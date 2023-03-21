Что хотят сделать в барнаульских парках «Центральный» и «Юбилейный» на 235 млн рублей

Парк «Центральный»
В парке «Центральный» подрядчику до конца текущего года предстоит построить водопровод и канализацию, а также смонтировать системы освещения и видеонаблюдения. «Изюминкой» станет обновление фонтана, который хотят окружить стильными светящимися качелями.
Парк «Юбилейный»
В парке «Юбилейный» планируется снести старые зеленые насаждения и высадить новые.
«Подрядчик должен высаживать только здоровые, хорошо развитые деревья, без крупных морозобоин и механических повреждений, сухих вершин, усыхания кроны не более 10−15%", — уточняется в документации.
Кроме того, в «Юбилейном» будет проведена вертикальная планировка, обустроены проезды, установлены малые архитектурные формы и туалетный модуль. «Юбилейный» также оснастят видеокамерами и осветительными приборами.