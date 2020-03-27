«Что кушать будем?» В соцсети бурно обсуждают телемост жертв банкротства «Холидея»

Абсурдная ситуация
В инициативную группу пострадавших от банкротства торговой сети «Холидей» входят 342 предприятия Сибири. Но большие неприятности (и, возможно, банкротство) ждут как минимум 700 ее поставщиков.
On-line пресс-конференцию «Без вины виноваты» инициативная группа провела вечером 26 марта — и ее уже просмотрели более 124 тыс. человек.
Очевидно, на фоне беспрецедентных ограничений работы бизнеса из-за коронавируса беды жертв «Холидея» зацепили многих. Ситуация, по сути, абсурдная.
Торговая сеть незадолго до банкротства предоставила родственным компаниям займы на десятки и сотни миллионов рублей, и это весьма похоже на вывод активов. Но конкурсный управляющий этого не замечает. А от компаний-производителей, которые честно поставили в магазины «Холидея» товары и получили законную оплату, он требует вернуть деньги на счет банкрота.
«Норма закона ставит под угрозу деятельность уже не только предпринимателей Сибири, но и всего малого и среднего бизнеса. Институт банкротства не должен быть механизмом манипуляций», — заявил первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин.
Предлагаем срочные поправки
Участники телемоста обратились с призывом к депутатам и сенаторам от регионов Сибири максимально оперативно принять в антикризисном пакете для малого и среднего бизнеса поправки в федеральный закон «О банкротстве», которые привели к такому развитию ситуации.
Одно из предложений — ввести четкое определение хозяйственной деятельности. Из-за формальной трактовки этого понятия у поставщиков и пытаются взыскать деньги через суд — от 500 тыс. рублей до 65 млн.
Поправки уже подготовлены и юридически выверены, прокомментировала Наталья Коцюба, президент «Межрегиональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих» под эгидой РСПП.
Поправки в закон — срочная мера. Они не разрешат ситуацию полностью, но могут существенно ее улучшить.
Куда смотрят банки
Надо сказать, что уже в ходе самого телемоста подписчики паблика весьма активно комментировали ситуацию и заявления участников.
«Куда банки смотрят, когда выдают кредиты»? — возмутился один из участников, комментируя озвученную в ходе телемоста информацию о том, как основатели торговой сети «Холидей» увеличивали «дебиторку» компании, предоставляя крупные, на десятки и сотни миллионов рублей займы родственным компаниям.
«Если производители вынуждены будут уйти с рынка, то что кушать будем?». — написал другой участник.
«Сейчас все ритейлы пойдут по стопам „Холидея“, а что? Хорошая схема обогащения», —
На утро 27 марта под видео было более 900 комментариев. Поучаствовать в дискуссии можно на странице «Алтапресса» в соцсети «ВКонтакте». Подробный отчет о телемосте мы опубликуем чуть позже.