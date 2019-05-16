Что такое кадастровая оценка и почему она так важна для жителей Алтайского края

В середине мая Алтайимущество планирует выставить на сайте предварительные итоги кадастровой оценки всех объектов недвижимости региона. Их в регионе более 2 млн. Именно на основе этой оценки с 2020 года налоговая служба будет высчитывать налог на имущество. Altapress.ru отвечает на основные вопросы.

Кто проведет кадастровую оценку?

Этим занимается специально созданное краевое госучреждение «Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки». Курирует его работу региональное управление имущественных отношений.

Глава Алтайимущества Елена Зинкова на недавней коллегии краевого минфина подчеркнула: порядок проведения в корне отличается от того, что был прежде, когда оценку проводили независимые подрядчики, выигравшие тендер. Прошлая процедура вызвала такой шквал критики и исков в суд, что федеральные законодатели приняли новый закон.

Что оценят в 2019 году?

В этом году оценку дадут объектам капитального строительства (домам, квартирам, гаражам и т. д.), земельным участкам сельхозназначения, а также землям промышленности и иного специального назначения.

В 2020 году будут оценивать земли населенных пунктов.

Село. СС0

Как проводят оценку?

Шаг 1.

Центр, проводящий оценку, получил от Росреестра перечень объектов.

Шаг 2.

Перечень обработали, сегментировали и направили в города и районы, районы отправили их в сельсоветы. Всего в крае почти 1,6 тысячи поселений.

Шаг 3.

Органы местного самоуправления согласовали перечни. Эта работа шла в марте-апреле.

«Шла очень сложно и напряженно», — прокомментировала Зинкова. Именно на местах должны были выявить неточности и расхождения. Но некоторые документы возвращались с очевидными ошибками. Так, в селе Ильинка Шипуновского района, оказалось, есть жилой дом площадью 250 тыс. кв. метров, а его кадастровая стоимость — 1,5 млрд рублей. Этот пример Зинкова привела на встрече с депутатами краевого Заксобрания.

«Мы видим, что это ошибка, но сделать ничего не можем: исправления вносит Росреестр по обращению собственника. В таких случаях кадастровые инженеры, органы местного самоуправления должны работать с населением, подсказывать человеку, что нужно идти в МФЦ и срочно исправлять ошибку, иначе налог будет сумасшедшим», — рассказала Елена Зинкова.

Жилой дом. altapress.ru

Она назвала лучшие и худшие районы и города. В числе «отличников» Курьинский, Крутихинский, Змеиногорский, Каменский, Рубцовский, Бурлинский, Поспелихинский районы. В аутсайдерах — Усть-Калманский, Первомайский районы, Белокуриха и Бийск.

Шаг 4.

Краевой центр проводит оценку.

«Конечно, это не работа конкретного человека с листом и карандашом в руках, который идет по всем адресам и начинает считать. Нет. Работает специальное программное обеспечение, очень дорогостоящее. Работают и специалисты», — объяснила Елена Зинкова.

Шаг 5.

Предварительные итоги направляются в центральный аппарат Росреестра, где в течение 10 дней оценят, правильно ли применены методики оценки, определенные Минэкономразвития России.

Шаг 6.

На сайте Алтайимущества появятся промежуточные итоги кадастровой оценки. Замечания можно будет подать в течение 50 дней. Обращаться нужно будет не в суд, а в управление имущественных отношений либо в «Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки».

Бизнес. Документы. СС0

Когда начнут начислять налог по-новому?

Налог на имущество физлиц в Алтайском крае будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости с 1 января 2020 года. Но первые квитанции за 2020 год придут в 2021 году.

Можно ли сейчас посчитать , каким будет налог?

Нет. Во-первых, нужно сначала узнать кадастровую стоимость своего объекта, а ее пока еще нет. Во-вторых, необходимо подождать, пока местные депутаты установят ставки налога. Им краевые власти дали срок до 1 декабря 2019 года.

Как будет считаться налог на имущество физлиц?

Кадастровую оценку будут умножать на ставку и на начальном периоде, первые три года, применять понижающий коэффициент. Сначала плательщику предъявляют 20% от общей стоимости налога, затем 40%, потом 60%, и только на четвертый год — 100%, рассказывала Елена Вахрушева, замначальника отдела налогообложения имущества краевой налоговой службы.

Со счетов жителей Алтайского края налоговая списала 6 млн долгов. архив УФНС России по Алтайскому краю

Но в четвертый год начнет действовать другое ограничение: налог на имущество физлиц не должен расти больше чем на 10% в год. Такую норму приняли на федеральном уровне в 2018-м. Для жителей края она начнет работать только в 2024 году (по налогу за 2023 год).

Кроме того, владельцы квартир будут иметь право на налоговый вычет на 20 кв. метров, собственники домов — на 50 кв. метров, комнат — на 10 кв. метров.

Дополнительную льготу получат многодетные семьи: им дополнительно дадут вычет на 5 кв. метров квартиры или 7 кв. метров жилого дома на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Например, если семья с тремя детьми имеет квартиру, то вычет будет предоставляться и на 20 кв. метров (общая норма для всех), и на 15 кв. метров на трех детей.

Правда ли , что сумма налога взлетит?

Пока нет исходных данных о кадастровой стоимости объектов и не утверждены ставки, судить об этом наверняка сложно.

По экспертным оценкам, в городах произойдет рост платежей, поскольку недвижимость здесь в принципе дороже, а кадастровая оценка приближена к рыночной. В селах, напротив, прогнозируют спад: жилье, во-первых, значительно дешевле, и вычет на 50 «квадратов» может вообще вывести многих плательщиков из-под налогообложения.

Как легализовать свое имущество и не получить штраф от налоговой службы. архив УФНС России по Алтайскому краю

Кроме того, власти опасаются, что из-за понижающих коэффициентов в первые три года платежи в целом могут упасть, в том числе и в городах.

Кроме того, важно, что после перехода на исчисление налога по кадастровой стоимости его начнут платить все собственники квартир и домов, сданных в эксплуатацию после 2012 года. Сейчас они налог не платят вовсе.

В любом случае реальное положение дел станет ясно только после утверждения оценки и ставок.

Куда будет поступать налог на имущество?

Эти налоги в полном объеме поступают в местные бюджеты.

Село Николаевка Петропавловского района. Анна Зайкова.

Какие главные риски?

Фактологические. Исправления в перечне могут быть масштабными, если власти на местах не поработают плотно с населением.

Информационные. Многие люди вообще не в курсе, что идет кадастровая оценка, как она повлияет на их бюджет и бюджеты их населенных пунктов.

«У населения бытует мнение, что кадастровая оценка — это плохо, страшно, повлечет многократное увеличение налога, а значит, государство у нас — плохое-плохое. Людям нужно разъяснять суть вопроса», — обратилась Елена Зинкова к местным финансистам на коллегии минфина.

Бюджетные. В селах из-за вычета на 50 кв. метров поступления от налога могут не увеличиться, а сократиться. А сельские бюджеты и так чуть живые.

Политические. Первые квитанции с новыми суммами налога жители края получат во второй половине 2021 года, когда в стране и в регионе будет в самом разгаре избирательная кампания по выборам депутатов в Госдуму и краевой парламент.