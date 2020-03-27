«Что кушать будем?» В соцсети бурно обсуждают телемост жертв банкротства «Холидея»

Телемост, проведенный группой предпринимателей Сибири, пострадавших от банкротства компании «Холидей», посмотрели более 124 тыс. человек. Сегодня его бурно обсуждают в паблике группы « Алтапресс » в соцсети «ВКонтакте», через который шла его прямая трансляция. «Недопустимо, когда компания-банкрот разоряет более 700 предприятий», — сказал один из участников телемоста. «Это удар по государству», — заявил один из участников обсуждения в паблике.

Абсурдная ситуация

В инициативную группу пострадавших от банкротства торговой сети «Холидей» входят 342 предприятия Сибири. Но большие неприятности (и, возможно, банкротство) ждут как минимум 700 ее поставщиков.

On-line пресс-конференцию «Без вины виноваты» инициативная группа провела вечером 26 марта — и ее уже просмотрели более 124 тыс. человек.

Очевидно, на фоне беспрецедентных ограничений работы бизнеса из-за коронавируса беды жертв «Холидея» зацепили многих. Ситуация, по сути, абсурдная.

Торговая сеть незадолго до банкротства предоставила родственным компаниям займы на десятки и сотни миллионов рублей, и это весьма похоже на вывод активов. Но конкурсный управляющий этого не замечает. А от компаний-производителей, которые честно поставили в магазины «Холидея» товары и получили законную оплату, он требует вернуть деньги на счет банкрота.

«Норма закона ставит под угрозу деятельность уже не только предпринимателей Сибири, но и всего малого и среднего бизнеса. Институт банкротства не должен быть механизмом манипуляций», — заявил первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин.

Телемост «Холидея» — московская студия. altapress.ru

Предлагаем срочные поправки

Участники телемоста обратились с призывом к депутатам и сенаторам от регионов Сибири максимально оперативно принять в антикризисном пакете для малого и среднего бизнеса поправки в федеральный закон «О банкротстве», которые привели к такому развитию ситуации.

Одно из предложений — ввести четкое определение хозяйственной деятельности. Из-за формальной трактовки этого понятия у поставщиков и пытаются взыскать деньги через суд — от 500 тыс. рублей до 65 млн.

Поправки уже подготовлены и юридически выверены, прокомментировала Наталья Коцюба, президент «Межрегиональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих» под эгидой РСПП.

Поправки в закон — срочная мера. Они не разрешат ситуацию полностью, но могут существенно ее улучшить.

Куда смотрят банки

Надо сказать, что уже в ходе самого телемоста подписчики паблика весьма активно комментировали ситуацию и заявления участников.

«Куда банки смотрят, когда выдают кредиты»? — возмутился один из участников, комментируя озвученную в ходе телемоста информацию о том, как основатели торговой сети «Холидей» увеличивали «дебиторку» компании, предоставляя крупные, на десятки и сотни миллионов рублей займы родственным компаниям.

«Если производители вынуждены будут уйти с рынка, то что кушать будем?». — написал другой участник.

«Сейчас все ритейлы пойдут по стопам „Холидея“, а что? Хорошая схема обогащения», —

На утро 27 марта под видео было более 900 комментариев. Поучаствовать в дискуссии можно на странице «Алтапресса» в соцсети «ВКонтакте». Подробный отчет о телемосте мы опубликуем чуть позже.