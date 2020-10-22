Чистая прибыль банка «Открытие» по РСБУ в сентябре увеличилась на 15,6 млрд рублей и достигла 40,3 млрд рублей

По итогам 9 месяцев 2020 года банк «Открытие» заработал 40,3 млрд рублей чистой прибыли, что на 24% выше результата за аналогичный период прошлого года (32,5 млрд рублей). Рост объема выданных кредитов в 2020 году способствовал увеличению процентного дохода, который является основным источником дохода для банка.