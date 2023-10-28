28 октября
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Экономика

Что такое арктическая ипотека и кто может ее взять

С 1 ноября в России начнет действовать льготная программа «Арктическая ипотека» со ставкой 2% годовых. Altapress.ru расскажет, в чем ее особенности и недостатки.

Ипотека. Покупка жилья.
Ипотека. Покупка жилья.
unsplash.com

О чем программа

Арктическая ипотека — это программа для молодых семей, которая предполагает оформление займа на покупку жилья в арктической зоне страны под 2% годовых. Это мера, которая должна остановить отток населения из регионов, находящихся в самой холодной части государства.

Кому можно взять ипотеку

Займ с рекордно низким процентом предоставляют молодым семьям, где возраст заемщика не превышает 35 лет. Также молодые люди должны быть специалистами в важных отраслях и работать в арктическом регионе по одной из текущих программ. Профильным специалистам по договору с государством и вынужденным переселенцам с Украины не будет установлено возрастное ограничение.

Где можно купить жилье

  • Ненецкий автономный округ;
  • Чукотский автономный округ;
  • Ямало-Ненецкий автономный округ;
  • Мурманская область;
  • Архангельская область;
  • Красноярский край;
  • Республика Карелия;
  • Республика Коми;
  • Республика Саха (Якутия).

Ограничения

  • Предварительный взнос не менее 15% от стоимости жилья;
  • Срок кредитования до 20 лет;
  • Максимальная сумма займа — не более шести млн. рублей.
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