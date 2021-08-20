Что увидел Герой России Владимир Шаманов в поселке Степное Озеро, чем был восхищен и возмущен

В начале августа поселок Степное Озеро Благовещенского района посетил депутат Госдумы, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов. Хорошее впечатление на него произвело не только благоустройство поселка, но и социальные объекты, а также новая церковь, построенная на средства градообразующего предприятия ОАО «Кучуксульфат». Отдельно депутат отметил высокий уровень государственно-частного партнерства в районе. Почему это важно, как этого удается достичь и к каким результатам привело, мы поговорили с самим Шамановым, а также с главой района и гендиректором ключевого предприятия.

Маршрут по Степному Озеру

Экскурсию по поселку для Владимира Шаманова провел глава района Андрей Гинц. Гостю он показал школу, в которой учится около 560 ребят, учебные кабинеты, учительскую, столовую, спортивные и актовые залы. Их отремонтировали по программе социально-экономического развития района и при большом вкладе завода «Кучуксульфат».

Еще одним пунктом маршрута в Степном Озере стал детский садик «Золотая рыбка».

«В прошлом году мы объединили два детских садика и сделали между ними теплый переход, реконструировали и капитально отремонтировали плавательный бассейн и уличную инклюзивную детскую площадку. Все это сделал для своих жителей завод, затраты составили более 15 млн рублей», — рассказал Андрей Гинц.

По словам главы района, гостю показали все социальные объекты — реконструированные, капитально отремонтированные и новые.

«Он увидел церковь, Дом культуры, спортивный комплекс, уличные спортивные и детские площадки, школу, территорию парка, на которой реализуется большая программа благоустройства. Приятно было услышать оценку человека, который так много повидал. Он был восхищен», — сказал глава района.

Герой России Владимир Шаманов посетил поселок Степное Озеро. Фото предоставлено газетой «Родная сторона». Герой России Владимир Шаманов посетил поселок Степное Озеро. Фото предоставлено газетой «Родная сторона». Герой России Владимир Шаманов посетил поселок Степное Озеро. Фото предоставлено газетой «Родная сторона». Герой России Владимир Шаманов посетил поселок Степное Озеро. Фото предоставлено газетой «Родная сторона».

«Это — пример для подражания»

Владимир Шаманов, комментируя увиденное корреспонденту altapress.ru, высоко оценил участие в развитии поселка и района в целом градообразующего предприятия «Кучуксульфат» и негативно отозвался о проблемах, связанных с рейдерскими атаками на предприятие.

— Владимир Анатольевич , в ходе предвыборной поездки по Алтайскому краю вы побывали в поселке Степное Озеро. Поделитесь , пожалуйста , своими впечатлениями.

— Мне понравился глава района — бывший учитель физкультуры, который сплотил вокруг себя команду и нашел взаимопонимание с градообразующим предприятием и другими представителями малого и среднего бизнеса. Мне как бывшему губернатору его философия импонирует. Он ищет резервы, ресурсы, активно привлекает молодежь. Развивает спорт. Приветствует и поддерживает военно-патриотическую работу.

Герой России Владимир Шаманов посетил поселок Степное Озеро. Фото предоставлено газетой «Родная сторона». Герой России Владимир Шаманов посетил поселок Степное Озеро. Фото предоставлено газетой «Родная сторона». Герой России Владимир Шаманов посетил поселок Степное Озеро. Фото предоставлено газетой «Родная сторона». Герой России Владимир Шаманов посетил поселок Степное Озеро. Фото предоставлено газетой «Родная сторона».

— Состояние муниципалитета — это отчасти показатель эффективности власти. Если судить по Благовещенскому району и поселку Степное Озеро — эффективно ли , на ваш взгляд , взаимодействует местная власть со своим крупнейшим налогоплательщиком — заводом «Кучуксульфат»?

— Безусловно. Умение выстроить взаимоотношение с бизнесом, тем более — градообразующим, это важнейший вопрос для исполнительной власти. До этого у района был другой руководитель, у которого этого не получилось. И ему в последующем не было оказано доверие. А этот глава сумел выстроить отношения с предприятием, они понимают друг друга, оказывают взаимную поддержку. Как бывший губернатор могу сказать: такие подходы встречаются в лучших муниципалитетах. Это пример для подражания.

— Обсуждали ли вы ситуацию , связанную с атаками рейдеров на завод «Кучуксульфат»?

— Мы обговорили этот вопрос с главой района. Он сказал, что есть определенная информация о попытках рейдерства. Это недопустимые вещи родом из 1990-х годов. Оказывается, еще есть некоторые желающие за чужой счет наполнить свои карманы.

Я пообещал главе района, что в случае избрания меня депутатом Государственной Думы обязательно буду держать этот вопрос на личном контроле и соответствующую депутатскую помощь, безусловно, буду оказывать.

— Как вы оцениваете в целом состояние поселка Степное Озеро?

— Поселок произвел хорошее впечатление. Приятно удивила школа, которая завершает подготовку к новому учебном году, спортивные сооружения. Рядом с церковью начали делать зону отдыха. Сама церковь, построенная на средства градообразующего предприятия, конечно, тоже впечатляет. Я пообщался с батюшкой, прихожанами, оставил там пожертвование. Понравилось, что в Благовещенском районе в целом и, в частности, в Степном Озере эффективно оборудуются объекты по программе «Комфортная городская среда»: детские площадки, спортивные сооружения. Все в этом поселке отлично.

Герой России Владимир Шаманов посетил Благовещенский район. Фото предоставлено газетой «Родная сторона».

— О чем говорили жители поселка Степное Озеро? В ходе таких поездок люди нередко передают жалобы.

— Нет, вы знаете — это-то меня и больше всего поразило. Настроение у них оптимистическое, они видят те изменения, которые происходят здесь, и это вселяет в них оптимизм. Я ни одного жалобщика с какими-то серьезными претензиями к власти не услышал. Хотя люди свободно подходили ко мне и общались.

— Вы много ездите по краю и много населенных пунктов видели , есть с чем сравнить. Как можно оценить поселок по сравнению с другими?

— Конечно, выше среднего уровня, мне есть с чем сравнить. Недавно побывал в Ребрихе на открытии газораспределительной станции, посмотрел воинский мемориал, инфраструктуру поселка. Здесь люди живут значительно беднее. А днем раньше посетил воинскую часть в Топчихе — там, к сожалению, еще беднее.

«Результаты видны людям»

Завод «Кучуксульфат», о котором мы, в частности, говорили с Владимиром Шамановым, глава района называет не только градообразующим, но и бюджетообразующим. По его словам, в 2020 году оно заплатило все уровни бюджета вместе с отчислениями социальных взносов около 1,6 млрд рублей.

«Для Благовещенского района роль этого предприятия огромная, для Степного Озера, где оно расположено, это вообще главный работодатель: в поселке проживает 6300 человек, на заводе работают 1250. То есть практически все взрослое население», — объясняет глава.

Доля его налогов в собственных доходах бюджета Благовещенского района с 2016 года — от 38 до 41%. Для сравнения: в 2008 году, когда главой район был избран Андрей Гинц, она составляла лишь около 15%.

Герой России Владимир Шаманов посетил поселок Степное Озеро. Фото предоставлено газетой «Родная сторона».

«За эти годы средняя зарплата на предприятии возросла с 17−18 тыс. рублей до более 53 тыс. Для района это ключевой момент — ведь наш бюджет формируется за счет НДФЛ и налогов на землю», — сказал глава района.

Не удивительно, что Андрей Гинц считает большим достижением районной администрации деловые взаимоотношения с руководством завода, советом директоров и гендиректором. Цель наладить государственно-частное партнерство с крупнейшим налогоплательщиком он поставил еще в 2008 году — сразу после своего избрания главой.

«Руководство завода и его собственники понимают нужды территории и вкладывают огромные средства в школы, больницы, спорт, инфраструктуру, в помощь конкретным людям. Мы еще в 2008 году договорились, что большую часть средств завод вкладывает через три благотворительных фонда — районный, заводской и поселковый. В эти фонды „Кучуксульфат“ ежемесячно отчисляет по 300 тыс. рублей. Работа фондов неоднократно проверялась. А главное — результаты видны людям», — уверен глава района.

Герой России Владимир Шаманов посетил Благовещенский район. Фото предоставлено газетой «Родная сторона».

«Это уровень Европы»

Андрей Гинц рассказывает, что ремонт ЦРБ в Степном Озере здесь начали еще в 2010 году. Общими усилиями и при значительном участии средств завода привели в порядок родильное отделение. А затем и хирургическое — в него было вложено около 20 млн рублей внебюджетных средств, и 90−95% из них — деньги завода.

«На открытии хирургического отделения побывал депутат Госдумы, бывший министр здравоохранения края Валерий Анатольевич Елыкомов. Он сказал: «Это уровень Европы», — вспоминает Гинц.

На территории Степного Озера есть средняя школа. Район начал ее капремонт — кабинеты химии и домоводства взяло на себя предприятие, что обошлось ему в 1,5 млн рублей.

«Более того, генеральный директор Дмитрий Николаевич Горюнов — а он депутат районного совета — еще и лично вложил в кабинет математики и ОБЖ около 600 тыс. рублей. Еще 1,5 млн рублей личных средств он вложил в детскую поликлинику», — говорит собеседник altapress.ru.

Герой России Владимир Шаманов посетил поселок Степное Озеро. Фото предоставлено газетой «Родная сторона». Герой России Владимир Шаманов посетил поселок Степное Озеро. Фото предоставлено газетой «Родная сторона». Герой России Владимир Шаманов посетил поселок Степное Озеро. Фото предоставлено газетой «Родная сторона».

Как рассказывает глава района, в муниципалитете есть своя программа, благодаря которой все Дома культуры привели в идеальное состояние. В Степном Озере свой вклад внесло градообразующее предприятие, вложившее средства в сохранение мозаики, ремонт танцзала и другие работы.

А в апреле 2021 года в поселке завершили строительство храма — финансирование полностью взял на себя «Кучусульфат», перечислив около 30 млн рублей.

«Я общаюсь с коллегами из других районов. Не могу назвать какие-то еще муниципалитеты, где градообразующее предприятие реализовало бы такую обширную социальную программу», — говорит Андрей Гинц.

Герой России Владимир Шаманов посетил поселок Степное Озеро. Фото предоставлено газетой «Родная сторона». Герой России Владимир Шаманов посетил поселок Степное Озеро. Фото предоставлено газетой «Родная сторона». Герой России Владимир Шаманов посетил поселок Степное Озеро. Фото предоставлено газетой «Родная сторона». Герой России Владимир Шаманов посетил поселок Степное Озеро. Фото предоставлено газетой «Родная сторона». Герой России Владимир Шаманов посетил поселок Степное Озеро. Фото предоставлено газетой «Родная сторона». Герой России Владимир Шаманов посетил поселок Степное Озеро. Фото предоставлено газетой «Родная сторона».

«Происходит полный абсурд»

Глава района рассказал, что «Кучуксульфат» — не только крупнейший налогоплательщик, но и самый крупный инвестор. С 1999 года он инвестировал в модернизацию завода 14 млрд рублей.

Андрей Гинц,

глава Благовещенского района:

«Сегодня работать на заводе престижно, здесь не только высокие зарплаты, но и внушительный соцпакет. И люди сюда стремятся устроиться, здесь много молодежи, средний возраст — чуть больше 40 лет. Но с 2018 года вокруг этого предприятия происходит полный абсурд. До этого предприятие многократного проверяли и было все хорошо. После началась одна проверка за другой, причем этим занимаются те же самые структуры, что и раньше, но теперь они уже говорят: нет, у вас не так, как надо. Предприятие выиграло уже более 20 судов, чему я как глава района очень рад. Но все эти проблемы сказываются на объеме поступлений в наш бюджет. От этого страдает район».

Между тем, проверки на заводе не прекращаются. Сейчас, как объясняет собеседник altapress.ru, выясняют, правильно ли завод приватизировался 30 лет назад.

«Мое мнение на этот счет однозначное: президент нашей страны Владимир Владимирович Путин четко сказал, что пересмотра итогов приватизации не будет. Долгие годы в нашем районе были трения между исполнительной властью и заводом «Кучуксульфат». Сегодня этого у нас нет, мы конструктивно взаимодействуем, и, как видите, это идет на пользу району. Я рад, что этого удалось добиться», — считает глава.

ОАО «Кучуксульфат»

Пять вопросов вопросов генеральному директору

Со своей стороны на вопросы altapress.ru ответил генеральный директор ОАО «Кучуксульфат» Дмитрий Горюнов. Он рассказал об инвестиционной, экологической и социальной политике предприятия и тех подходах, которые лежат в их основе.

1. Какова зарплатная политика предприятия

— Мы хотим, чтобы наши сотрудники получали достойную зарплату, учредители предприятия с нами согласны. Сегодня средняя зарплата — 53 тыс. рублей, в том числе у рабочих — 41 тыс. Ежегодно в соответствии с коллективным договором мы пересматриваем оплату труда, учитывая тот уровень инфляции, который заложен в прогноз социально-экономического развития.

Один из наших принципов: минимальная зарплата на предприятии должна сохраняться на уровне среднекраевой. В первом полугодии средняя зарплата в крае составила 29,6 тыс. рублей. Меньше этой суммы на заводе не зарабатывает никто. Такую зарплату получают восемь наших сотрудников — уборщиков производственных и служебных помещений.

2. Каковы принципы инвестиционной политики

— Мы считаем, что обязаны постоянно улучшать то, что имеем. «Кучуксульфат» — это большое, емкое производство, очень многоплановое, связанное как с добычей природного сырья, так и с его переработкой и производством товарного сульфата натрия, поддержанием и развитием инфраструктуры, включая железнодорожные пути, автоцех и ТЭЦ. Это единый комплекс, в котором невозможно выделить что-то одно. Важно все.

С 1999 года инвестиции ОАО «Кучуксульфат» в производство составили 14 млрд рублей. За этот период мы удвоили производственные мощности и существенно их модернизировали. Инвестиции в 2020 году составили 948 млн рублей, значительная часть средств была направлена на реконструкцию котельного цеха — крупного проекта общей стоимостью 4 млрд рублей. Рассчитываем завершить его в текущем году.

В целом план инвестиций на 2021 год — 846 млн рублей. После завершения инвестиционного цикла возьмем небольшой перерыв и в дальнейшем намерены вкладывать ежегодно по 300−400 млн рублей в поддержание мощностей, замену устаревающего оборудования на более эффективное.

Герой России Владимир Шаманов посетил Благовещенский район. Фото предоставлено газетой «Родная сторона».

3. Каковы подходы к социальной политике предприятия?

— Есть два принципа социальной политики предприятия. Во-первых, мы помогаем тем, кто реально нуждается в помощи. Особое внимание уделяем пенсионерам, ветеранам, семьям с детьми, малообеспеченным, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Во-вторых, вкладываем средства в те объекты и события, которые нужны большому числу людей — будь то больница, детский садик, парк или спортивное мероприятие. Наши акционеры знают и любят Алтайский край, потому что здесь родились и выросли. И они хотят оставить на земле добрый след.

4. Каков подход к уплате налогов

— ОАО «Кучуксульфат» платит высокие налоги. По нашим оценкам, уровень налоговой нагрузки на протяжении последних пяти лет составляет порядка 19,5%. То есть с каждого заработанного рубля мы отдаем почти 20 копеек. Это больше, чем у многих предприятий химической отрасли и сопоставимо с уровнем налоговой нагрузки в нефтянке.

Однако мы понимаем, что от того, как будет платить налоги предприятие, зависит жизнь района, поселка и даже отчасти страны. 80−90% поступлений в бюджет Степноозерского поссовета и около 40% в собственных доходов района — это средства ОАО «Кучуксульфат».

В 2020 году предприятие перечислило в бюджеты всех уровней 1,347 млрд рублей, из них в краевой — 688 млн рублей, в местный 128 млн рублей, в том числе в бюджет поссовета — 28,4 млн. Около 250 млн рублей — отчисления в пенсионный и других страховые социальные фонды. Таким образом, во все уровни бюджета и внебюджетные фонды платежи составили около 1,6 млрд рублей.

Такой уровень платежей сохраняется на протяжении последних пяти лет. И мы намерены сохранять его и в дальнейшем.

Герой России Владимир Шаманов посетил Благовещенский район. Фото предоставлено газетой «Родная сторона».

5. Почему административное давление оказалось страшнее пандемии?

— Пандемия не могла не сказаться на работе «Кучуксульфата», как и многих других предприятий. Мы перенесли на конец 2021 года завершение реконструкции котельного цеха. По-новому организовали работу коллектива. Большое внимание уделили разъяснительной работе по профилактике и защите от коронавируса с акцентом на необходимость вакцинирования. 79% наших сотрудников уже поставили одну или две прививки, полностью привито 64%.

Но могу с уверенностью сказать: последствия ковида не сопоставимы по своему влиянию с тем административным давлением, с которым мы столкнулись в последние годы.

Деятельность нашего завода никогда не оставалась без внимания контрольно-надзорных органов. До 2018 года все проверки проходили с незначительными замечаниями, мы устраняли их еще в ходе их проведения. С 2018 года активность проверяющих резко возросла, а их взгляд кардинально изменился. При том, что предприятие работает по неизменной технологии 60 лет.

Активизация проверок совпала с предложением продать предприятие от крупной компании, известной недружественным поглощением. В случае отказа нам пообещали создать проблемы. Последние четыре года события развиваются именно по этому сценарию. Проверяли все, что можно.

Из последнего: выясняли, как предприятию переданы земли (а изначально их выделили заводу еще в 1952−55 годах по постановлению Совета Министров СССР!), как они были переданы при акционировании. Сейчас изучают приватизацию 1991−1993 годов, когда предприятие передали трудовому коллективу. То есть подвергаются ревизии события 30 летней давности.

Предприятие хорошо работает. Платит налоги. Помогает поселку, району, краю. Обучает новые кадры, заботится об экологии. Зачем пытаться «ремонтировать» то, что хорошо работает? Так ведь и сломать можно.