1 сентября
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Экономика

Что будет с курсом рубля в сентябре, спрогнозировал аналитик

Курс рубля не изменится кардинально в сентябре, заявил «Прайму» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

По прогнозам Антонова, курс рубля останется в пределах 55−67 рублей за доллар. Относится это и к евро — эта валюта сейчас стоит столько же.

На рубль позитивно повлияли сохранившийся профицит платежного баланса, превышение валютного предложения над спросом, а также налоговой период и затянувшееся принятие нового бюджетного правила.

«Нельзя однозначно сказать, где окажутся курсы доллара и евро на конец месяца. Техническая картина <…> на стороне покупателей», — уточнил эксперт.

Однако есть и негативный фактор — снятие ЦБ валютных ограничений и рост импорта. Что именно повлияет на курс, пока не известно.

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