоятельно следить за конъюнктурой рынка и на этой основе принимать решения. Например, посеять рапс, потому что спрос на него в прошлом году был высокий. Но конъюнктура рынка — штука неустойчивая. И нередко результат такого решения — перенасыщение рынка, падение цен и убытки.

Для тех, кто ищет, в каком направлении развиваться и где потенциальные зоны роста, есть инструмент «Потенциал отрасли» от СберАналитики.

Сервис «Потенциал отрасли» позволяет поставить на службу аграрию серьезный анализ рынка. Он, например, даст ответ, на какие товары спрос не удовлетворен. Расскажет о ваших конкурентах и их преимуществах и подберет регионы и конкретных клиентов, для которых ваш товар будет особенно востребованным.

Чтобы выдать достоверное решение, «Потенциал отрасли» анализирует огромную базу данных — в нее входит агрегированная обезличенная информация о финансовом поведении более 6 млн российских юрлиц из всех регионов.

Как улучшить использование земли

Спутники, которые летают над планетой, — богатейший источник информации о земле. Как им воспользоваться? Получать и анализировать эту информацию умеет Agro AI* — аналитический продукт для предприятий АПК, разработанный специалистами СберАналитики и Sber AI.

Снимки с космических аппаратов нелегко понять без подготовки. Agro AI берет эту задачу на себя: он их «прочитает» и исследует с помощью искусственного интеллекта. А затем выдаст аграрию «всю правду» о его полях с точностью до 10 метров.

Что же такого может узнать аграрий от Agro AI, чего сам не знает о своей земле? На самом деле — многое.

Информация на бумаге не всегда совпадает с реальностью. Например, по документам могут значиться одни границы полей, а по факту — оказаться совершенно иными. И если выяснилось, что хозяйство задействовало не всю территорию, то дополнительные участки земли можно ввести в оборот и получить с них доходы.

Например, историю посевов и урожайность конкретного поля за пять прошедших лет. Если у вас в планах купить новый участок (или взять его в аренду) — это хорошее подспорье для принятия взвешенного решения.

А еще Agro AI умеет прогнозировать урожайность. Он не только оперативно выдаст этот прогноз (обновляя его каждую неделю), но и сформирует мнение, какими культурами засеять поле, чтобы достичь высоких экономических результатов. Поле при этом исследуется удаленно — личное присутствие заказчика не требуется.

По сути, Agro AI дополняет знания и интуицию аграриев точными и актуальными сведениями и способностями компьютерного «мегамозга». Человек плюс компьютер — это, согласитесь, большая сила.

Как точно в срок доставлять товары

И еще два проекта из экосистемы Сбера могут быть интересны агробизнесу.

Во-первых, это услуга доставки грузов — ее выполняет компания федерального масштаба: СберЛогистика. Во-вторых, торговая площадка СберМегаМаркет.

Сначала — о СберЛогистике. Работает это просто: регистрируетесь в личном кабинете на сайте — и заказываете автотранспорт. Заявку можно отправить и по электронке.

Главное в этом сервисе — оперативность и надежность: максимум через 24 часа после отправки заявки вам подберут и подадут машину, а груз доставят точно в срок. При этом оплатите вы услугу уже после доставки.

Как расширить рынок на всю страну

И вот теперь — о маркетплейсе СберМега­Маркет. По сути, это витрина для 4,5 млн товаров — такой большой торговый центр, где товары продают дистанционно, а доставляют реально.

Торгует площадка множеством категорий товаров: от продуктов питания до смартфонов и товаров для животных. Но не беспокойтесь: ваша продукция не затеряется среди огромного разнообразия, скажем, фенов, обоев и курточек. Покупатель всегда сортирует позиции по названию, цене, скорости доставки и т.п.

Людям нравится покупать на этой площадке еще и потому, что есть разные способы получения заказов. Например, можно забрать товар при предварительном бронировании в самом магазине (чтобы точно быть уверенным, что нужная позиция будет в наличии). А можно получить заказ в одном из филиалов сети отделений Сбера. Также есть возможность оформить доставку с курьером домой или в ближайший пункт выдачи заказов.

Для производителя товара или продавца открывается огромный рынок и многомиллионная аудитория — СберМегаМаркет доставляет заказы клиентам более чем в тысячу городов России. Понятно, что подходит эта площадка не всем — только тем, кто готов работать с розницей. Чтобы осуществлять продажи через маркетплейс на всю страну, необходимо иметь возможность доставлять товары на склад в Москве. При этом, для продажи товаров в регионе ближайший склад находится в Новосибирске.

Теперь — немного о том, как это работает. Вы подключаетесь к площадке — ваш товар попадает на витрину. Цену определяете вы сами.

СберМегаМаркет — один из немногих маркетплейсов на рынке, предлагающий сотрудничество по схеме «Закажи и забери»: это возможность забрать заказ, оформленный через маркетплейс, в офлайн-магазинах ритейлера.

Партнерам схема позволяет напрямую контактировать с покупателем, привлечь больше клиентов в офлайн-магазин, увеличить продажи — в том числе за счет cross-sell** предложений, а также существенно сэкономить на логистике.

Интеграция по API (Application Pro­gram­ming Interface — интерфейс программирования приложений) с маркетплейсом предоставляет полный доступ к данным клиента. Кроме того, с помощью этой схемы ритейлеры могут успешно реализовывать ассортимент, который нельзя приобрести онлайн: например, медикаменты, алкоголь, пиротехнические изделия.

Наряду с «Закажи и забери» существуют и «классические» схемы логистического взаимодействия в цепочке «маркетплейс-покупатель-продавец»:

• Доставка силами продавца — когда товар хранится у продавца, он собирает заказ и доставляет его покупателю или в пункты выдачи заказа.

• Доставка силами маркетплейса. Для продавца доступны несколько схем передачи заказов СберМегаМаркету: самостоятельная отгрузка заказов в один из пунктов приема или поставка товара на фулфилмент-склад с последующим хранением.

Одна из схем сотрудничества с продавцами — по модели cost per sale, когда продавцы выплачивают комиссию с каждого выкупленного заказа. Размер зависит от категории и может составлять от 3% до 20% цены товара. Комиссия за расчетно-кассовое обслуживание — 1,5% от стоимости товара независимо от того, каким способом покупатель оплатил заказ.

После получения денег от покупателя СберМегаМаркет переводит на расчетный счет продавца сумму за вычетом комиссионного вознаграждения.

Кстати, на СберМегаМаркете можно и купить товары для развития бизнеса, что называется, как простому физическому лицу: здесь, например, есть сепараторы, инкубаторы, поилки и многое другое.

Акции со скидками на площадке проходят регулярно, и это единственный маркетплейс, на котором можно использовать бонусы от СберСпасибо в обмен на скидку до 99% от стоимости товаров, вне зависимости от категории (один бонус равен одному рублю).

* Agro AI — решение для предприятий агропромышленного комплекса, разработанное Sber AI совместно со Сбер­Аналитикой. Название от Agro (аграрный) и AI — искусственный интеллект (artificial inltelligence).

** Cross-sell — «перекрестные продажи», техника продаж, суть которой заключается в увеличении среднего чека при помощи предложения клиенту дополнительных товаров.

Антон Милютин,

управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

— Цифровизация вошла во многие сферы нашей повседневной жизни и бизнес. Сегодня корпоративных клиентов Сбера не удивишь оформлением кредита онлайн или дистанционным открытием счета. Высокие технологии активно развиваются по всем направлениям, в том числе, что особенно важно для нашего аграрного региона, — в агропромышленном производстве.

Со своими актуальными разработками для этого сегмента мы познакомим посетителей на форуме «День сибирского поля» — и в рамках консультаций, и на программных мероприятиях. Клиенты получат информацию, что называется, из первых рук: на форуме будут работать ведущие эксперты и специалисты Сбера.

Приглашаю представителей бизнеса посетить наш стенд, чтобы владеть всей важной информацией, а значит, и понимать все возможности, которые помогут в развитии своего дела.

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