Чубайс сказал, как страна может прийти к краху

Под принципами ESG (environmental, social, governance) подразумевается экологическая, социальная и управленческая ответственность.
«Я думаю, не будет нравоучением сказать, что мы сегодня находимся в точке, когда бизнесы или страны, не понявшие, не принявшие, не осознавшие, не интегрировавшие в свою стратегию устойчивое развитие, ESG, они движутся, ну как минимум к отставанию, как максимум — к краху. Для страны это путь в третий мир, для бизнеса — это путь к банкротству», — цитирует Чубайса РИА Новости.
При этом спецпредставитель президента уточнил, что в данном случае речь идет не о перспективах 50 — 100 лет, а о более коротких сроках в 5−10 лет.
Также Чубайс подчеркнул, что для него ESG представляется почти новой религией, пишет ТАСС.
«Религия XXI века. Для меня лично значимость этой проблемы лежит на одном уровне с такими категориями, как демократия, права человека, рыночная экономика», — подчеркнул он.