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Экономика

Чубайс сказал, как страна может прийти к краху

Страны, которые не внедряют принципы устойчивого развития (ESG), в перспективе рискуют оказаться в числе отстающих либо вовсе потерпеть крах, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Владимир Путин и Анатолий Чубайс.
Владимир Путин и Анатолий Чубайс.
kremlin.ru

Под принципами ESG (environmental, social, governance) подразумевается экологическая, социальная и управленческая ответственность.

«Я думаю, не будет нравоучением сказать, что мы сегодня находимся в точке, когда бизнесы или страны, не понявшие, не принявшие, не осознавшие, не интегрировавшие в свою стратегию устойчивое развитие, ESG, они движутся, ну как минимум к отставанию, как максимум — к краху. Для страны это путь в третий мир, для бизнеса — это путь к банкротству», — цитирует Чубайса РИА Новости.

При этом спецпредставитель президента уточнил, что в данном случае речь идет не о перспективах 50 — 100 лет, а о более коротких сроках в 5−10 лет.

Также Чубайс подчеркнул, что для него ESG представляется почти новой религией, пишет ТАСС.

«Религия XXI века. Для меня лично значимость этой проблемы лежит на одном уровне с такими категориями, как демократия, права человека, рыночная экономика», — подчеркнул он.

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