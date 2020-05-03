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Экономика

Чтобы спасти экономику, в Кремле решили увеличить авансы по госконтрактам

Правительство увеличило до 50% размер авансов по госконтрактам в рамках мер по стабилизации экономики в условиях пандемии коронавируса. Ранее размер аванса был ограничен 30%, пишет «Коммерсант».

Работа. Промышленность.
Работа. Промышленность.
СС0

«Предприятия и компании, занимающиеся поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг для госнужд, смогут получить в качестве аванса до 50% от цены контракта. <…> Эта мера призвана поддержать бизнес в период сложной ситуации», — сообщается на сайте кабмина.

Решение принято в рамках плана по устойчивому развитию экономики, который был утвержден правительством 16 апреля.

30 апреля прошло совещание правительства России, после которого были объявлены новые меры поддержки в связи с распространением COVID-19. Застройщикам решили выделить 12 млрд рублей, обманутым дольщикам — 30 млрд. Еще 15 млрд рублей направили в Фонд развития промышленности.

Сколько в стране заболевших

В России зарегистрировано 134 тыс. заразившихся COVID-19, из которых чуть более 10 тыс выявлено за последние сутки. Умерли около 1,3 тыс. человек.

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