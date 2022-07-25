Что будет на рынке зерна при рекордном урожае в России, рекордных переходящих остатках и санкциях, затрудняющих экспорт зерна? Эти и другие вопросы обсудят участники форума «Зерно Сибири» в Барнауле

Уже очевидно, что Россия в 2022 году соберет рекордный урожай зерновых, в том числе, пшеницы. При этом, на старте нового сезона 2022−2023 годов, наша страна имеет очень высокие переходящие остатки зерна. Ситуацию усложняет и то, что в условиях санкций экспорт затруднен. Что же будет с рынком зерновых?

26 августа в Барнауле состоится экспертный форум «Зерно Сибири». Он станет площадкой, где участники обсудят актуальные вопросы зерновой отрасли напрямую с ведущими экспертами России. Форум проходит при поддержке правительства Алтайского края и даст возможность участникам в самую горячую пору аграрного сезона принять необходимые эффективные управленческие решения за счет качественных деловых контактов и обмена актуальной рыночной информацией.

Среди экспертов форума генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко, главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ РФ Андрей Клепач, заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов, министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин, президент Союза зернопереработчиков Алтая и председатель совета директоров Сибирского Зернового Консорциума Валерий Гачман, руководитель АгроСоюза Александр Чеботаев, директор Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Мария Шостак.

Форум пройдет в один день и сконцентрируется на самых острых для аграриев темах: прогнозах уборочной кампании 2022 года в Алтайском крае и Сибири, первых итогах зернового года и первой информации о качестве зерна урожая 2022 года в Сибири, перспективах развития масличного рынка России, КНР, Казахстана и других регионов Средней Азии. Также участники обсудят особенности работы с новой системой прослеживаемости зерна и продуктов переработки.

Владимир Петриченко,

вдущий аналитик зерновой отрасли России отмечает актуальность экспертного форума «Зерно Сибири»:

— Уже 15 лет подряд на Алтае, в Белокурихе проходит крупнейший зерновой форум Сибири — Зимняя зерновая конференция. Сегодня, в напряженное для аграрной отрасли время, созрела необходимость провести и летний форум, чтобы сельхозпроизводители и зернопереработчики приняли к сведению самую актуальную аналитическую информацию и смогли обсудить с экспертами насущные вопросы.

Организаторами форума «Зерно Сибири» выступили ООО «Алтайские зерновые конференции», Союз зернопереработчиков Алтая, ООО «ПроЗерно», АгроСоюз.

Заявки на участие в форуме можно подать по телефонам:

8 (902) 140-04-74

+7 (3852) 62-88-25

Или по электронной почте: info@zzk22.ru