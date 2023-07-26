Число получателей пенсионных выплат на карту ВТБ на Алтае выросло на 4 тысячи человек

Для людей старшего возраста решение о выборе банка для зачисления пенсии — это серьезный шаг, поэтому они детально изучают условия и возможности повседневных финансовых сервисов. Среди основных критериев — надежность кредитной организации, понятный интерфейс онлайн-каналов, а также возможность сэкономить на услугах банка через опции, которые получает владелец карты. Например, для кого-то актуален дополнительный кешбэк за покупки товаров в аптеках, других привлекает повышенный процент на ежедневный остаток средств на счете, а также бесплатное страхование карт и счетов от действий мошенников. Кроме того, сегодня получатели пенсионных выплат могут рассчитывать на дополнительную премию от банка, просто порекомендовав его своим знакомым. Причем, вознаграждение получит и рекомендатель, и новый клиент-пенсионер, — отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.