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Экономика

Чиновники решили упразднить потребкорзину и придумали кое-что другое

Минтруд предложил исключить ежеквартальность установления величины прожиточного минимума в России. Другим приказом ведомство предлагает упразднить институт потребительской корзины, пишет РГ.

Продуктовый магазин. Корзина.
Продуктовый магазин. Корзина.
СС0

Напомним, что в конце прошлого года был принят федеральный закон, предполагающий изменение модели установления величины прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда и упразднение института потребительской корзины.

Теперь прожиточный минимум россиян определяется не по потребительской корзине, а по медианному доходу.

Это величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у другой половины — ниже. Как считают в Минтруде, прожиточный минимум будет зависеть от уровня доходов большинства населения и повышаться по мере их роста.

«Новая методика более прогрессивная, она исключает манипуляции со стоимостью потребительской корзины за счет включения в нее дешевых товаров или услуг, которые могут и не употребляться», — считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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