Число мигрантов в России опустилось до исторического минимума

В 2018 году приток мигрантов, которые остались в России надолго, оказался минимальным на всю постсоветскую историю. К таким выводам пришли в Институте социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, пишут «Ведомости».

В 2018 году в Россию надолго приехали 124 900 иностранцев. По сравнению с 2017 годом, количество мигрантов сократилось на 4%.

Эксперты РАНХиГС обращают внимание на то, что миграционный прирост падает на фоне естественной убыли населения. Если в 2017 году иностранцы полностью компенсировали ее, то в 2018 — заместили лишь на 57,2%.

Сильнее всего сократился приток людей из Украины и Узбекистана.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, согласно которому в 2019 году в регионе будет запрещено привлекать к некоторым видам работ мигрантов. Это вызвало возмущение у представителя киргизов в России, однако Минтруд не увидел нарушений в этих действиях.