Черную икру и духи запретили поставлять в Россию

15 марта Совет ЕС запретил экспорт в Россию предметов роскоши. В списке есть духи и черная икра.

«Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, предметы роскоши (.. .) любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России», — говорится в публикации.

В документе уточняется, что «запрет применяется к предметам роскоши (.. .) в той мере, в какой их стоимость превышает 300 евро за единицу, если иное не указано в приложении», пишет «Интерфакс».

Вместе с тем в перечень вошли такие неординарные «предметы», как круизные суда и яхты, породистые лошади, алмазы, жемчуг. Там же числятся изделия из драгоценных металлов, элитные вина и спиртные напитки, черная икра и трюфели, сигары, духи.

Под запрет попали автомобили стоимостью свыше 50 тыс. евро и мотоциклы дороже 5 тыс. евро, аксессуары и запчасти к ним, музыкальные инструменты дороже 1500 евро, предметы искусства и антиквариат; экипировка для горных лыж, гольфа, подводного плавания и парусного спорта; разнообразные биллиарды и аксессуары к ним, электронная техника, видеоигры, столовое серебро и фарфор, ковры, разнообразная одежда и др.

Перечень занимает 14 страниц убористого текста.

Вместе с тем в документе указывается, что запрет не распространяется на товары, необходимые для официальных целей дипломатических или консульских представительств государств-членов ЕС или их стран-партнеров в России, или международных организаций, пользующихся иммунитетом в соответствии с международным правом, а также на личные вещи их сотрудников.

Перечень запретных предметов роскоши опубликован в Официальном журнале Евросоюза и занимает 14 страниц текста.

Ранее США опубликовали список запрещенных к ввозу в Россию предметов роскоши.