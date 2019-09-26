Честные ставки по займам: ожидания против реальности

Всегда ли ставки по займам, которые озвучивают в рекламе являются правдой? Как узнать реальную ставку по займу до его оформления? На какие нюансы нужно обращать внимание при подписании договора займа?

К сожалению, сегодня рыночная экономика в России так устроена, что компании одного сегмента могут использовать разные, а иногда и совершенно противоположные подходы и методы работы с потребителями. Рынок микрофинансовых услуг — не исключение. Поэтому потребителям финансовых услуг важно понимать, как отличить легального кредитора от нелегального, как узнать реальную ставку по займу, что значит полная стоимость кредита и какие вопросы о займе нужно задавать до того, как договор подписан.

Любая микрофинансовая организация, работающая на территории России легально, должна состоять в государственном реестре микрофинансовых организаций, который опубликован на официальном сайте Банка России.

Совет: проверьте наличие выбранной вами компании в этом реестре. Никогда и никому не перечисляйте средства за рассмотрение заявки — в легальных организациях денежное вознаграждение за эту услугу не взимается.

Когда в рекламе звучит процентная ставка с формулировкой «от», то заемщик должен быть готов к тому, что ему могут одобрить заем на совсем других условиях. Всё потому, что у каждого финансового продукта есть определенные условия и требования, предъявляемые к заемщику, и если все эти параметры не совпадают, то рассчитывать на минимальную ставку заемщику не стоит.

Совет: задавайте прямой вопрос менеджеру микрофинансовой организации «А на каких условиях Ваша компания сможет выдать заём именно мне?».

В договоре займа микрофинансовой организации обязательно должна быть указана полная стоимость кредита ((ПСК) в процентах и в рублях) в специально отведенном месте, которая отражает полную информацию о реальной ставке по займу и размере выплат по договору в рублях.

Совет: не подписывайте договор, в котором не указана полная стоимость кредита. Прочитайте все условия договора, чтобы знать о дополнительных комиссиях, условиях, сроках и размерах платежей.

Взяв на вооружение эти простые советы можно снизить риск финансовых потерь и грамотно спланировать свои финансовые дела.

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