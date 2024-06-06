В 2024 году ожидаются серьезные изменения в пенсионной системе России. Социальный фонд России сообщает, что будут пересмотрены размеры пенсий, условия выхода на пенсию и требования к стажу работы и накопленным пенсионным баллам.

Повышение среднего размера пенсии по старости

В 2024 году неработающие пенсионеры будут получать в среднем на 7,5% больше, чем в 2023 году. Сумма пенсии по старости составит 18 521 рубль. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, это повышение возможно благодаря увеличению бюджетного финансирования.

Ужесточение условий выхода на пенсию

В 2024 году произойдет повышение пенсий, но вместе с тем будут ужесточены требования к минимальному трудовому стажу и количеству пенсионных баллов.

Чтобы получить страховую пенсию по старости, нужно будет соответствовать следующим критериям:

достичь возраста 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин (но эти возрастные ограничения вступят в силу только с 2028 года — до этого россияне будут выходить на пенсию на прежних условиях);

иметь минимальный трудовой стаж не менее 14 лет (в 2025 году он увеличится до 15 лет);

набрать индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) не менее 28,2 балла.

Пенсионер. Расчет пенсии. unsplash.com

Сохранение досрочного выхода на пенсию

В 2024 году, несмотря на ужесточение основных требований, сохранится возможность досрочного выхода на пенсию для некоторых категорий граждан:

инвалиды;

родители или опекуны детей-инвалидов;

работники, занятые в тяжелых и опасных условиях труда;

граждане, отработавшие не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 лет в приравненных к ним местностях.

Переходный период и перспективы

Реформа пенсионной системы вызывает разные реакции у людей. Но правительство считает, что это нужно для надежных выплат нынешним и будущим пенсионерам.

До 2028 года будет переходный период, когда можно будет получать пенсию по старым правилам. Это касается возраста и требований к стажу работы и количеству пенсионных баллов.

В 2024 году произойдут важные изменения в пенсионной системе России. Выплаты увеличатся, но получить их станет сложнее из-за новых критериев. Эти изменения должны обеспечить долгосрочную финансовую стабильность пенсий в стране.

Также, несмотря на общее ужесточение требований к выходу на пенсию, государство стремится защитить наиболее уязвимые слои населения. Для этого сохраняются возможности досрочного выхода на пенсию для некоторых категорий граждан, упомянутых выше.

Таким образом, государство пытается сбалансировать необходимость реформирования пенсионной системы и сохранение социальных гарантий для наиболее уязвимых групп населения. Предстоящие изменения, несмотря на различную реакцию общества, нацелены на обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы в России.

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