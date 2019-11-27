Что будет с многострадальным моторным заводом в Барнауле: три сценария

Компания «Алтайский моторостроительный завод», которая теперь арендует основные активы бывшего промышленного гиганта, в следующем году намерена выйти на уровень безубыточности. За последние десять лет это вторая попытка перезапуска производства двигателей. Altapress.ru проанализировал имеющуюся информацию и сформулировал три варианта дальнейшего развития ситуации.

Сценарий № 1. Производство двигателей прекратят полностью , завод закроют

Такой вариант развития событий был вполне реалистичен. Зимой 2018 года на предприятие пришел приказ концерна-собственника «Тракторные заводы» («ТЗ») законсервировать производство и сократить персонал. На тот момент на заводе трудились 370 человек.

Ситуацию иначе, кроме как патовой, назвать было сложно.

Осложнялась она еще и тем, что средств на проведение полноценной консервации производства в зимний период у завода не было. Заниматься продажей собственной продукции АМЗ не мог, это делала за него торговая компания «Четра», в которой и аккумулировалась вся прибыль. Барнаульскому предприятию с этого доставались лишь крохи.

Алтайский моторный завод. realtai.ru

В структуре «ТЗ» наш завод всегда был в роли нелюбимого пасынка. Доходило до того, что собственные предприятия концерна не комплектовались в полном объеме двигателями АМЗ.

На консервацию барнаульского предприятия головная структура не собиралась тратить ни рубля — в тот момент концерн уже фактически терял контроль над своими предприятиями. По сути речь шла о том, чтобы просто закрыть и бросить производство без каких-либо перспектив его дальнейшего восстановления.

На «Алтайском моторном заводе». Анна Зайкова

Эксперты полагают: если бы так и произошло, оставшееся оборудование давно бы уже распилили на металлолом.

Против такого сценария выступил Александр Каменев, который в 2018 году был директором АМЗ. Он вразрез с решением концерна продолжил работу, сохранив тем самым производственную базу, но накопив при этом долгов перед ресурсовиками. Задолженность только перед энергетиками превысила 47 млн рублей.

Закрыть АМЗ по сценарию «Тракторных заводов» можно, в принципе, и сейчас. Сами производственные площадки жутко обветшали — зимой даже при подаче тепла температура воздуха в цехах составляет 5−6 градусов.

Имеющееся оборудование давно не отвечает современным требованиям. На заводе еще сохранились сотни старых станков. Сейчас их вполне могут заменить несколько обрабатывающих центров, выполняющих те же операции со значительно лучшим качеством.

При всем при этом есть сам продукт, который пользуется спросом.

Виктор Мещеряков,

исполнительный директор Союза промышленников Алтая:

Там есть некоторые уникальные вещи, которые хотелось бы сохранить. Двигатель моторного завода по некоторым позициям выигрывает даже у современных аналогов. Он низкооборотистый, с небольшим расходом топлива и прекрасно подходит для пропашной техники. При условии доработки этот двигатель может быть вполне востребованным на рынке.

Сценарий № 2. Концерн «Тракторные заводы» пройдет процедуру оздоровления и сам будет управлять АМЗ

Концерну «Тракторные заводы» предприятие в Барнауле досталось в 2006 году. Тогда у него было много долгов, разорванные контракты поставок и испорченная репутация.

Судьба, похоже, не лишена иронии. Спустя годы она сыграла с моторным заводом ту же злую шутку.

«Алтайский моторный завод» покажет все свои двигатели за 60 лет. «Алтайский моторный завод».

Надо сказать, что сами «Тракторные заводы» пострадали не меньше. Проблемы концерна начались после того, как он не смог выплатить задолженность по кредиту, выданному в 2010 году альянсом банков.

Право требования долга приобрел Внешэкономбанк, который в 2017 году начал кампанию по судебному взысканию задолженности с предприятий концерна. По разным данным, общая сумма притязаний составляла от 70 до 90 млрд рублей.

«Коммерсант» сообщал, что в 2013—2014 годах концерн стал «проваливаться» по поставкам гражданской продукции, удерживаясь на плаву за счет стабильного заказа со стороны Минобороны. Но вскоре «ТЗ» начали срывать сроки контракта с иностранным заказчиком, после чего за состоянием концерна стали пристально следить в правительстве.

На «Алтайском моторном заводе». Анна Зайкова

В итоге осенью 2017 года после долгой неразберихи концерн фактически перешел под управление «Ростеха».

Сценарий № 3. АМЗ перейдет под управление нового инвестора и сможет нарастить объемы

Появления на заводе надежного собственника ждут как манны небесной, не меньше. Поговаривают, что шесть лет назад варианты приобретения промплощадки рассматривал владелец «Рубцовского завода запасных частей» Виктор Зобнев.

Как коренной рубцовчанин, он не мог оставить мысли, что в городе полностью прекратилось производство тракторов, и хотел организовать его на своей площадке.

Выпускать двигатели для своей техники Зобнев планировал на АМЗ, но проект тогда так и остался на бумаге.

На «Алтайском моторном заводе». Анна Зайкова

В 2018 году к моторному заводу присматривался КАМАЗ. В конце февраля на завод приезжал гендиректор компании и на тот момент доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина Сергей Когогин.

О выкупе производства КАМАЗом речь не шла. Когогин готов был пролоббировать на федеральном уровне финансирование для создания на базе АМЗ технопарка — энергетически обеспеченной площадки для различных новых производств. Выпуск двигателей при этом становился не главным.

Этот проект был заточен больше под нужды АЗПИ, располагавшего крупным заказом КАМАЗа.

«Больший объем производства топливных комплектов АЗПИ, естественно, приводил бы к снижению стоимости продукции самого КАМАЗа», — пояснил Владимир Локтюшов, замминистра промышленности и энергетики Алтайского края.

Рабочие на «Алтайском моторном заводе». Анна Зайкова

Но, как и в истории с Зобневым, план КАМАЗа оказался неисполнимым. Путаница в собственности АМЗ оказалась таковой, что сложно было понять, у кого что выкупать. До сих пор здания завода, оборудование и коммуникации принадлежат разным хозяевам.

В августе в Барнауле было зарегистрировано новое юрлицо — «Алтайский моторостроительный завод». С этого момента у предприятия начался новый этап, считают в краевом министерстве промышленности.

В ведомстве подчеркивают: новый арендатор выплатил долги по зарплате, трудоустроил 220 человек.

Сейчас в управлении нового «АМЗ» семь из 18 наиболее крупных объектов завода, которые продолжают функционировать, пусть и не на полную мощность, как хотелось бы. Со следующего года эти помещения арендатор намерен начать приводить в порядок.

На сегодняшний день предприятие выпускает в месяц порядка 45 двигателей. Всего в текущем году будет выпущено 360 двигателей. В 2020 году этот показатель планируется довести до 600, что позволяет производству приблизиться к уровню безубыточности. Итоговая цифра по следующему году может оказаться и выше, считает Владимир Локтюшов.

На «Алтайском моторном заводе». Анна Зайкова

Правда, есть одно «но» — заводу предстоит решить вопросы с комплектующими, которые приходится закупать на стороне. Их поставки в последнее время происходят с перебоями. С перезапуском остальных предприятий бывшего концерна эту проблему, возможно, удастся разрешить.