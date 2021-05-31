Что будет с ценами на бензин до конца 2021 года? Про сдерживание рассказал эксперт

Сухов отметил, что изменения формулы расчета демпфера, вступившие в силу с начала мая, позволят сдержать рост цен на моторное топливо на внутреннем рынке.

«Что касается бензина, на наш взгляд, изменения формулы расчета демпфера, вступившие в силу с начала мая, позволят сдержать рост цен на моторное топливо на внутреннем рынке. Ограничение экспорта может казаться необходимой мерой в период резкого изменения цен, но ручное управление ценами может оказать негативное влияние на развитие отрасли нефтепереработки, что уже в среднесрочной перспективе усилит внутреннюю инфляцию издержек в отрасли», — уверен эксперт.