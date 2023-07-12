Что будет с ценами дальше на фоне резкого подорожания мяса птицы и лука

За год их стоимость выросла более, чем на 25%.
Луковые слезы
Средняя цена за килограмм лука превысила 73 рубля, пишет LIFE со ссылкой на данные Росстата за май месяц. Это рекордная прибавка. Ведь в годовом выражении цена на лук "взлетела" на 29%.
Возможно, это сезонное повышение — ведь на рынок поступает импортный лук за валюту. Однако ранее сезонное подорожание не было таким резким. И весомым для кошелька.
Эксперты отмечают — повышение цен на лук произошло из-за неурожая в странах Центральной и Средней Азии, там была аномально холодная зима. И несмотря на то, что логистика отстроена, предложения азиатов обходятся дорого для российского потребителя.
Между тем в ближайшее время начнется массовая уборка лука в России. И есть предпосылки для снижения цен.
Демократичные хрюшки
В мае оптовая цена за килограмм куриной тушки стала выше, чем свиной полутуши. И многие потребители стали заменять мясо птицы на свиное. А ведь именно курица ранее была самым демократичным по цене мясом.
Но за год курица подорожала на 24%.
Между тем многие производители винят в повышении цен именно ретейлеров и непрозрачное ценообразование.
Производители куриного мяса обратились в профильное ведомство — ограничить объем поставок курятины на зарубежные рынки. Это могло бы сдержать рост цен.
Но "бы" пока не считается.
Грибное "мясо"
Между тем грибы со вкусом курицы собирают люди в Алтайском крае. Это трутовик серно-желтый. Молодой гриб напоминает по вкусу куриное мясо.
Трутовик серно-желтый растет на деревьях. В Алтайском крае его находят на берегу Оби и в лесах.
Гриб съедобен только в молодом виде, когда он еще мягкий. Более взрослые виды на вкус малоприятны, а в некоторых случаях вредны.