Число россиян-банкротов выросло на 81%

Число банкротств граждан РФ в этом году выросло на 81,5% по сравнению с прошлым годом, сообщает РБК со ссылкой на исследование «Федресурса».

Число признанных банкротами граждан, включая индивидуальных предпринимателей, в первом квартале 2021-го составило 40 569 против 22 356 за аналогичный период прошлого года.

Всего же с начала действия процедуры потребительского банкротства (октябрь 2015-го) несостоятельными были признаны 322 849 гражданина, пишет bfm.ru.

Больше всего банкротств граждан зафиксировано в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Самарской области, Санкт-Петербурге и Башкирии.

В январе Алтайский край попал в пятерку регионов России, где наблюдается самый высокий спрос россиян на банкротство без суда. Упрощенный и бесплатный механизм списания долгов без судебных разбирательств заработал в России 1 сентября 2020 года.