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Экономика

Чубайс рассказал о глобальной нищете после выхода из пандемии и своих опасениях революций

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что количество бедных после пандемии может резко вырасти. И коснется это не только России, но и всего мира.

Владимир Путин и Анатолий Чубайс.
Владимир Путин и Анатолий Чубайс.
kremlin.ru

Чубайс считает, что тяжелое снижение уровня жизни для миллионов людей. Самым болезненным это станет для тех, кто живет без сбережений, без запасов, приводит «Forbes Карантин» слова политика.

Снижение доходов обернется политическими последствиями.

«Дай Бог, чтобы без потрясений революционного характера», — добавил Чубайс.

Он уверен — правительство России делает совершенно правильные шаги, решившись на выплаты семьям с детьми. Ни в один из кризисов правительство не переходило с поддержки юрлиц на поддержку физлиц.

«Это же такая революция с точки зрения бюджета, с точки зрения технологий доведения средств. Что такое семьи с детьми? Это, как правило, и есть наименее обеспеченные семьи. Что такое дополнительное увеличение размера пособия на детей? Это ровно в ту сторону», — рассуждает экономист.

У России к нынешнему кризису уже есть опыт и необходимые финансовые инструменты для смягчения неблагоприятных спадов в экономике, считает политик. К примеру, госдолг РФ составляет всего 14%, тогда как у других стран он зашкаливает за 100%.

Анатолий Чубайс.
Анатолий Чубайс.
Скрин с Россия24

Уровень инфляции держится на отметке 4%, золотовалютные резервы составляют $500 млрд. Это все позволяет «маневрировать» по мнению Чубайса, пишет News.ru.

«Это не та ситуация, с которой мы жили в январе 1995 года, когда объемов валютных резервов оставалось на четверо суток продаж валюты на бирже. Четверо суток — на волоске прошли», — напомнил Чубайс.

Президент РФ Владимир Путин 11 мая в рамках дополнительных мер поддержки граждан в период пандемии объявил о разовых выплатах на каждого ребенка.

Они составят 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Заявку можно было подавать, начиная с 12 мая.

Для семей с детьми до трех лет предусмотрены выплаты в пять тысяч рублей в течение трех месяцев.

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