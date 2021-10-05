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Экономика

Чуть больше двух потребительских корзин в месяц может позволить барнаулец на зарплату

Барнаул занял 72 место в рейтинге из 100 российских городов по уровню зарплат. Исследование провел ria.ru.

Пакет с продуктами.
Пакет с продуктами.
CC0

Города ранжированы по покупательной способности. Столица Алтайского края расположилась между Пензой и Симферополем.

Значение соотношения зарплаты и стоимости стандартной потребительской корзины в Барнауле составило 2,3, то есть в среднем барнаулец может позволить себе чуть больше двух минимальных наборов в месяц.

При этом средняя чистая зарплата в первой половине 2021 года составила 37,4 тыс. рублей, что относительно аналогичного периода прошлого года на 9,8% больше.

Из сибирских городов хуже показатель только у Горно-Алтайска (74 позиция).

Лидирует в рейтинге по соотношению зарплаты и фиксированного набора Салехард (на одну среднюю зарплату можно купить почти пять фиксированных потребительских наборов), а последнюю строчку заняла Элиста (не дотягивает даже до 2 наборов товаров).

Потребительская корзина — минимальный набор необходимых для жизни товаров и услуг. В нее входят хлеб, овощи, фрукты, яйца, мясо, сахар и другое.

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