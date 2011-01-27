Чиновники решили изменить нормативы градостроительного проектирования в Барнауле

Подпись под постановлением «О подготовке проекта по внесению изменений в нормативы градостроительного проектирования на территории городского округа — города Барнаула Алтайского края» поставил исполняющий обязанности главы города Вячеслав Франк.
Проект по внесению изменений в местные нормативы градостроительного проектирования планируется разработать в феврале этого года. Затем эти изменения будут проверены на соответствие действующему законодательству.
Затем проект планируется представить на суд органам местного самоуправления и заинтересованным лицам. В плане предусмотрена и доработка проекта с учетом поступающих замечаний и предложений.
В итоге к маю 2020 года проект по внесению изменений в местные нормативы градостроительного проектирования предполагается вынести на рассмотрение Барнаульской городской думы.
Что такое нормативы градостроительного проектирования
Нормативы градостроительного проектирования содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе обеспеченность объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступность таких объектов для населения, обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры, благоустройство территории).
Нормативы используются при подготовке документов территориального планирования.