Что есть внутри первого трамвая, созданного в Барнауле, и почему он важен

В День России горожанам показали «Гранит» — первый трамвай, который спроектировали и собрали в Барнауле. Каков он снаружи и внутри и какие экономические перспективы сулит новое производство в городе — расскажем в материале.

Презентация «Гранита» — первого трамвая, который спроектировали и собрали в Барнауле.

Пожалуй, 12 июня теперь может стать и Днем барнаульского трамвая.

На площади Свободы презентация «Гранита» стала большим праздником, куда пришли будущие пассажиры и создатели трамвая. Дети и внуки последних первыми вошли в открывшиеся двери.

Презентация «Гранита» — первого трамвая, который спроектировали и собрали в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева.

Полностью отечественный

Эту низкопольную модель сделали по всем современным стандартам машиностроения.

Кузов собрали из нержавеющего металла, в экстерьере и интерьере применили пластик и алюминий — легкие, но прочные и долговечные материалы. На презентации барнаульцы оценили дизайн салона, отметив: «Такого у нас еще не было».

Трамвай рассчитан на 145 пассажиров. 39 из них займут комфортные сиденья. На стене у каждого ряда установлен USB-порт для подзарядки телефонов. Перед глазами пассажиров в передней и хвостовой части салона — большие экраны с информацией об остановках.

Позаботились и о водителе: в его кабине помимо эргономичного кресла с амортизацией установили даже мини-кофеварку.

В салоне и кабине действует автоматическая система микроклимата. В холодное время их будут греть девять печей.

Все — от современного мультимедийного оборудования до силовых агрегатов — изготовлено в России. Например, привод сделали в Новосибирске, а дефицитные трамвайные тележки – в Барнауле.

Презентация «Гранита» — первого трамвая, который спроектировали и собрали в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева.

Основных компонента два: сам вагон и трамвайная тележка. Последних нигде нет, это страшный дефецит. Андреас Рейнгольд (гендиректор компании-партнера «Мэтр». — Прим. ред.), со своими ребятами смог спроектировать и сделать абсолютно новую тележку, — рассказал гендиректор ГК «Союз» Владимир Отмашкин.

Пока трамвай собрали в единственном экземпляре. Глава Барнаула Вячеслав Франк рассказал, что в ближайшее время вагон будут испытывать в условиях реальной городской среды. По предварительным оценкам, обслуживать пассажиров он сможет через 1,5 месяца.

А впереди — запуск серийного производства пассажирских трамвайных вагонов. В планах выйти на показатель от 12 до 24 вагонов на 2025 год.

Презентация «Гранита» — первого трамвая, который спроектировали и собрали в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева.

Технические характеристики трамвайного вагона: 39 — количество мест для сидения;

145 — общая вместимость; 16,1 м — длина;

2,5 м — ширина;

3,8 м — высота;

10 т — максимальная нагрузка на ось;

244 кВт — мощность тяговых двигателей;

1,5 км — автономный ход.

Презентация «Гранита» — первого трамвая, который спроектировали и собрали в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева.

Делать лучшее — без вариантов

Решение о сборке приняли в 2023 году.

Началось все просто с общения старых друзей, одержимых желанием сделать приличную вещь — трамвай. Решили, что сделаем либо лучшее, либо ничего. Без вариантов, — рассказал Владимир Отмашкин. — Когда говорят, что в России чего-то нет — это неправильно. Мы можем все.

Презентация «Гранита» — первого трамвая, который спроектировали и собрали в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева.

От идеи до воплощения прошел всего лишь год.

Для производства трамваев отремонтировали отдельный сборочный цех на заводе «ГеомашАлтай» (относится к ГК «Союз». — Прим. ред). Сейчас закупают специализированное техническое оборудование. «У нас конвейерная линия, подтянули компетенции сотрудников», — подчеркнул Владимир Отмашкин.

В перспективе — несколько новых модификаций, а также подписание соглашений о сотрудничестве с компаниями Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Есть контакт и с коллегами из Беларуси. Производственники собирают для анализа всю возможную информацию, чтобы понять, в каком направлении развиваться дальше.

Создатели трамвая готовы к критике и конструктивным предложениям. «Не понимаю тех, людей, которые не говорят правду. Правду нужно нормально воспринимать», — сказал Владимир Отмашкин.

Работа для молодых

Зампредседателя правительства Алтайского края Александр Климин отметил, что реализация такого проекта обеспечит создание нового вида продукции в регионе.

Это достаточно серьезное событие. Машиностроение — это верх всех отраслей промышленности, потому что оно требует очень много усилий затрат, а также развитых кооперационных связей, — отметил он. — Правительство края гордится произведенным трамваем — он точно ничем не хуже других российских и белорусских машин. Шли мы к этому долго, это очень большой труд. Важно, чтобы дальше вылилось в промышленное производство.

Производство принесет положительный экономический эффект: в бюджет будут поступать налоги, появится порядка 200 рабочих мест для молодых специалистов с техническим образованием. Для них подберут задачи по конструированию и производству продукции.

Широкие перспективы

Вячеслав Франк отметил, что трамваи обеспечивают треть всех пассажирских перевозок в Барнауле. Каждый день на линию выходят более 100 вагонов. Большинство из них — старые чехословацкие «Татры». Новое производство — шанс на реновацию электротранспорта.

Если есть такие люди, как Владимир Отмашкин и команда, которая его окружает, тогда и будут появляться и трамваи, и пароходы — и все что угодно, — добавил мэр.

Презентация «Гранита» — первого трамвая, который спроектировали и собрали в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева.

Как подчеркнул Владимир Отмашкин, трамвай создали без бюджетных инвестиций. «Изначально был разговор, что мы его сделаем, покажем барнаульцам, которые скажут достойный он или нет. А потом администрация будет принимать свое решение на рыночных условиях, — сказал он.

Сейчас главная задача производства — быть конкурентоспособным. И тогда заказов будет предостаточно.

В России дефицит электротранспорта велик. Перспективы дальнейшего развития у нас огромные: троллейбусы и электробусы, — сказал Владимир Отмашкин. — В администрации Новосибирска очень заинтересованы нашими трамваями. Все компании-производители стараются столицы сначала обеспечить, а у нас тут до Владивостока непаханое поле. В Бийске вагоны тоже нужно менять.

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