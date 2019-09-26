Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 сентября 6°C
22

Честные ставки по займам: ожидания против реальности

Всегда ли ставки по займам, которые озвучивают в рекламе являются правдой? Как узнать реальную ставку по займу до его оформления? На какие нюансы нужно обращать внимание при подписании договора займа?

Честные ставки по займам.
Честные ставки по займам.
ООО МКК «Ваш инвестор»

К сожалению, сегодня рыночная экономика в России так устроена, что компании одного сегмента могут использовать разные, а иногда и совершенно противоположные подходы и методы работы с потребителями. Рынок микрофинансовых услуг — не исключение. Поэтому потребителям финансовых услуг важно понимать, как отличить легального кредитора от нелегального, как узнать реальную ставку по займу, что значит полная стоимость кредита и какие вопросы о займе нужно задавать до того, как договор подписан.

Любая микрофинансовая организация, работающая на территории России легально, должна состоять в государственном реестре микрофинансовых организаций, который опубликован на официальном сайте Банка России.

Совет: проверьте наличие выбранной вами компании в этом реестре. Никогда и никому не перечисляйте средства за рассмотрение заявки — в легальных организациях денежное вознаграждение за эту услугу не взимается.

Когда в рекламе звучит процентная ставка с формулировкой «от», то заемщик должен быть готов к тому, что ему могут одобрить заем на совсем других условиях. Всё потому, что у каждого финансового продукта есть определенные условия и требования, предъявляемые к заемщику, и если все эти параметры не совпадают, то рассчитывать на минимальную ставку заемщику не стоит.

Совет: задавайте прямой вопрос менеджеру микрофинансовой организации «А на каких условиях Ваша компания сможет выдать заём именно мне?».

В договоре займа микрофинансовой организации обязательно должна быть указана полная стоимость кредита ((ПСК) в процентах и в рублях) в специально отведенном месте, которая отражает полную информацию о реальной ставке по займу и размере выплат по договору в рублях.

Совет: не подписывайте договор, в котором не указана полная стоимость кредита. Прочитайте все условия договора, чтобы знать о дополнительных комиссиях, условиях, сроках и размерах платежей.

Взяв на вооружение эти простые советы можно снизить риск финансовых потерь и грамотно спланировать свои финансовые дела.

«Ваш инвестор» — сервис комфортных займов под залог автотранспорта

Да, мы предоставляем честные и быстрые займы под залог автомобиля!

Сайт: vashinvestor.ru
Тел.: 8−800−555−00−31

Займы предоставляет ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru.

  • Реклама

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость