Четко следуют курсу. Что говорит алтайский бизнес о долларе, обвале рубля и своих решениях

«Российские производители ориентируются на курс»
Александр Атабаев,
гендиректор компании «Трубопласт-А»:
Ослабление рубля повлияло очень сильно. Дело в чем? Дело в том, что российские производители сырья, которое мы используем, ориентируются на цену импортного сырья и держат цены процентов на пять ниже.
Допустим, Корея, которая производит полиэтилен, устанавливает цену 2 050 долларов за тонну. При курсе 80 рублей цена одной тонны в рублях - около 164 тысяч. При курсе 90 - 184 тысячи. И вот наши производители немного снижают свои цены от этого уровня, чтобы нам невыгодно было покупать корейское сырье. Но в любом случае чем выше курс доллара, тем дороже наше сырье.
Последняя партия корейского термостойкого полиэтилена должна была прийти к нам на 32-й неделе. Договор с российским поставщиком мы подписали, цену в рублях рассчитали исходя из курса на момент заключения договора. И вот теперь я подозреваю, что нашим партнерам не захочется его по той цене отдать нам.
«Рост курса спровоцировал ажиотаж»
Евгения Беспалова,
директор турфирмы «100 дорог»:
Когда курс доллара начал расти, произошел ажиотаж: туристы приходили выкупать туры, за которые ранее вносили предоплату. Кто-то и вовсе стал покупать путевки, боясь, что деньги быстро обесценятся.
Теперь курс снижается и клиенты заняли выжидательную позицию — не знают, чего ожидать. В общем нет больших плюсов и минусов.
Что такое критическая точка? (Туроператоры назвали, критическую точку курса при котором могут «встать» продажи — 120 рублей за доллар. - Прим. Ред.). Раньше у нас был курс 70, позже поднялся до 90 — все равно люди покупали путевки. Точки только в голове, вопрос лишь в том, готов ли человек тратить больше денег.
«Цены четко следуют курсу»
Андрей Загарин,
барнаульский предприниматель:
Я произвел наценку товара, который однозначно импортный - автомасел: плюс 15% по рознице. Это первое. Второе: мы только что купили бензовоз, оплатили покупку в юанях. Однако видим: тогда юань стоил 10,5 рублей, а сейчас - 13.
То есть машина подорожала на несколько миллионов рублей. И мы понимаем: через какой-то промежуток времени придется покупать новый автомобиль, и его стоимость будет выше процентов на 25. Поэтому мы подняли стоимость автоперевозки бензина на 10 рублей за километр: с 70 до 80 рублей.
Если курс рубля к доллару укрепится, то мы сделаем уценку. Мы это проходили после начала СВО - после того, как курс рубля укрепился. Главное - идти в паритете с курсом.
А с курсом рубля многое связано в нашей стране. Я вижу, что подорожали подержанные машины - то, что стоило 1,75 млн, сейчас стоит 2,3 млн. Недавно смотрел цены на новый китайский внедорожник Tank 500. Две недели назад он стоил 5,7 млн рублей, сейчас 6,8 млн.
И все автолюбители это понимают. Мы в автосервисе заказывали запчасти клиентам (я еще занимаюсь ремонтом автомобилей), сказали им цены заранее. А оплачивать они пришли, допустим, на этой неделе. И в рублях мы делаем переоценку, потому что заказываем запчасти из Эмиратов. Где было 50 тысяч, там стало 60, и никто не спорит, потому что все четко в соответствии с курсом.
«Колебания особо не отразились»
Алексей Кисленко,
учредитель компании «Чайный ритм», производящей чай, фиточай, мед и крем-мед:
В целом, колебания курса на деятельности компании особо не отразились. Закупки материалов для производства стали немного дороже, но пока слишком мало времени прошло. Вот когда все цены пересчитают, тогда, я думаю, возможен некоторый спад продаж.
«Конечный продукт неминуемо подорожает»
Виталий Смокотин,
генеральный директор компании «Мартика»:
Конечно же, на экономику компании повлияло ослабление рубля. Во-первых, импортное оборудование, которое мы закупаем, сразу становится дороже. У нас есть частично проплаченные контракты, и остатки мы будем платить уже по новому курсу. Соответственно, выше и амортизация.
Во-вторых, мы прогнозируем рост цен на полимерное сырье, в том числе то, которое производится в России - разговоры об этом уже идут.
Все наши производители сырья смотрят на курс рубля и цены зарубежных поставщиков. А зарубежные компании, экспортирующие сырье в Россию, не будут продавать на нашем рынке сырье дешевле, чем на международном рынке.
В-третьих, мы ожидаем повышения цен на все комплектующие, которые участвуют в производственном процессе - на упаковку, на этикетки. Потому что импортная составляющая в российской экономике достаточно существенная.
В-четвертых, полагаю, после повышения ключевой ставки ЦБ коммерческие банки повысят ставки по кредитам. Словом, все идет к тому, что рентабельность бизнеса снизится. Со временем мы вынуждены будем повысить цены - конечный продукт у всех производителей неминуемо подорожает.
К концу года, думаю, курс будет держаться в диапазоне 80-90. Но к этому времени покупательская способность населения пострадает колоссально и мы станем гораздо беднее.