Что рассказали общественники и активисты на семинаре по инициативному бюджетированию

15 марта в конференц-зале Бийского бизнес-инкубатора состоялся первый образовательный семинар в рамках реализации проекта «Бюджет для всех» Алтайской краевой общественной организации поддержки гражданских инициатив «Согласие». На семинаре по инициативному бюджетированию в Бийске отмечен растущий интерес граждан и муниципалитетов к новой форме развития местного самоуправления в Алтайском крае.

Для участия в семинаре прибыли делегации общественников и муниципальных активистов из Бийска, Смоленского, Троицкого, Бийского и Быстро- Истокского районов. В центре обсуждения были вопросы практики реализации инициативного бюджетирования в Алтайском крае, опыт привлечения граждан и малого предпринимательства к участию в решении вопросов местного значения, перспектив развития территорий и реализуемых инвестиционных проектов, роли и значении общественных организаций в этом процессе.

Так, в своем выступлении директор Алтайского центра финансовых исследований Олег Бирюков отметил растущий интерес органов местного самоуправления и граждан к решению наболевших социальных и инфраструктурных проблем через механизмы инициативного бюджетирования. В качестве примера он привел цифры о том, что количество реализуемых проектов за три года в крае выросло почти в 3 раза и в 2019 г. составило 213 проектов. В проекте задействованы 52 муниципальных районов и два города.

Глава сельсовета Сибирский Олег Боронин рассказал о методах привлечения граждан к решению вопросов местного значения, о том, как его сельсовету удалось добиться поддержки из краевого бюджета в реализации сразу трех проектов и стать лидером инициативного бюджетирования в крае. Не обошел Олег Боронин и острых тем, которые возникают в реализации совместных с гражданами проектах, особенностях применения 44 ФЗ «О госзакупках…».

По мнению известного экономиста — регионоведа Валерия Мищенко пока в крае недостает крупных инвестиционных проектов, поэтому следует поддерживать экономические инициативы граждан, которые позволят создать на селе рабочие места и вдохнуть новую жизнь в ветшающую инфраструктуру сел и городов края. Более существенную роль в улучшении социального самочувствия селях и развития возникающих небольших инфраструктурных объектов могли бы играть общественные организации.

Об опыте деятельности общественных организаций, методах привлечении дополнительных грантовых средств и средств граждан в некоторых сельских районах, взаимодействии со СМИ и работе с социальными сетями рассказал эксперт в области НКО Сергей Канарев.

Подводя итоги семинара его инициатор Геннадий Шейда отметил, что в сложных социально-экономических условиях диалог власти, общества и бизнеса через механизмы инициативного бюджетирования уже становятся важным инструментом развития местного самоуправления и развития сельских территорий. В ходе дискуссии возникло немало интересных предложений, которые будут обобщены и использованы в дальнейшей работе по продвижению новой формы развития местного самоуправления, резюмировал Олег Бирюков.

В ближайшее время семинары по теме «Инициативное бюджетирование» и участие граждан состоятся в Рубцовске и Алейске. Также продолжается краевой конкурс для печатных муниципальных изданий об участии граждан в развитии муниципалитетов через инициативное бюджетирование. Проект «Бюджет для всех» реализуется на средства Фонда президентских грантов.

Справка

Алтайский край — один из регионов, где за последние 3 года накоплен опыт вовлечения граждан в решение местных вопросов через инструменты инициативного бюджетирования. Растет количество осуществленных проектов, растут объемы поддержки из краевого бюджета. В 2019 г. поддержку из краевого бюджета на сумму более чем в 100 млн. рублей получат 213 проектов. Финансовая доля граждан также возрастает и составляет на сегодня в среднем 8% от суммы стоимости проекта. В случае одобрения проекта муниципалитет может от Министерства финансов Алтайского края получить до 700 тыс. рублей на его реализацию. Вместе с тем, вопросы более активного участия граждан и институтов гражданского общества все еще остаются открытыми. На решение этих вопросов и направлен, в первую очередь, проект «Бюджет для всех». В рамках реализации проекта, кроме Бийска, состоятся еще 6 обучающих семинаров в различных городах и районах края. В крае по этой теме объявлен конкурс и для журналистов печатных муниципальных изданий.