Число личных банкротств в России бьет рекорды

Количество граждан, которые объявили себя финансово несостоятельными, превысило 140 тыс. человек и побило прошлогодний рекорд, пишет РБК.

Процедура личного банкротства существует с 2015 года, с тех пор число банкротов-физлиц постоянно растет. За четыре года ею воспользовалось 140,9 тыс. россиян.

«Арбитражные управляющие отработали технологии, а суды — практику рассмотрения таких дел. Все больше граждан знает о банкротстве и его преимуществах», — объясняет растущую динамику руководитель проекта «Федресурс» (единого федерального реестра сведений о банкротстве) Алексей Юхнин.

В январе-сентябре 2019 года суды признали банкротами 46,7 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Это в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года (рост на 53,9%), следует из данных «Федресурса». Чаще всего о финансовой несостоятельности заявляют жители Калмыкии, Пензенской и Волгоградской областей.

Потенциальных банкротов в России гораздо больше, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). За первое полугодие 2019 года объявить себя финансово несостоятельными могли 751,7 тыс. россиян, или 1,3% заемщиков. К ним относятся граждане, чей долг превышает 500 тыс. руб., а просрочка хотя бы по одному кредиту — 90 дней.

Процедуру банкротства чаще всего инициируют сами должники: на такие дела приходится 89,8% всех производств. Доля конкурсных кредиторов, среди которых могут быть банки, составляет 8,2%.

В 78% случаев у должника нет имущества, которое можно было бы реализовать для погашения обязательств. В первом полугодии объем требований по завершенным банкротным процедурам превысил 119,1 млрд рублей, но с граждан взыскали менее 4 млрд.

Стоимость персонального банкротства в России достигает 200 тыс. рублей, говорил министр экономического развития Максим Орешкин, называя сумму неподъемной. Ведомство намерено упростить банкротное законодательство и снизить стоимость процедуры банкротства до 10 тыс. рублей.