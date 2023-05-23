Число получателей детских выплат на карты ВТБ на Алтае выросло в 1,5 раза

С начала года более 30 тысяч жителей Сибири получили различные виды детских социальных выплат на карты ВТБ. По сравнению с прошлым годом, количество получателей таких пособий выросло на 35%. В Алтайском крае и Республике Алтай число держателей карт банка, оформивших детские выплаты, за год увеличилось в 1,5 раза.

По статистике банка, основными получателями детских выплат в ВТБ являются женщины 25-45 лет, их доля составляет около 88%. В среднем ежемесячно по картам «Мир», на которые приходят детские пособия, они тратят 20,5 тысячи рублей. Общая сумма средств, перечисленных государством за 4 месяца года владельцам карт ВТБ составила 13 млрд рублей, на треть больше, чем годом ранее.

Своевременное получение мер социальной поддержки — один из факторов, влияющих на качество жизни семей с детьми. Банк работает над тем, чтобы информация о полагающихся пособиях была максимально доступна, каждый человек мог оперативно узнать о них, рассчитать сумму и тут же подать необходимое заявление. Для этих целей мы запустили калькулятор для расчета выплат на детей, интегрированный с порталом «Госуслуги», что существенно упрощает процесс оформления заявлений на получение выплат, — отметил Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

ВТБ реализует программу поддержки клиентов с 2021 года. Среди мер — оформление за счет средств банка страхования на случай онкологических и кардиологических заболеваний для получателей детских выплат, которое распространяется на всех несовершеннолетних детей. Проект «Семейный банк» объединяет карточные продукты и позволяет всем членам семьи, включая несовершеннолетних, пользоваться банковскими продуктами в рамках одного счета.