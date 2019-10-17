«Чтобы само работало». Эксперты выяснили, какие ИТ-решения нужны фермерам Алтая

Всего два фермера пришли на круглый стол по цифровизации сельского хозяйства, который состоялся в середине октября на XII Алтайском ИТ-форуме. Они сидели молча и в обсуждении не участвовали. А в зале развернулись жаркие споры о том, как оцифровать самую близкую к земле отрасль экономики. Эксперты предложили разные решения. Один из главных вопросов, который повис в воздухе: не станут ли эти проекты «мертворожденными»?

Какой будет единая ИТ-платформа для фермеров?

Еще год назад на ИТ-форуме региональные власти объявили, что в России планируется создать единую информационную систему для фермеров. Какой она будет, объяснить тогда никто не мог. Причина простая — Алтайский край в октябре 2018-го только назвали пилотным регионом по цифровизации сельского хозяйства.

В этом году на форуме презентовали концепцию платформы. Делать ее будет «Ростелелеком». Первые элементы планируется запустить уже в 2020 году, а пилотный проект рассчитан на пять лет, рассказала Оксана Галеева, руководитель направления в «Ростелекоме».

По задумке, фермеры смогут решать на платформе самый широкий круг вопросов, связанных с получением господдержки, сбытом продукции, покупкой запчастей, материалов, техники и так далее. Все это будет осуществляться через автоматизированный личный кабинет.

Коровы. Олег Богданов

Интересно, что составной частью решения станет ИТ-система РЕСПАК для дистанционного предоставления сельхозсубсидий, которую сделали в Алтайском крае.

Со следующего года планируется запустить агроконсультации от экспертов по разным направлениям, календарь мероприятий для фермеров, калькулятор для расчета нужного количества семян и удобрений, а также витрину для размещения объявлений о продаже продукции.

Пользоваться платформой сельхозпроизводители смогут бесплатно, но на ней собираются сделать и платные функции. Например, получение банковских услуг, страхование и другие.

Проект реализуется при участии вузов Алтайского края. «Ростелеком» пригласил к сотрудничеству ИТ-бизнес, который разрабатывает сервисы по тематике платформы.

Что такое система РЕСПАК РЕСПАК — это информационная система, которую фермеры используют для дистанционной подачи документов на субсидии. Ее разработали в Алтайском крае и внедрили в 2015 году. Ежегодно РЕСПАК обрабатывает порядка 5 тыс. заявок на общую сумму 3,3 млрд рублей. Время доведения субсидий сократилось до минимума — средства поступают на счета фермеров спустя две недели после подачи заявки. Читать далее Проект получил высокую оценку на федеральном уровне. Его внедрили еще в шести регионах — Новосибирской, Иркутской областях, Красноярском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, в Республиках Алтай и Коми. В 2020 году планируется присоединение к системе еще пяти регионов страны. В 2017 году в РЕСПАК добавили модуль мониторинга использования пахотных земель в Алтайском крае. Оцифровано более 140 тыс. участков с информацией о культурах и пользователях. Это помогает региональному Минсельхозу контролировать оборот земель. В 2020 году планируется добавить в систему сервис по оповещению пчеловодов о химической обработке полей. Источник: Минсельхоз Алтайского края.

Три острых вопроса по оцифровке сельского хозяйства

В ходе обсуждения платформы и цифровизации сельского хозяйства в целом эксперты сформулировали несколько важных вопросов. Ответы на них предстоит найти в ближайшем будущем.

1. В чем нуждаются фермеры?

Параллельно с Алтайским ИТ-форумом проходила выставка «Золотая осень» в Москве. Фермеры поехали туда, и поэтому не смогли поучаствовать в круглом столе в Барнауле, объяснили организаторы. Мнение сельхозпроизводителей было некому высказать, потому на мероприятии то и дело звучал вопрос: а вы спросили у аграриев, что им нужно?

Николай Комлев,

председатель совета ТПП РФ по развитию ИТ и цифровой экономики:

Собрались представители министерства, эксперты, а фермеры опять не пришли. Надо у них спросить, чего они хотят. Есть у них свой союз, кружок, баня воскресная, где с ними можно обсудить это? Когда вы вынесете на повестку вопросы, которые их волнуют, они придут.

Если сельхозпроизводителей не заинтересовать, то есть риск создать мертворожденные проекты вроде поисковой системы «Спутник», отметил Комлев. На нее потратили миллиарды рублей, но люди все равно пользуются «Яндексом» или Google.

Дроны. Беспилотники. СС0

2. Кто готов предоставить данные для оцифровки?

Сбор информации — самый дорогой этап в процессе цифровизации, отметил Михаил Клушин, заместитель директора по развитию бизнеса «ЦТР «ИТ».

Для создания масштабных систем управления нужен доступ к различным массивам данных — их должны быть готовы предоставить как госорганы, так и частные компании вплоть до каждого небольшого фермера.

Если с госорганами и крупными компаниями удавалось договариваться (например, с системами вроде «Яндекс.Пробки» или «2Гис»), то вопрос о том, как мотивировать фермеров предоставлять о себе данные, остается открытым.

Клушин уверен, что они будут готовы на это пойти только в том случае, если увидят выгоду для своего бизнеса.

3. Какова роль местного ИТ-бизнеса?

Несмотря на то, что власти заявляют о готовности сотрудничать с ИТ-компаниями в процессе оцифровки сельского хозяйства, не понятно, как это реализовать на практике.

На каких условиях бизнес будет разрабатывать сервисы для единой платформы, будут ли у маленьких компаний авторские права на свои решения, чтобы они могли на них зарабатывать — на эти вопросы ответов пока нет.

В крае работают предприятия, которые успешно делают и продают «умные решения» для сельского хозяйства. Например, «СиСорт» и «Эра новых технологий» — их руководители присутствовали на круглом столе. Однако сейчас эти компании взаимодействуют с заказчиками напрямую, без посредников в виде цифровых платформ.

Сельское хозяйство. Фермер и коровы. СС0

Какие ИТ-решения уже успешны у фермеров

Михаил Клушин в 2019 году провел исследование — он объехал около 100 хозяйств, общался с их руководителями и выяснял, какие цифровые решения им требуются. Результатами он поделился на круглом столе.

Эксперт выявил несколько ключевых требований.

1. Видимый результат. Фермер не хочет вкладывать деньги в то, что ему непонятно. Он должен заранее видеть результат инвестирования. 2. Небольшие вложения. Фермеры не готовы тратить большие суммы на внедрение новых ИТ-решений. Им комфортно вводить их в бизнес постепенно, и следующие вложения делать из средств, которые удается сэкономить благодаря первому этапу цифровизации. 3. Простота. В хозяйствах нет специалистов, способных работать со сложными решениями. Требуется, чтобы система была максимально простой для освоения и не ломала бизнес-процессы. 4. Устойчивость. Сельхозпроизводителям важно, чтобы система работала «сама по себе» и ей не требовалась сложная наладка и обслуживание. Желательно, чтобы поставщик взял эти вопросы на себя и давал качественный сервис.

Клушин привел пример удачного решения, которое уже широко используется на алтайских сельхозпредприятиях — это системы геолокации. Больших вложений нет, быстрый и измеримый результат присутствует.

Система масштабируется: сэкономили на топливе после первых установок и подключили еще 10 комбайнов. Глобального изменения бизнес-процессов, привлечения новых специалистов не требуется. Решение очень простое в эксплуатации.

В связи с этим, по мнению Михаила Клушина, большие системы по управлению предприятим (ERP-системы) вряд ли будут широко распространены в сельском хозяйстве. Они пригодны лишь для крупных холдингов. Только там издержки от их внедрения, обучения сотрудников будут экономически оправданы.

Михаил Клушин,

заместитель директора по развитию бизнеса «ЦТР «ИТ»:

Думаю, что среди фермеров окажутся востребованными решения, которые предоставляются от операторов как сервис, которые не требуют много оборудования. Например, на основе облачных технологий. Интересное направление — информационный консалтинг. Когда будут внедряться системы автоматического управления фермами, начнут появляться решения для консультаций в удаленном режиме, они сэкономят много времени и средств.

Теленок и коровы. Животноводство. СС0

Как фермеры Алтая используют ИТ 660 тыс. гектаров земель на территории Алтайского края охвачено цифровыми технологиями , это примерно 10% площади.

на территории Алтайского края охвачено цифровыми технологиями это примерно 10% площади. 15 хозяйств региона комплексно применяют системы точного земледелия.

региона комплексно применяют системы точного земледелия. Более чем в 100 хозяйствах края внедряются отдельные элементы точного земледелия.

края внедряются отдельные элементы точного земледелия. Около 10 хозяйств используют в работе беспилотники.

используют в работе беспилотники. Почти все крупные хозяйства Алтайского края используют в работе системы геолокации. Источник: Минсельхоз Алтайского края.

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Максим Савинков,

гендиректор компании «СиСорт»: