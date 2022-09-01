Что будет с курсом рубля в сентябре, спрогнозировал аналитик

По прогнозам Антонова, курс рубля останется в пределах 55−67 рублей за доллар. Относится это и к евро — эта валюта сейчас стоит столько же.

На рубль позитивно повлияли сохранившийся профицит платежного баланса, превышение валютного предложения над спросом, а также налоговой период и затянувшееся принятие нового бюджетного правила.

«Нельзя однозначно сказать, где окажутся курсы доллара и евро на конец месяца. Техническая картина <…> на стороне покупателей», — уточнил эксперт.

Однако есть и негативный фактор — снятие ЦБ валютных ограничений и рост импорта. Что именно повлияет на курс, пока не известно.