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Экономика

«Черный четверг»: в ближайшее время курс доллара превысит 80 рублей

Объявление пандемии коронавируса COVID-2019 может привести к глобальному обвалу мировых фондовых рынков.

Памятник рублю в Барнауле.
Памятник рублю в Барнауле.
Денис Барсуков, altapress.ru.

Эксперты прогнозируют наступление глобального кризиса, который начнется с «черного четверга» на биржах и приведет к резкому падению национальной валюты.

Биржи охватит массовая распродажа, которая не обойдет стороной и нефть, пишут «Известия».

Так, американский фондовый рынок может обрушиться сразу на 35% от январских максимумов.

Новости о дальнейшем распространении коронавируса вместе с разрушением сделки ОПЕК+ вызовут сильное падение цен на нефть — до 20 долларов за баррель, при том, что 11 марта нефть стоила 36 долларов.

При таком падении рубль может серьезно подешеветь, из-за чего его курс к доллару может повыситься до 80 рублей и выше, предупреждают аналитики.

Из-за кризиса темпы роста российского ВВП в 2020 году могут сильно замедлиться — вместо ожидаемых 2% рост может составить всего 1,5−1,7%, пишет ura.ru.

Общий рост мировой экономики может сократиться до 1%, что чревато кризисом для развивающихся и некоторых развитых стран.

Форс-мажор

Больше всего из-за коронавируса пострадают сферы туризма, авиаперевозок и промышленности. Пандемия входит в список форсмажорных обстоятельств, что дает компаниям право не выполнять обязательства в полной мере. Это в свою очередь приведет к банкротствам страховых компаний.

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