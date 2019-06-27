Что происходит на тепличном комбинате «Индустриальный» и хотят ли власти его ликвидировать

Извещения о предстоящем увольнении работники «Индустриального» получили 14 июня. В них говорится, что последним рабочим днем для них станет 15 августа.
В связи с сокращением работникам выплатят компенсации.
Из уведомления об увольнении:
При увольнении вам будет выплачено выходное пособие в размере среднемесячного заработка, а также за вами будет сохранен средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения.
Что будет с комбинатом?
До 15 июля на площадку «Индустриального» должен зайти новый арендатор. Как сообщили в минсельхозе Алтайского края, им станет тепличный комбинат «Толмачевский», входящий в ГК «Горкунов». В настоящее время проект договора с инвестором находится на согласовании.
Уже в нынешнем году на «Индустриальном» хотят возобновить реконструкцию. Планируется установить новые системы досвечивания теплиц, построить складские помещения с цехом фасовки продукции, модернизировать одну из двух котельных с выводом из производства наиболее старой.
«В последующие три года будет продолжена реконструкция мощностей для обеспечения эффективного производства. Это позволит произвести уже в 2020 году 9,4 тыс тонн овощей, а в 2021 году — не менее 11 тыс. тонн», — говорится в сообщении краевого минсельхоза.
Как стало известно altapress.ru, интерес к комбинату московский инвестор ГК «Горкунов» проявлял еще в 2018 году, когда объект выставлялся на торги. Правда, в самом аукционе группа не принимала участие. Скорее всего, цену 100% акций «Индустриального» группа компаний сочла завышенной.
«Горкунов» является крупнейшим производителем овощей закрытого грунта за Уралом. В Новосибирской области компания владеет двумя крупными тепличными комбинатами, общая площадь которых составляет 35 га.
О ее дальнейших планах о выкупе имущественного комплекса тепличного комбината «Индустриальный» пока конкретно не известно.
Что будет с работниками «Индустриального»?
Уведомления о сокращении в настоящий момент получили 561 работник барнаульского комбината. 19 июня представители ГК «Горкунов» провели собрание с коллективом и обозначили свои планы.
Уже известно, что около половины коллектива в новой структуре работать не будет. Речь идет, например, о сотрудниках старой котельной, которую собираются ликвидировать. Здесь трудились порядка 40 человек. Как сообщили в краевом минсельхозе, многие из них уже нашли себе работу.
Также новый инвестор намерен изменить работу ремонтной и транспортной служб, скорее всего, сокращения коснутся и их работников. Оптимизировать будут и управленческий аппарат.
Что касается самих теплиц, то со временем число занятых тут людей, напротив, планируется увеличить.
Трудоустройство работников «Индустриального» в новой структуре ГК «Горкунов» планирует начать уже в июле.
Кто еще хотел приобрести комбинат?
О том, что 100% акций «Индустриального» будут проданы на торгах стало известно в начале 2018 года. В пояснительной записке за подписью министра сельского хозяйства края Александра Чеботаева в качестве причин приватизации называлось тяжелое финансовое положение предприятия.
Начиная с 2006 года предприятие проводило плановую модернизацию, на которую было направлено более 900 млн рублей. В результате производство овощей увеличилось в 1,7 раза, в том числе за счет увеличения площади теплиц на 20,1% и роста урожайности на 36,6%.
Однако из-за опережающего роста цен на энергоресурсы все позитивные изменения были по сути нивелированы.
Финансовое состояние предприятия оценивается как неустойчивое из-за постоянной нехватки собственных средств. Большую роль в этом плане играют старые теплицы, которые наносят предприятию существенный финансовый урон.
В роли потенциального покупателя «Индустриального» в 2018 году назывался алтайский филиал «Сибирской генерирующей компании». Ее гендиректор Игорь Лузанов подтверждал эти планы. Однако до реальной сделки дело не дошло.
В торгах «СГК» не участвовало, свой отказ от покупки актива не комментировало.
Начальная стоимость 100% акций «Индустриального» тогда составляла 1,3 млрд рублей.
Что из себя представляет «Индустриальный»?
На сайте предприятия говорится, что площадь защищенного грунта «Индустриального» составляет 25.65 га. В городе Барнауле находится 24.5 га теплиц.
Есть подразделение и в Старобелокурихе Смоленского района. В 2011 году «Индустриальный» запустил здесь новые теплицы для выращивания огурцов и зелени.
В 2018 году комбинат произвел 8,2 тыс тонн овощей — это огурцы, томаты, перец, баклажаны и зеленые культуры. Объем производства на предприятии за прошлый год снизился.
«Индустриальный» также имеется 48 га площадей открытого грунта, где выращивается капуста на капельном поливе.