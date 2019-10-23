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Экономика

Чубайс назвал российскую экономику мечтой для других стран

В российской экономике на сегодняшний день есть немало достижений, о которых другие страны мира могли бы только мечтать, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

Владимир Путин и Анатолий Чубайс.
Владимир Путин и Анатолий Чубайс.
kremlin.ru

«Крайне устойчивая и высокопрофессиональная политика Центробанка, бюджетная политика — и то, и другое является самым высокопрофессиональным и самым успешным за последние 28 лет», — цитирует его издание «Вести. Экономика».

На данный момент у России один из лучших показателей в мире по долгу — только 12 процентов ВВП, также имеются бюджетный профицит и стабфонд, низкая — ниже четырех процентов — инфляция, подчеркнул Чубайс.

В связи с этим, как отмечает глава «Роснано», другие страны могут только мечтать о таких успехах, которые демонстрирует экономика России.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что, по его мнению, экономика России находится «в полном порядке». Политик подчеркнул, что в стране наблюдается низкий уровень инфляции, рост товарооборота и промышленного производства, пишет ura.ru.

Кроме того, по мнению главы федерального кабмина, западные санкции никак не повлияли на рост отечественной экономики. Однако с мнением высокопоставленного чиновника не согласился бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев.

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