Скоро состоится «День сибирского поля — 2024». Аграрии края уже вовсю готовятся. Накануне масштабного события министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка приоткрыл завесу тайны, какой сельхозтехникой удивят гостей форума алтайские компании.

На тысячу квадратов больше

В экспозиции на агропромышленном форуме «День сибирского поля — 2024» будут участвовать 20 промышленных предприятий края. Общая площадь выставки составит более 16 тысяч кв. метров. Это на 1 тысячу кв. метров больше, чем в прошлом году.

Министр также отметил, что на смотровой площадке планируют представить 153 экспоната, в том числе 2 трактора специального назначения, 92 сельскохозяйственные машины и орудия (плуги, культиваторы, бороны, посевные комплексы, грабли, агрегаты для внесения минеральных удобрений, зерносушилки, машины для послеуборочной обработки зерна и др.).

Трактор. Ферма. Посевная. СС0

Готовят к показу 59 приспособлений, механизмов и устройств для применения в сельском и лесном хозяйствах (машины для перевозки, навесные погрузочные орудия, колесные диски, шины к сельхозтехнике и спецшины и другие экспонаты).

Показывать технику будут не только стационарно, но еще и в деле на полях.

«В этом показе будут участвовать 4 единицы почвообрабатывающей техники производства "Рубцовского завода запасных частей" и предприятия "АНИТИМ", а также гусеничный сельскохозяйственный трактор ТЛС-5 "Барнаулец" производства завода "Алтайлесмаш"», — отметил Вячеслав Химочка.

Министр также добавил, что многие предприятия обновили выставочное оборудование, убрали традиционные образцы техники и заменили их на новинки. С учетом этого, можно отметить, что выставка расширилась и серьезно обновилась. Промышленные предприятия края представят более 20 новинок. Вот некоторые из них:

1 Меньше размер и цена, больше производительность Компания «СиСорт» представит четыре модели фотосепараторов — это инновационное оборудование, предназначенное для очистки сыпучего сырья различного назначения от трудноотделимых примесей, в том числе новинку — однолотковый аппарат SmartSort Eco (Смарт Сорт Эко). Он миниатюрный, однако отличается хорошей производительностью, его можно поставить не только на производство, но и в любое офисное помещение. Зерно, пшеница, сельское хозяйство. СС0 Вторая новинка — это ленточный конвейер. Это устройство для горизонтального перемещения продукта, отличающееся большой производительностью и невысокой ценой. Также новинкой можно назвать установленное на всех аппаратах обновленное программное обеспечение, созданное разработчиками «СиСорт», которое обеспечивает повышенное качество сортировки и уменьшенный объем отхода.

2 Усиленные колеса, меньше давления на почву «Завод тяжелых колесных дисков» представит колесные диски различных размеров для сельскохозяйственной и крупной техники. Если говорить о новинках, то на Форуме впервые будут выставлены усиленные колеса DW27Bx32 2732.106 на прицеп-перегрузчик LS 25. Еще одна новинка — это колесные диски DW20Bx26 и барабан-проставка к ним, которые используются на маневренных и высокопроходимых тракторах петербургского производства «Кировец» серии К-5. Изделие «барабан-проставка» позволяет устанавливать на трактор дополнительные четыре колеса, что снижает давление на плодородный слой. Это помогает максимально использовать возможности техники, повышает производительность и снижает сроки проведения работ.

3 Практически универсальный плуг Рубцовский завод запасных частей представит плуг лемешный прицепной FINIST ПЛП-(9+2)-40, который предназначен для отвальной обработки почв под зерновые и технические культуры, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями. Кроме того, предприятием будет представлен плуг оборотный PERESVET ППО-(8+1)-35 (полувинтовой+перьевой отвал). Изделие предназначено для гладкой вспашки, с оборотом пласта, любых типов почв, кроме каменистых, на глубину до 30 см.

4 Полная подготовка почвы Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения представит несколько экспонатов — сцепку катков гидрофицированную АЛМАЗ СКГ-18-2, которая применяется для предпосевного прикатывания почвы с целью выравнивания поверхности поля, разрушения глыб и уплотнения не осевшей, поздно обработанной почвы. Также предприятие представит на выставке культиватор секционный универсальный АЛТАЙ КСУ-8, который используется для предпосевной подготовки почвы, поверхностного рыхления почвы, равномерного распределения и заделки в почву удобрений и мелких пожнивных остатков, уничтожения сорной растительности, выравнивания поверхности поля, обработки пара, крошения почвы. Почва. www.fgu-radiovetlab.ru

5 Посевные комплексы Компания «Агроцентр» представит два посевных комплекса FEAT AGRO, а также Автономную систему внесения жидких удобрений «СПУТНИК-4000» — полуприцепной агрегат, предназначенный для пропорциональной подачи подготовленных растворов почвенных гербицидов или жидких комплексных удобрений.

6 Для обработки почв Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения представит три бороны, предназначенные для обработки почвы, а также тяжелый чизельно-дисковый агрегат ЧДТ-4, предназначенный для основной обработки и глубокое разуплотнение почвы перед сезоном посева культур с развитой корневой системой.

Гарантия качества

Вся почвообрабатывающая и посевная техника алтайских производителей проходит испытания, в том числе и на базе Алтайской государственной зональной машиноиспытательной станции в рамках обязательной и добровольной сертификации, подчеркнул Вячеслав Химочка. Полученная в результатах испытаний информация учитывается при разработке новых моделей, а также проведении модернизации уже выпускаемой техники.

Кроме того, большинством компаний налажен обмен информацией с сельхозтоваропроизводителями, у которых приобретается продукция, что позволяет наиболее полно удовлетворять запросы потребителей и своевременно вносить необходимые коррективы.

«С учетом этого можно сказать, что представляемые на выставке образцы техники и сельхозорудий неоднократно испытывались и улучшались благодаря результатам их практического применения в полевых условиях. Это надежная техника, которая пользуется спросом у потребителей», — заключил министр.

Вячеслав Химочка отметил также ряд преимущество экспонатов, представленных на Форуме. В первую очередь — они все произведены на территории нашего края, причем с высокой степенью локализации. (Уровень локализации — это доля производственных процессов, осуществляемых на территории страны, в которой планируется реализация продукции, а также объем использования местных комплектующих и сырья. Локализация показывает, насколько та или иная модель на самом деле отечественного производства — прим. ред.).

Сельхозтехника. Анна Зайкова

Так, с учетом проводимой в последнее десятилетие работы по импортозамещению, локализация большинства образцов алтайской почвообрабатывающей и посевной техники превышает 80-90%. Например, у нового посевного комплекса компании «Комплекс Агро», который также будет представлен на Форуме, уровень локализации составляет 90%. Техника завода «Алтайлесмаш» также имеет локализацию 90% и выше.

Кроме того, для алтайских сельхозтоваропроизводителей выгоднее покупать продукцию заводов края с точки зрения удобства при сервисном обслуживании.

Динамика отрасли в целом

По данным Ассоциации «Росспецмаш» за 2023 год (объединяет более 100 крупнейших российских производителей сельскохозяйственной техники и оборудования), в Алтайском крае было произведено:

41,08% от общероссийского производства всех типов плугов (в том числе чизельных — 50,29 %,;

52,32% всех типов борон (в том числе пружинных – 87,12 %, секционных — 81,49 %);

63,61% глубокорыхлителей;

33,65% комбинированных почвообрабатывающих агрегатов;

29,59% прицепных машин для внесения минеральных удобрений;

29,93% зерносушилок;

12,18% запасных частей к сельскохозяйственной технике.

За январь-март 2024 года предприятия края укрепили позиции в России по производству борон (55% от общероссийского производства, в 2023 году было 52%), комбинированных почвообрабатывающих агрегатов (42%, в 2023 году было 34%).

На Алтае проходит самая масштабная выставка сельхозтехники в Сибири Анна Зайкова

Говоря о динамике развития отрасли в целом, министр отметил, что на протяжении последних нескольких лет отрасль развивалась более ускоренными темпами относительно экономики региона в целом. Однако с конца 2022 года предприятия начали испытывать дефицит платежеспособного спроса на производимую технику, что, в свою очередь, привело к снижению объемов производства.

На сегодня индекс промышленного производства в сельскохозяйственном машиностроении пока ниже, чем в прошлом году. Однако, предприятия отрасли развиваются, реализуют инвестиционные проекты и расширяют ассортимент выпускаемой продукции.

Например, компания «Комплекс Агро» вложит более миллиарда рублей в реализацию масштабного инвестпроекта по импортозамещению сельскохозяйственной техники. Проект стартовал в 2023 году, будущий завод будет возведен на территории, ранее не имевшей необходимых коммуникаций и инфраструктуры. На площадке планируется производство новых видов техники в рамках программы импортозамещения – посевных комплексов и культиваторов. После завершения инвестпроекта на площадке будут работать более ста новых сотрудников завода.

Меры господдержки

Вячеслав Химочка подчеркнул, что на сегодняшний день отрасли сельхозмашиностроения оказывается значительная поддержка как на федеральном, так и на региональном уровне.

Продолжает действовать программа «1432» в рамках которой в 2023 году предприятиями края были получены субсидии на общую сумму 309,4 млн рублей. Также на федеральном уровне действует ряд других мер поддержки: субсидии производителям специальной техники и оборудования; субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с гарантией обратного выкупа продукции; субсидии по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях; субсидии на транспортировку продукции.

«На региональном уровне предприятиям отрасли доступны субсидии на возмещение части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, льготные займы в рамках программ Фонда развития Алтайского края и Алтайского краевого лизингового фонда, возмещение инвестиционных затрат», — объяснил министр.

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