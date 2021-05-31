Что будет с ценами на бензин до конца 2021 года? Про сдерживание рассказал эксперт

Сухов отметил, что изменения формулы расчета демпфера, вступившие в силу с начала мая, позволят сдержать рост цен на моторное топливо на внутреннем рынке.
«Что касается бензина, на наш взгляд, изменения формулы расчета демпфера, вступившие в силу с начала мая, позволят сдержать рост цен на моторное топливо на внутреннем рынке. Ограничение экспорта может казаться необходимой мерой в период резкого изменения цен, но ручное управление ценами может оказать негативное влияние на развитие отрасли нефтепереработки, что уже в среднесрочной перспективе усилит внутреннюю инфляцию издержек в отрасли», — уверен эксперт.
Он подчеркнул, что в дальнейшем ожидается все большее ослабление зависимости «внутреннего развития от нефтяной конъюнктуры на фоне роста несырьевого экспорта и роста доли услуг в ВВП».
Напомним, биржевые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 с декабря 2020 года выросли более чем на 20%. Розничные цены за этот период выросли на 3,6−3,7%.
Демпфирующий механизм создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в России. Если российские цены выше экспортных, то нефтяники отдают государству часть сверхприбыли от внутренних продаж.