Черная метка: барнаульский бизнес обсудил как работать с маркировкой интернет-рекламы

С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон «О рекламе», которые вводят обязательную маркировку всей рекламы в Интернете. По этой причине 15 августа в Барнауле состоялась конференция «Маркировка интернет-рекламы. Что нужно успеть сделать до 1 сентября». На ней специалисты обсудили, что это будет значить для алтайских предприятий и конечных потребителей. Altapress.ru посетил эту конференцию и выяснил, как могут сказаться новые нормы закона на бизнесе и на рядовых гражданах.

Конференция «Маркировка интернет-рекламы. Что нужно успеть до 1 сентября» Фото — Анна Зайкова

В конференции приняло участие несколько десятков бизнесменов, маркетологов, рекламистов и фрилансеров.

Спикерами конференции стали руководитель сообщества маркетологов Алтайского края и основатель консалтингового агентства «O-EFIMOVA: маркетинг + интернет» Ольга Ефимова, основатель интернет-агентства «Hiclick» Виталий Романов, корпоративный юрист «Hiclick» Ольга Романова и директор по развитию ИД «Алтапресс» Дмитрий Шевкунов. Кроме того, на встрече присутствовал председатель комитета Алтайской ТПП по рекламе, генеральный директор ИД «Алтапресс» Юрий Пургин.

Ольга Ефимова Фото — Анна Зайкова

«Государство обратило внимание на рынок интернет-рекламы уже давно»

С вводным словом выступила Ольга Ефимова. По ее словам, государство обратило внимание на рынок интернет-рекламы еще в 2021 году. Она отметила, что объем российского рынка интернет-рекламы в 2021 году достиг 323,6 млрд руб. (+24% к прошлому году), при этом по прогнозу экспертов падение рынка в 2022 г составит 50−70%, до примерно 150 млрд руб.

В 2019 году Россия вошла в ТОП-5 крупнейших рынков интернет-рекламы в Европе, заняв 4-ое место. (По данным сводки AdEx Benchmark, которую ведет Европейское Бюро интерактивной рекламы (IAB Europe).

Ольга Ефимова объяснила собравшимся основные положения и новые термины, вводимые законом. Так, Роскомнадзор будет хранить всю информацию о всей интернет-рекламе в течение пяти лет.

Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) — система учета интернет-рекламы в ведении Роскомнадзора, данные из которой будут передаваться в налоговую службу. Оператор рекламных данных (ОРД) — это владелец программ для ЭВМ, предназначенных для установления факта распространения рекламы в интернете. Отбор операторов рекламных данных проводит Роскомнадзор. Информацию в ЕРИР напрямую подавать нельзя, только через ОРД.

Ответственность за непредоставление данных устанавливается законом для всей цепочки причастных к запуску рекламы — от заказчика до площадки, на которой демонстрировалась реклама, в том числе и на посредников. Для нарушителей предусмотрены крупные штрафы до 200 тыс. рублей.

Также Ефимова подробно остановилась на последствиях введения новых поправок в закон «О рекламе».

Это неизбежно повысит прозрачность информации по всей цепочки участников и бюджетов. Кроме того, закон скажется на сроках запуска рекламных кампаний, поскольку маркировку все образцы рекламы должны будут получить еще до их запуска. Также это отразится и на количестве тестов и правок при разработке рекламы. — сообщила Ефимова.

Кроме того, неизбежно вырастут затраты для всех участников цепочки, кто участвует в запуске рекламы.

Представители интернет-рынка прогнозируют увеличение затрат на создание интернет-рекламы в размере 20%.

Среди плюсов системы она отметила, что теперь отстоять авторские права станет гораздо проще. Введение единого реестра упростит подтверждение авторства и предотвращение неправомерного использования объектов интеллектуальной собственности.

В заключение, Ефимова рассказала о форматах, которые не затронет введение маркировки. Среди них — реклама, которая размещается на ТВ и радио и затем транслируется в интернет, push-уведомления, e-mail рассылки и т.д.

Виталий Романов Фото — Анна Зайкова

«Есть и хорошие новости!»

Следующим выступающим стал основатель интернет-агентства «Hiclick» Виталий Романов. По его словам, внезапное обязательное введение новой системы не является чем-то страшным.

Он отметил, что операторов рекламных данных выберут только в октябре этого года. По его информации, сейчас имеется 7 компаний-претендентов — МТС, Билайн, Ozon, Сбер, VK, Яндекс и Amberdata (принадлежит Национальной Медиа Группе). Последняя, кстати, является разработчиком новой системы.

Закон не запрещает ОРД брать комиссию за размещение рекламы.

«Прогнозирую, что альтруистов не будет, и с нас будут собирать очередную дань.» — заявил Романов.

Кроме того, Романов остановился на этапах запуска нового закона. Регулярная работа системы маркировки интернет-рекламы должна начаться 1 ноября, а штрафовать за нарушения Роскомнадзор не будет до марта 2023 года.

Ольга Романова Фото — Анна Зайкова

«…но есть нюасы»

Особое внимание заслужила практикующий юрист компании «Hiclick» Ольга Романова. Она рассказала тонкости и юридические нюансы сентябрьских нововведений.

По ее словам, с 1 сентября все рекламные объекты в Интернете должны содержать пометку «реклама», информацию о рекламодателе, а также специальный идентификатор. Этот идентификатор должен быть доступен для копирования любым пользователем.

Доступ к ЕРИР получат все участники цепочки размещения рекламы, а также Роскомнадзор, Федеральная антимонопольная служба и Федеральная налоговая службы. Передавать сведения в ЕРИР должны будут все участники цепочки, сделать это будет возможно только в электронном виде и только через ОРД

Регистрировать придется все, что попадает под действие закона «О рекламе». Это все типы баннеров, текстовый или текстово-графический блоки, все типы видеороликов, аудиозаписи, аудио- и видеотрансляции в прямом эфире, рассылки не по своей базе и ссылки в SEO-статьях.

В ЕРИР нужно будет сообщать обо всех участниках цепочки распространения рекламы. Кроме того, туда же необходимо будет направлять всю информацию о договорах, согласно которым происходило перечисление рекламного бюджета, об актах, отчетах, образцах рекламы и рекламных площадках.

«Закон позволяет делегировать обязанность по передаче сведений другим участникам цепочки. При этом каждый участник несет персональную ответственность, даже если он доверил размещать информацию о рекламе в Интернете другому лицу». — заявила Романова.

Последним выступающим на этой конференции стал директор по развитию ИД «Алтапресс» Дмитрий Шевкунов. Он рассказал о том рекламном инвентаре, который есть в распоряжении у региональных сайтов, а также о подходах к маркировке рекламы.

Он остановился на том, как будет работать система маркировки — кто и о чем будет передавать информацию в единый реестр интернет-рекламы, а также о технической стороне способов маркировки.

«Ждем разъяснений»

Финальным аккордом конференции стал круглый стол в формате «вопрос-ответ». На многие вопросы, например о блогерах или о взаимном пиаре компаний в соцсетях, у спикеров не было ответов. По их словам, Роскомнадзор сейчас готовит подробные разъяснения по новой системе маркировки интернет-рекламы и эта информация может появиться уже в ближайшее время.