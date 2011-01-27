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27 января -11°C

Чиновники решили изменить нормативы градостроительного проектирования в Барнауле

Нормативы градостроительного проектирования в Барнауле подвергнут ревизии. В администрации краевой столицы подписали соответствующий документ.

Строительство в Барнауле. Недвижимость.
Строительство в Барнауле. Недвижимость.
Михаил Хаустов

Подпись под постановлением «О подготовке проекта по внесению изменений в нормативы градостроительного проектирования на территории городского округа — города Барнаула Алтайского края» поставил исполняющий обязанности главы города Вячеслав Франк.

Проект по внесению изменений в местные нормативы градостроительного проектирования планируется разработать в феврале этого года. Затем эти изменения будут проверены на соответствие действующему законодательству.

Затем проект планируется представить на суд органам местного самоуправления и заинтересованным лицам. В плане предусмотрена и доработка проекта с учетом поступающих замечаний и предложений.

В итоге к маю 2020 года проект по внесению изменений в местные нормативы градостроительного проектирования предполагается вынести на рассмотрение Барнаульской городской думы.

Строительство в Барнауле.
Строительство в Барнауле.
Михаил Хаустов

Что такое нормативы градостроительного проектирования

Нормативы градостроительного проектирования содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе обеспеченность объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступность таких объектов для населения, обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры, благоустройство территории).

Нормативы используются при подготовке документов территориального планирования.

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