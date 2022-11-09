9 ноября
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Экономика

Чистая прибыль банка «Открытие» за 9 месяцев составила 15,8 млрд рублей

В третьем квартале 2022 года банк «Открытие» заработал 10,2 млрд рублей. С начала года прибыль банка по РСБУ составила 15,8 млрд рублей.

Михаил Задорнов, председатель правления банка «Открытие».
Михаил Задорнов, председатель правления банка «Открытие».
Фото Анны Зайковой.

«Третий квартал принес нам более 10 миллиардов рублей чистой прибыли. После летнего проседания спрос на кредиты в самых разных сегментах крупного бизнеса на рынке восстановился. Кредитный портфель корпоративных клиентов „Открытия“ вырастет по итогам года на 10%. Рост кредитного портфеля малого и среднего бизнеса будет не меньше, чем у корпоративного сегмента. По кредитам наличными выдачи также растут от месяца к месяцу. По итогам сентября „Открытие“ вернул себе долю на рынке ипотеки примерно в 3%. Сейчас по выдачам мы находимся на уровне самых лучших для себя месяцев 2021 года или даже превышаем их. После объединения с „Росгосстрах банком“ „Открытие“ приближается к 11% доли рынка по выдаче автокредитов. Сегодня автокредиты это 17% всех кредитов физлицам», — сообщил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов в интервью РИА Новости.

Согласно российским стандартам бухгалтерского учета, активы банка «Открытие» на 1 октября 2022 года составили 3,0 трлн рублей. Кредитный портфель до вычета резервов за 9 месяцев увеличился на 104,6 млрд рублей (+5,2%) до 2,1 трлн рублей.

Кредитный портфель юридических лиц на 1 октября 2022 года сохранился на уровне 1,4 трлн рублей. Объем выданных за 9 месяцев 2022 года кредитов корпоративным клиентам составил 1 009 млрд рублей (+16% к аналогичному периоду прошлого года), клиентам сегмента малого и среднего бизнеса — 178 млрд рублей (+29% к аналогичному периоду прошлого года).

Кредитный портфель физических лиц вырос с начала года на 101,8 млрд рублей (+17,3%) до 689 млрд рублей, в том числе за счет присоединения дочернего РГС Банка со специализацией на автокредитовании. За 9 месяцев банк «Открытие» выдал кредитов частным лицам на сумму 136 млрд рублей. По данным ОКБ, с июня по сентябрь 2022 г. банк «Открытие» увеличил долю рынка по выдачам потребительских кредитов до 2,2%, ипотеки — до 2,6%.

Качество кредитного портфеля банка стабильно: доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле находится на уровне 6,9% по итогам 9 месяцев 2022 года (7,1% на начало года).

Средства клиентов на счетах в банке «Открытие» на 1 октября 2022 года составили 2,2 трлн рублей (-9,0% относительно начала года — 2,4 трлн рублей). Снижение обусловлено динамикой остатков по счетам юридических лиц и бюджетных средств, в том числе за счет оттока пассивов в валюте. Объем средств физических лиц находится на уровне начала года и составляет 1 043 млрд рублей.

Портфель расчетных карт банка «Открытия» вырос в третьем квартале на 0,1 млн до 2,8 млн карт. В третьем квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован значительный рост транзакций в дистанционных банковских каналах — на 47% по количеству и на 35% по объему.

Регуляторный капитал банка по итогам 9 месяцев 2022 года вырос до 381 млрд рублей (+1,3%).

Нормативы достаточности капитала и ликвидности банк «Открытие» соблюдает с существенным запасом: по состоянию на 1 октября 2022 года Н1.0 составил 14,3% (13,6% на 1 января 2022 года) при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок, Н2 (норматив мгновенной ликвидности) — 86% при пороговом значении 15%, Н3 (норматив текущей ликвидности) — 146% при пороговом значении 50%.

* Показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе.

ПАО Банк «ФК Открытие»

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