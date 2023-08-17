Четко следуют курсу. Что говорит алтайский бизнес о долларе, обвале рубля и своих решениях

Руководители бизнеса внимательно следят за событиями на финансовом рынке - обвалом курса рубля к европейской и американской валютам, экстренным заседанием ЦБ и резким повышением ключевой ставки до 12%. Это подтвердил опрос altapress.ru, в ходе которого мы задали вопрос: повлияли ли на ваш бизнес колебания курса доллара и евро к рублю, а если повлияли, то как? Вот что они ответили.

«Российские производители ориентируются на курс»

Александр Атабаев,

гендиректор компании «Трубопласт-А»:

Ослабление рубля повлияло очень сильно. Дело в чем? Дело в том, что российские производители сырья, которое мы используем, ориентируются на цену импортного сырья и держат цены процентов на пять ниже. Допустим, Корея, которая производит полиэтилен, устанавливает цену 2 050 долларов за тонну. При курсе 80 рублей цена одной тонны в рублях - около 164 тысяч. При курсе 90 - 184 тысячи. И вот наши производители немного снижают свои цены от этого уровня, чтобы нам невыгодно было покупать корейское сырье. Но в любом случае чем выше курс доллара, тем дороже наше сырье. Последняя партия корейского термостойкого полиэтилена должна была прийти к нам на 32-й неделе. Договор с российским поставщиком мы подписали, цену в рублях рассчитали исходя из курса на момент заключения договора. И вот теперь я подозреваю, что нашим партнерам не захочется его по той цене отдать нам.

Александр Атабаев, директор предприятия – производителя пластиковых труб "Трубопласт-А". Олег Богданов

«Рост курса спровоцировал ажиотаж»

Евгения Беспалова,

директор турфирмы «100 дорог»:

Когда курс доллара начал расти, произошел ажиотаж: туристы приходили выкупать туры, за которые ранее вносили предоплату. Кто-то и вовсе стал покупать путевки, боясь, что деньги быстро обесценятся. Теперь курс снижается и клиенты заняли выжидательную позицию — не знают, чего ожидать. В общем нет больших плюсов и минусов. Что такое критическая точка? (Туроператоры назвали, критическую точку курса при котором могут «встать» продажи — 120 рублей за доллар. - Прим. Ред.). Раньше у нас был курс 70, позже поднялся до 90 — все равно люди покупали путевки. Точки только в голове, вопрос лишь в том, готов ли человек тратить больше денег.

Евгения Беспалова, президент АРАТ. Анна Зайкова.

«Цены четко следуют курсу»

Андрей Загарин,

барнаульский предприниматель:

Я произвел наценку товара, который однозначно импортный - автомасел: плюс 15% по рознице. Это первое. Второе: мы только что купили бензовоз, оплатили покупку в юанях. Однако видим: тогда юань стоил 10,5 рублей, а сейчас - 13. То есть машина подорожала на несколько миллионов рублей. И мы понимаем: через какой-то промежуток времени придется покупать новый автомобиль, и его стоимость будет выше процентов на 25. Поэтому мы подняли стоимость автоперевозки бензина на 10 рублей за километр: с 70 до 80 рублей. Если курс рубля к доллару укрепится, то мы сделаем уценку. Мы это проходили после начала СВО - после того, как курс рубля укрепился. Главное - идти в паритете с курсом. А с курсом рубля многое связано в нашей стране. Я вижу, что подорожали подержанные машины - то, что стоило 1,75 млн, сейчас стоит 2,3 млн. Недавно смотрел цены на новый китайский внедорожник Tank 500. Две недели назад он стоил 5,7 млн рублей, сейчас 6,8 млн. И все автолюбители это понимают. Мы в автосервисе заказывали запчасти клиентам (я еще занимаюсь ремонтом автомобилей), сказали им цены заранее. А оплачивать они пришли, допустим, на этой неделе. И в рублях мы делаем переоценку, потому что заказываем запчасти из Эмиратов. Где было 50 тысяч, там стало 60, и никто не спорит, потому что все четко в соответствии с курсом.

Андрей Загарин. Олег Богданов

«Колебания особо не отразились»

Алексей Кисленко,

учредитель компании «Чайный ритм», производящей чай, фиточай, мед и крем-мед:

В целом, колебания курса на деятельности компании особо не отразились. Закупки материалов для производства стали немного дороже, но пока слишком мало времени прошло. Вот когда все цены пересчитают, тогда, я думаю, возможен некоторый спад продаж.

Виталий Смокотин встретился с молодыми предпринимателями. Дмитрий Лямзин, altapress.ru

«Конечный продукт неминуемо подорожает»

Виталий Смокотин,

генеральный директор компании «Мартика»: