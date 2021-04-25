Чиновники решили упразднить потребкорзину и придумали кое-что другое

Напомним, что в конце прошлого года был принят федеральный закон, предполагающий изменение модели установления величины прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда и упразднение института потребительской корзины.

Теперь прожиточный минимум россиян определяется не по потребительской корзине, а по медианному доходу.

Это величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у другой половины — ниже. Как считают в Минтруде, прожиточный минимум будет зависеть от уровня доходов большинства населения и повышаться по мере их роста.