Чиновники определили, как должна вырасти зарплата в Барнауле в 2020 году

Участниками заседания стали председатели комитетов администрации города, представители профсоюзов, а также руководители ряда предприятий краевой столицы.
Городским предприятиям было рекомендовано, начиная с 1 января 2020 года обеспечить оплату труда работников в размере не ниже уровня, предусмотренного в отраслевых тарифных соглашениях, а также региональных отраслевых соглашениях.
В случае же отсутствия соглашений дана рекомендация обеспечить темп роста средней заработной платы в организациях внебюджетного сектора следующим образом:
- средняя заработная плата менее 20 тысяч рублей — не ниже 120%;
- средняя заработная плата более 20 тысяч рублей и менее 24 тысяч рублей — не ниже 115%;
- средняя заработная плата более 24 тысяч рублей и менее 30 тысяч рублей — не ниже 110%;
- средняя заработная плата свыше 30 тысяч рублей — на размер роста потребительских цен на товары и услуги.
Отметим, что средняя зарплата в Алтайском крае остается самой низкой в Сибирском федеральном округе. По итогам трех кварталов 2019 года этот показатель в регионе составил 26 912 рублей.