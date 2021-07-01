Чистая прибыль банка «Открытие» за январь-май 2021 года по РСБУ достигла 44,6 млрд рублей

Чистая прибыль банка « Открытие » по российским стандартам бухгалтерского учета за май 2021 года составила 10,2 млрд рублей. По итогам первых пяти месяцев 2021 года банк «Открытие» заработал 44,6 млрд рублей чистой прибыли по сравнению с 19,7 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

За январь-май 2021 года активы банка «Открытие» выросли на 274 млрд рублей (+10,6%) до 2,9 трлн рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов с начала года увеличился на 191 млрд рублей (+11,4%) до 1,9 трлн рублей. Доля кредитного портфеля за вычетом резервов в активах выросла до 57% на 1 июня 2021 года (49% на 1 июня 2020 года).

Кредитный портфель юридических лиц увеличился на 135 млрд рублей до 1,3 трлн рублей (+11,4%). Объем выданных за 5 месяцев 2021 года кредитов корпоративным клиентам и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса составил 541 млрд рублей, что на 64% выше, чем за аналогичный период 2020 года.

Рост розничного кредитного портфеля составил 56 млрд рублей (+11,4%) до 552 млрд рублей. С начала 2021 года банк выдал более 135 млрд рублей розничных кредитов, что на 45% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средства клиентов за 5 месяцев 2021 года увеличились на 121 млрд рублей до 2,0 трлн рублей (+6,3%) за счет роста средств юридических лиц на 120 млрд до 1 061 млрд рублей (+12,7%). Остатки средств на счетах физических лиц по итогам отчетного периода стабильны и составляют 971 млрд рублей (+0,1%). По состоянию на 1 июня 2021 года доля текущих счетов в средствах клиентов составила 49% (39% на 1 января 2021 и 33% на 1 июня 2020 года).

Чистая прибыль банка по итогам 5 месяцев 2021 года составила 44,6 млрд рублей, что на 24,9 млрд рублей превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Доходы банка от регулярной деятельности (чистые процентные и чистые комиссионные доходы) за 5 месяцев 2021 года превысили на 14,4 млрд рублей результат за аналогичный период прошлого года. Рост чистого процентного дохода обеспечен как сокращением процентных расходов по срочным средствам клиентов, так и увеличением процентных доходов по кредитному портфелю клиентов.

Операционные доходы банка до отчислений в резервы составили 79,6 млрд рублей, что на 39% выше результата за аналогичный период прошлого года (57,1 млрд рублей).

Операционные расходы за 5 месяцев 2021 года остались на уровне прошлого года (27,9 млрд рублей, +1% год к году).

Регуляторный капитал банка с начала года увеличился на 32,6 млрд рублей (+9,7%) до 369 млрд рублей за счет прибыли.

Нормативы достаточности капитала и ликвидности банк «Открытие» соблюдает с существенным запасом: по состоянию на 1 июня 2021 года Н1.0 составил 14,4% при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок (13,97% на 1 января 2021 года), Н2 (норматив мгновенной ликвидности) — 131,9% при пороговом значении 15%, Н3 (норматив текущей ликвидности) — 145,6% при пороговом значении 50%.

* Показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе. ПАО Банк «ФК Открытие»