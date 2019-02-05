Что получилось, а что нет у первого на Алтае сырного стартапа

Меньше года назад семья известного на Алтае IT-предпринимателя Дениса Газукина запустила новый маслосырзавод, построенный полностью с нуля. Такого на Алтае давно не было. Для инвесторов, вложивших в проект почти 200 млн рублей, это производство стало совершенно непрофильным бизнесом. Отец Дениса Сергей Газукин долгое время работал в банковском секторе, затем в промышленности, брат Иван занимался консалтингом. Это история том, как они пришли в пищевую отрасль и что в итоге из этого получилось.

Строительство Что задумывали: возвести современный маслосырзавод с нуля в кратчайшие сроки

Реализовывать свой сырный проект Газукины начали стремительно. С момента, когда за семейным ужином пришло решение заняться новым направлением в бизнесе, до регистрации фирмы прошел всего месяц. Так 19 июля 2016 года на свет появилась фирма «Покровская сыроварня».

Уже 5 октября того же года инвесторы оформили аренду на землю, 11 октября получили на руки готовый инженерный проект, переосмыслив за это время массу всевозможных вариантов.

В конце апреля 2017 года состоялась первая техническая варка сыра совместно с испанскими специалистами.

Сергей Газукин,

генеральный директор компании «Покровская сыроварня»:

Согласование проекта прошло легко. Мы специально наняли специалиста в строительной сфере, который помогал нам в оформлении документации. Как только контролирующие органы запрашивали какие-то дополнительные документы, мы тут же их предоставляли.

Коммуникаций на выделенном земельном участке не оказалось, для их подведения пришлось приложить немало усилий.

И это несмотря на то, что еще пару лет назад местные власти хотели создать здесь буквально оазис для предпринимательства — индустриальный технопарк «Новоалтайск Южный». Инфраструктуру местная администрация должна была обустроить за счет федеральных средств. Как оказалось, только на бумаге.

«Покровская сыроварня» с высоты птичьего полеты Из архива редакции

Электрические сети к будущему сырному заводу тянули более чем за километр, как и водопровод. С газом повезло чуть больше, врезку предоставили в непосредственной близости, что существенно сократило расходы на газоснабжение.

Сергей Газукин,

генеральный директор компании «Покровская сыроварня»:

Когда мы через полгода запустили газовую котельную, все говорили: «Да что ты возмущаешься, люди по три-пять лет ждут, когда к ним приведут газ». Так что нам в этом отношении повезло.

Сергей Газукин вспоминает: уже когда все работы завершили и запустили производства на одном из совещаний кто-то из надзорных органов засомневался: «Как-то подозрительно быстро построились».

Возвести завод с нуля инвесторам удалось за 51 неделю.

Налоговые льготы Что задумывали: получить статус резидента территории опережающего социально-экономического развития ( ТОСЭР) и обеспечить себе налоговые преференции

Нового маслосырзавода в Новоалтайске могло вообще не быть. Сергей и Иван Газукины рассматривали совсем другое место для строительства — село Покровка Первомайского района. Отсюда, кстати, и название компании.

В Покровке для размещения предприятия были условия. Когда-то в советские годы здесь размещался огромный животноводческий комплекс. Он давно закрылся, но коммуникации, подведенные к площадке, остались.

Сергей Газукин,

генеральный директор компании «Покровская сыроварня»:

В администрации Новоалтайска мне как-то сказали: «Зачем тебе эта Покровка, строй у нас. Здесь со дня на день ТОСЭР будет».

«Со дня на день» продлилось полтора года. Новый статус город получил за два дня до президентских выборов — 16 марта 2018 года.

Еще пару месяцев понадобилось на урегулирование административных процедур на местах. К этому времени «Покровская сыроварня» уже была запущена и стала первым действующим резидентом ТОСЭР в Новоалтайске.

Покровская сыроварня в Новоалтайске Анна Зайкова

Иван Газукин, отвечающий на предприятии за оперативное управление, рассказывает: налоговые льготы действительно существенные. В месяц на этом удается сэкономить около 300 тыс. рублей. Преференции касаются налогов на прибыль и имущество, страховых взносов в различные фонды.

Сейчас на заводе трудятся 45 человек, вся заработная плата у них официальная. Льготы по НДФЛ есть, поэтому с выплатами можно не темнить.

Кадровой вопрос Что задумывали: создать команду квалифицированных специалистов

Изначально «Покровскую сыроварню» создавали четыре человека. В свою команду Иван и Сергей Газукины привлекли опытного финансиста и технолога.

Сергей Газукин, которого можно считать «мозгом» всего проекта, оказался не чужд агропромышленному сектору. В советское время он руководил крупным колхозом, пройдя за 7 лет путь от агронома до председателя. Затем долгое время работал в банковской сфере. Все эти навыки позже пригодились.

Сам Газукин-старший рассказывает, что сложнее всего на этапе строительства завода было найти инженера молочного производства. Те, кто готов был работать, предъявляли высокие требования по зарплате, не соответствующие ожиданиям инвесторов. В итоге пришлось обходиться своими силами.

Покровская сыроварня в Новоалтайске Анна Зайкова Покровская сыроварня в Новоалтайске Анна Зайкова Покровская сыроварня в Новоалтайске Анна Зайкова Покровская сыроварня в Новоалтайске Анна Зайкова Покровская сыроварня в Новоалтайске Анна Зайкова Покровская сыроварня в Новоалтайске Анна Зайкова Покровская сыроварня в Новоалтайске Анна Зайкова

С рабочим персоналом тоже были трудности.

Сергей Газукин,

генеральный директор компании «Покровская сыроварня»:

В связи с закрытием молокозавода, работников молочной отрасли в Новоалтайске не осталось, поэтому большую часть сотрудников обучали на местах. Как на любом производственном предприятии была «текучка» в связи со спецификой профессии. Не все хотели делить ответственность за качество производимой продукции.

Чтобы не было неприятных инцидентов, руководители завода решили принимать людей только по срочному договору. Отработал месяц хорошо — добро пожаловать в команду, нет — давай прощаться.

Покупка сырья Что задумывали: приобретать качественное сырое молоко для переработки в предгорной зоне края

О своем намерении приобретать молоко за сотни километров от завода Иван Газукин заявлял, как только завод запускался. С одной стороны понятно — молоко в предгорьях Алтая всегда славилось своим качеством. Не зря же эту территорию еще называют алтайской Швейцарией. Но с другой — транспортные расходы никто не отменял и только за 2018 год они возросли почти на треть.

«Покровскую сыроварню» это не останавливает. Сейчас предприятие закупает молоко даже дальше, чем изначально планировалось — в глубине Горного Алтая, что существенно отражается на себестоимости сырья. В день издалека приходится завозить 10 тонн молока на переработку.

Покровская сыроварня в Новоалтайске Анна Зайкова

Сергей Газукин объясняет: другого варианта закупа сырья просто нет. На предприятии внедрен строжайший входной контроль качества сырья, в том числе и по наличию антибиотиков. Немало поставщиков пришлось отсеять из-за этих требований.

Закваски для производства на сыроварню поставляются из Голландии. В Барнаул они прибывают первым утренним рейсом — транзитом через Москву. На заводе пробовали и отечественные аналоги, многие из которых были вполне приемлемого качества. Но сыр на импортных ингредиентах на порядок вкуснее, заявляют Газукины.

Ассортимент сыров и продажи Что задумывали: изготавливать качественные полутвердые сыры и продавать их в европейскую часть России

Прежде чем приступить к реализации своего сырного проекта Газукины переработали 27 его вариантов. Изначально рассматривалось производство и мягких сыров по типу моцареллы и цельномолочной продукции. Но после детального анализа их отметали.

Остановиться Газукины решили на полутвердых сырах. Правда, выбрали не всем известные сорта вроде «Голландского» или «Витязя», а специально разработанные для сыроварни индивидуальные рецептуры.

Сейчас в ассортименте предприятия есть классический сливочный сыр, мраморный, сыры с ароматом топленого молока и карамели. Плюс к этому два вида с добавками — белыми грибами и грецким орехом. Выпускать их планировалось в равных пропорциях.

Покровская сыроварня в Новоалтайске Анна Зайкова

На деле же все получилось несколько иначе. Сыры с добавками оказались не столь востребованы, хотя затраты на их выпуск довольно существенные.

Сергей Газукин,

генеральный директор компании «Покровская сыроварня»:

Сыры с добавками на российском рынке появились относительно недавно и являются не столько коммерческими позициями, сколько модной тенденцией. Полностью выводить их из ассортимента мы, конечно, не будем. Выпускать эти сыры продолжим, но только под заказ. Работать на склад экономически не выгодно.

С рынками сбыта сыроварне действительно повезло. Предприятие, ориентированное с самого начала на вывоз сыров в Москву и Санкт-Петербург, не прогадало: спрос со стороны оптовиков, работающих на эти регионы, остается стабильным. И это несмотря на то, что отпускная цена покровского сыра выше среднего и начинается от 800 рублей за килограмм. Смогли бы Газукины его полностью реализовать в Алтайском крае, большой вопрос.

Покровская сыроварня в Новоалтайске Анна Зайкова

Обеспечить все заявки столичных оптовиков «Покровская сыроварня» пока не в состоянии. В этом направлении предприятие и намерено работать. В ближайшие полгода здесь планируют установить дополнительное оборудование и увеличить переработку молока до 20 тонн в сутки. Уже в сентябре, при благоприятных условиях, завод будет работать с удвоенной мощностью.