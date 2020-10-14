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Экономика

Чубайс хочет рискнуть деньгами пенсионеров

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о невозможности обеспечить полноценное функционирование российского венчурного рынка без денег негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Владимир Путин и Анатолий Чубайс.
Владимир Путин и Анатолий Чубайс.
kremlin.ru

В ходе дискуссии на стратегической сессии Банка России он сравнил ситуацию с бассейном без воды, пишет РИА Новости.

Венчурные инвестиции означают привлечение средств в стартапы или другие рискованные проекты. Предполагается, что большинство из них не окупят вложения, но несколько успешных полностью перекроют потери и принесут прибыль.

По словам Чубайса, деньги пенсионеров остаются единственным реалистичным способом развивать инвестирование в России, если проблему вообще хотят сдвинуть с мертвой точки.

«Что-то в этом бассейне как-то с образованием не очень хорошо, хлоркой пахнет, раздевалки какие-то не очень привлекательные, и вообще он 25-метровый, а нам нужно 50 метров», — описал он нынешнюю ситуацию.

Ранее Чубайс рассказал, что заразился коронавирусом, пишет Lenta.ru. 7 октября он сообщил в Facebook, что ушел на самоизоляцию, но продолжает работать в прежнем режиме.

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