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27 июня 26°C

Что происходит на тепличном комбинате «Индустриальный» и хотят ли власти его ликвидировать

На единственном в Алтайском крае тепличном комбинате «Индустриальный» начали сокращать персонал. Извещения об этом в начале июне руководство предприятия раздало своим работникам. В минсельхозе региона объяснили такой шаг нерентабельностью части площадей, которые больше не обслуживаются. При этом ведомство заверяет: предприятие продолжит работать с новым инвестором.

Зелень в барнаульской теплице.
Зелень в барнаульской теплице.
Дмитрий Кудрявцев

Извещения о предстоящем увольнении работники «Индустриального» получили 14 июня. В них говорится, что последним рабочим днем для них станет 15 августа.

В связи с сокращением работникам выплатят компенсации.

Из уведомления об увольнении:

При увольнении вам будет выплачено выходное пособие в размере среднемесячного заработка, а также за вами будет сохранен средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения.

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Извещение о сокращении персонала на ТК &quot;Индустриальный&quot;
Извещение о сокращении персонала на ТК «Индустриальный»
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Что будет с комбинатом?

До 15 июля на площадку «Индустриального» должен зайти новый арендатор. Как сообщили в минсельхозе Алтайского края, им станет тепличный комбинат «Толмачевский», входящий в ГК «Горкунов». В настоящее время проект договора с инвестором находится на согласовании.

Уже в нынешнем году на «Индустриальном» хотят возобновить реконструкцию. Планируется установить новые системы досвечивания теплиц, построить складские помещения с цехом фасовки продукции, модернизировать одну из двух котельных с выводом из производства наиболее старой.

Новые теплицы акционерного общества &quot;Индустриальный&quot; в Барнауле.
Новые теплицы акционерного общества «Индустриальный» в Барнауле.
Барнаульская сетевая компания.

«В последующие три года будет продолжена реконструкция мощностей для обеспечения эффективного производства. Это позволит произвести уже в 2020 году 9,4 тыс тонн овощей, а в 2021 году — не менее 11 тыс. тонн», — говорится в сообщении краевого минсельхоза.

Как стало известно altapress.ru, интерес к комбинату московский инвестор ГК «Горкунов» проявлял еще в 2018 году, когда объект выставлялся на торги. Правда, в самом аукционе группа не принимала участие. Скорее всего, цену 100% акций «Индустриального» группа компаний сочла завышенной.

Теплицы предприятия &quot;Индустриальное&quot;.
Теплицы предприятия «Индустриальное».
Олег Богданов

«Горкунов» является крупнейшим производителем овощей закрытого грунта за Уралом. В Новосибирской области компания владеет двумя крупными тепличными комбинатами, общая площадь которых составляет 35 га.

О ее дальнейших планах о выкупе имущественного комплекса тепличного комбината «Индустриальный» пока конкретно не известно.

Что будет с работниками «Индустриального»?

Уведомления о сокращении в настоящий момент получили 561 работник барнаульского комбината. 19 июня представители ГК «Горкунов» провели собрание с коллективом и обозначили свои планы.

Уже известно, что около половины коллектива в новой структуре работать не будет. Речь идет, например, о сотрудниках старой котельной, которую собираются ликвидировать. Здесь трудились порядка 40 человек. Как сообщили в краевом минсельхозе, многие из них уже нашли себе работу.

Новые теплицы акционерного общества &quot;Индустриальный&quot; в Барнауле.
Новые теплицы акционерного общества «Индустриальный» в Барнауле.
Барнаульская сетевая компания.

Также новый инвестор намерен изменить работу ремонтной и транспортной служб, скорее всего, сокращения коснутся и их работников. Оптимизировать будут и управленческий аппарат.

Что касается самих теплиц, то со временем число занятых тут людей, напротив, планируется увеличить.

Трудоустройство работников «Индустриального» в новой структуре ГК «Горкунов» планирует начать уже в июле.

Кто еще хотел приобрести комбинат?

О том, что 100% акций «Индустриального» будут проданы на торгах стало известно в начале 2018 года. В пояснительной записке за подписью министра сельского хозяйства края Александра Чеботаева в качестве причин приватизации называлось тяжелое финансовое положение предприятия.

Начиная с 2006 года предприятие проводило плановую модернизацию, на которую было направлено более 900 млн рублей. В результате производство овощей увеличилось в 1,7 раза, в том числе за счет увеличения площади теплиц на 20,1% и роста урожайности на 36,6%.

Новые теплицы акционерного общества &quot;Индустриальный&quot; в Барнауле.
Новые теплицы акционерного общества «Индустриальный» в Барнауле.
Барнаульская сетевая компания.

Однако из-за опережающего роста цен на энергоресурсы все позитивные изменения были по сути нивелированы.

Финансовое состояние предприятия оценивается как неустойчивое из-за постоянной нехватки собственных средств. Большую роль в этом плане играют старые теплицы, которые наносят предприятию существенный финансовый урон.

В роли потенциального покупателя «Индустриального» в 2018 году назывался алтайский филиал «Сибирской генерирующей компании». Ее гендиректор Игорь Лузанов подтверждал эти планы. Однако до реальной сделки дело не дошло.

Игорь Лузанов
Игорь Лузанов
Илья Клементьев

В торгах «СГК» не участвовало, свой отказ от покупки актива не комментировало.

Начальная стоимость 100% акций «Индустриального» тогда составляла 1,3 млрд рублей.

Что из себя представляет «Индустриальный»?

На сайте предприятия говорится, что площадь защищенного грунта «Индустриального» составляет 25.65 га. В городе Барнауле находится 24.5 га теплиц.

Есть подразделение и в Старобелокурихе Смоленского района. В 2011 году «Индустриальный» запустил здесь новые теплицы для выращивания огурцов и зелени.

Теплицы предприятия &quot;Индустриальное&quot;.
Теплицы предприятия «Индустриальное».
Олег Богданов

В 2018 году комбинат произвел 8,2 тыс тонн овощей — это огурцы, томаты, перец, баклажаны и зеленые культуры. Объем производства на предприятии за прошлый год снизился.

«Индустриальный» также имеется 48 га площадей открытого грунта, где выращивается капуста на капельном поливе.

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