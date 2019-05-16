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16 мая 7°C

Что такое кадастровая оценка и почему она так важна для жителей Алтайского края

В середине мая Алтайимущество планирует выставить на сайте предварительные итоги кадастровой оценки всех объектов недвижимости региона. Их в регионе более 2 млн. Именно на основе этой оценки с 2020 года налоговая служба будет высчитывать налог на имущество. Altapress.ru отвечает на основные вопросы.

Вид на Барнаул. Новостройки.
Вид на Барнаул. Новостройки.
Анна Зайкова.

Кто проведет кадастровую оценку?

Этим занимается специально созданное краевое госучреждение «Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки». Курирует его работу региональное управление имущественных отношений.

Глава Алтайимущества Елена Зинкова на недавней коллегии краевого минфина подчеркнула: порядок проведения в корне отличается от того, что был прежде, когда оценку проводили независимые подрядчики, выигравшие тендер. Прошлая процедура вызвала такой шквал критики и исков в суд, что федеральные законодатели приняли новый закон.

Что оценят в 2019 году?

В этом году оценку дадут объектам капитального строительства (домам, квартирам, гаражам и т. д.), земельным участкам сельхозназначения, а также землям промышленности и иного специального назначения.

В 2020 году будут оценивать земли населенных пунктов.

Село.
Село.
СС0

Как проводят оценку?

Шаг 1.

Центр, проводящий оценку, получил от Росреестра перечень объектов.

Шаг 2.

Перечень обработали, сегментировали и направили в города и районы, районы отправили их в сельсоветы. Всего в крае почти 1,6 тысячи поселений.

Шаг 3.

Органы местного самоуправления согласовали перечни. Эта работа шла в марте-апреле.

«Шла очень сложно и напряженно», — прокомментировала Зинкова. Именно на местах должны были выявить неточности и расхождения. Но некоторые документы возвращались с очевидными ошибками. Так, в селе Ильинка Шипуновского района, оказалось, есть жилой дом площадью 250 тыс. кв. метров, а его кадастровая стоимость — 1,5 млрд рублей. Этот пример Зинкова привела на встрече с депутатами краевого Заксобрания.

«Мы видим, что это ошибка, но сделать ничего не можем: исправления вносит Росреестр по обращению собственника. В таких случаях кадастровые инженеры, органы местного самоуправления должны работать с населением, подсказывать человеку, что нужно идти в МФЦ и срочно исправлять ошибку, иначе налог будет сумасшедшим», — рассказала Елена Зинкова.

Жилой дом.
Жилой дом.
altapress.ru

Она назвала лучшие и худшие районы и города. В числе «отличников» Курьинский, Крутихинский, Змеиногорский, Каменский, Рубцовский, Бурлинский, Поспелихинский районы. В аутсайдерах — Усть-Калманский, Первомайский районы, Белокуриха и Бийск.

Шаг 4.

Краевой центр проводит оценку.

«Конечно, это не работа конкретного человека с листом и карандашом в руках, который идет по всем адресам и начинает считать. Нет. Работает специальное программное обеспечение, очень дорогостоящее. Работают и специалисты», — объяснила Елена Зинкова.

Шаг 5.

Предварительные итоги направляются в центральный аппарат Росреестра, где в течение 10 дней оценят, правильно ли применены методики оценки, определенные Минэкономразвития России.

Шаг 6.

На сайте Алтайимущества появятся промежуточные итоги кадастровой оценки. Замечания можно будет подать в течение 50 дней. Обращаться нужно будет не в суд, а в управление имущественных отношений либо в «Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки».

Бизнес. Документы.
Бизнес. Документы.
СС0

Когда начнут начислять налог по-новому?

Налог на имущество физлиц в Алтайском крае будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости с 1 января 2020 года. Но первые квитанции за 2020 год придут в 2021 году.

Можно ли сейчас посчитать, каким будет налог?

Нет. Во-первых, нужно сначала узнать кадастровую стоимость своего объекта, а ее пока еще нет. Во-вторых, необходимо подождать, пока местные депутаты установят ставки налога. Им краевые власти дали срок до 1 декабря 2019 года.

Как будет считаться налог на имущество физлиц?

Кадастровую оценку будут умножать на ставку и на начальном периоде, первые три года, применять понижающий коэффициент. Сначала плательщику предъявляют 20% от общей стоимости налога, затем 40%, потом 60%, и только на четвертый год — 100%, рассказывала Елена Вахрушева, замначальника отдела налогообложения имущества краевой налоговой службы.

Со счетов жителей Алтайского края налоговая списала 6 млн долгов.
Со счетов жителей Алтайского края налоговая списала 6 млн долгов.
архив УФНС России по Алтайскому краю

Но в четвертый год начнет действовать другое ограничение: налог на имущество физлиц не должен расти больше чем на 10% в год. Такую норму приняли на федеральном уровне в 2018-м. Для жителей края она начнет работать только в 2024 году (по налогу за 2023 год).

Кроме того, владельцы квартир будут иметь право на налоговый вычет на 20 кв. метров, собственники домов — на 50 кв. метров, комнат — на 10 кв. метров.

Дополнительную льготу получат многодетные семьи: им дополнительно дадут вычет на 5 кв. метров квартиры или 7 кв. метров жилого дома на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Например, если семья с тремя детьми имеет квартиру, то вычет будет предоставляться и на 20 кв. метров (общая норма для всех), и на 15 кв. метров на трех детей.

Правда ли, что сумма налога взлетит?

Пока нет исходных данных о кадастровой стоимости объектов и не утверждены ставки, судить об этом наверняка сложно.

По экспертным оценкам, в городах произойдет рост платежей, поскольку недвижимость здесь в принципе дороже, а кадастровая оценка приближена к рыночной. В селах, напротив, прогнозируют спад: жилье, во-первых, значительно дешевле, и вычет на 50 «квадратов» может вообще вывести многих плательщиков из-под налогообложения.

Как легализовать свое имущество и не получить штраф от налоговой службы.
Как легализовать свое имущество и не получить штраф от налоговой службы.
архив УФНС России по Алтайскому краю

Кроме того, власти опасаются, что из-за понижающих коэффициентов в первые три года платежи в целом могут упасть, в том числе и в городах.

Кроме того, важно, что после перехода на исчисление налога по кадастровой стоимости его начнут платить все собственники квартир и домов, сданных в эксплуатацию после 2012 года. Сейчас они налог не платят вовсе.

В любом случае реальное положение дел станет ясно только после утверждения оценки и ставок.

Куда будет поступать налог на имущество?

Эти налоги в полном объеме поступают в местные бюджеты.

Село Николаевка Петропавловского района.
Село Николаевка Петропавловского района.
Анна Зайкова.

Какие главные риски?

Фактологические. Исправления в перечне могут быть масштабными, если власти на местах не поработают плотно с населением.

Информационные. Многие люди вообще не в курсе, что идет кадастровая оценка, как она повлияет на их бюджет и бюджеты их населенных пунктов.

«У населения бытует мнение, что кадастровая оценка — это плохо, страшно, повлечет многократное увеличение налога, а значит, государство у нас — плохое-плохое. Людям нужно разъяснять суть вопроса», — обратилась Елена Зинкова к местным финансистам на коллегии минфина.

Бюджетные. В селах из-за вычета на 50 кв. метров поступления от налога могут не увеличиться, а сократиться. А сельские бюджеты и так чуть живые.

Политические. Первые квитанции с новыми суммами налога жители края получат во второй половине 2021 года, когда в стране и в регионе будет в самом разгаре избирательная кампания по выборам депутатов в Госдуму и краевой парламент.

«Нужно очень внимательно и аккуратно провести работу. Наша задача — выбрать баланс между наполненностью бюджетов и установлением разумной, адекватной ставки налогов, чтобы не вызвать недовольства и социальных проблем», — предупредила Елена Зинкова.

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