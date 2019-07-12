Что происходит с ценами на бензин и какой прогноз дают эксперты

Несмотря на разморозку цен на нефтепродукты с 1 июля, стоимость бензина и дизельного топлива в Барнауле и Алтайском крае за первую неделю текущего месяца не увеличилась. Они остаются самими низкими в Сибирском федеральном округе. Об этом свидетельствуют данные Росстата , опубликованные 11 июля.

Сколько сейчас стоит бензин?

По данным Росстата, стоимость бензина в Барнауле в период с 17 июня по 7 июля (рублей за литр) сохранялась следующей:

Аи-92 — 41,26 ( + 0,01 по сравнению с предыдущим периодом)

+ 0,01 по сравнению с предыдущим периодом) Аи-95 — 43,04 ( + 0,05)

+ 0,05) Аи-98 — 48,18 ( 0)

0) Дизельное топливо — 45,47 ( +0,05)

Сохранение потребительских цен на топливо достигается пока благодаря работе демпфирующего механизма, по которому правительство России частично возмещает нефтяникам недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок.

Как будет меняться цена?

Правда, не стоит надеяться на то, что новый сдерживающий механизм будет способен сохранить цены в долгосрочной перспективе, считают эксперты. Вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко в одном из интервью отметил, что к концу 2019 года литр бензина может подорожать на 2.5 руб.

По расчетам экспертов, розничная цена на бензин в России к 2024 году поднимется до 51,41 рубля. Эксперты Института Гайдара приводят более оптимистичный прогноз — по их мнению, к указанному сроку стоимость литра бензина будет составлять в среднем 48,67 рублей.

Как правительство сдерживает цены?

Напомним, что после резкого повышения цен на топливо в 2018 году правительство РФ заключило с нефтяными компаниями соглашение по заморозке цен на бензин. Поэтому был введен демпфирующий акциз, благодаря которому государство компенсирует нефтяникам из бюджета порядка 60% недополученной прибыли при поставках на внутренний рынок.

Это было необходимо для того, чтобы нефтяные компании осуществляли переработку нефти внутри страны, а не занимались исключительно экспортными поставками при существенном росте мировых цен. По соглашению сторон цена на топливо внутри страны может меняться на процент инфляции.

В марте 2019 года договор между правительством и нефтяниками был пролонгирован до 1 июля, после чего цены на бензин были разморожены. Его стоимость на внутреннем рынке сдерживаются за счет новой формулы «демпфера», которая должна устранить потери нефтяников, понесших ущерб из-за условий договора по заморозке внутренних цен на топливо.

Новый вариант демпфера пока не принят законодательно, но стороны договорились о том, что после установления он будет действовать задним числом — то есть с 1 июля.

10 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин отправил на доработку законопроект о корректировке демпфирующего механизма. Рассмотрение законопроекта состоится 16 июля.

Роман Покатилов