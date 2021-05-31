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Экономика

Что будет с ценами на бензин до конца 2021 года? Про сдерживание рассказал эксперт

Глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов рассказал РИА «Новости» про сдерживание роста цен на бензин.

АЗС, бензин.
АЗС, бензин.
CC0

Сухов отметил, что изменения формулы расчета демпфера, вступившие в силу с начала мая, позволят сдержать рост цен на моторное топливо на внутреннем рынке.

«Что касается бензина, на наш взгляд, изменения формулы расчета демпфера, вступившие в силу с начала мая, позволят сдержать рост цен на моторное топливо на внутреннем рынке. Ограничение экспорта может казаться необходимой мерой в период резкого изменения цен, но ручное управление ценами может оказать негативное влияние на развитие отрасли нефтепереработки, что уже в среднесрочной перспективе усилит внутреннюю инфляцию издержек в отрасли», — уверен эксперт.

Он подчеркнул, что в дальнейшем ожидается все большее ослабление зависимости «внутреннего развития от нефтяной конъюнктуры на фоне роста несырьевого экспорта и роста доли услуг в ВВП».

Напомним, биржевые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 с декабря 2020 года выросли более чем на 20%. Розничные цены за этот период выросли на 3,6−3,7%.

Демпфирующий механизм создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в России. Если российские цены выше экспортных, то нефтяники отдают государству часть сверхприбыли от внутренних продаж.

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