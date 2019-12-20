Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 декабря -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Чиновники определили, как должна вырасти зарплата в Барнауле в 2020 году

Вопрос об увеличении заработной платы в Барнауле в 2020 году обсудили в администрации Барнаула в рамках заседания городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Доход. Зарплата.
Доход. Зарплата.
СС0

Участниками заседания стали председатели комитетов администрации города, представители профсоюзов, а также руководители ряда предприятий краевой столицы.

Городским предприятиям было рекомендовано, начиная с 1 января 2020 года обеспечить оплату труда работников в размере не ниже уровня, предусмотренного в отраслевых тарифных соглашениях, а также региональных отраслевых соглашениях.

В случае же отсутствия соглашений дана рекомендация обеспечить темп роста средней заработной платы в организациях внебюджетного сектора следующим образом:

  • средняя заработная плата менее 20 тысяч рублей — не ниже 120%;
  • средняя заработная плата более 20 тысяч рублей и менее 24 тысяч рублей — не ниже 115%;
  • средняя заработная плата более 24 тысяч рублей и менее 30 тысяч рублей — не ниже 110%;
  • средняя заработная плата свыше 30 тысяч рублей — на размер роста потребительских цен на товары и услуги.

Отметим, что средняя зарплата в Алтайском крае остается самой низкой в Сибирском федеральном округе. По итогам трех кварталов 2019 года этот показатель в регионе составил 26 912 рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость