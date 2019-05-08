«Чужой не нужен»: жители алтайского села готовы к крайним мерам, если к ним повезут отходы из Белокурихи

Жители села Смоленское протестуют против того, чтобы к ним возили мусор из других районов, что предусмотрено проектом обновленной схемы размещения отходов. Причем особое недовольство у них вызывает перевозка мусора из Белокурихи. За один день под их требованием пересмотреть схему подписались несколько сот человек. Если их не услышат, они готовы перегораживать дорогу для машин с чужим мусором, сообщил altapress.ru представитель инициативной группы.

Краткое содержание

Просим защиты

«Уважаемый Виктор Петрович! Просим вашего оперативного вмешательства и защиты! Мы, нижеподписавшиеся, просим вас вмешаться в ситуацию, сложившуюся с приходом так называемой „мусорной реформы“», — так начинается обращение жителей, адресованное губернатору, министру природных ресурсов края и администрации президента РФ (полный текст обращения приводит сайт «Предгорие»).

Жители объясняют: в Смоленском есть полигон площадью всего шесть гектаров. Он входит в госреестр. Но рассчитан на определенное количество жителей.

Однако новая, еще не утвержденная (но выставленная на публичное обсуждение) схема обращения с отходами предусматривает: мусор сюда будут везти из нескольких ближайших районов. И главное — из Белокурихи. А это приведет к экологической катастрофе.

Бийская зона ТКО. Терсхема размещения отходов.

Пусть строят свой полигон

В городе-курорте мусор производят не только 15 тысяч горожан, но и тысячи отдыхающих — «жителей всей нашей необъятной страны», пишут активисты. Таких объемов полигон не выдержит и будет заполнен за год.

В самом деле, согласно новой схеме, в райцентр повезут отходы не только из Смоленского района, но и из Быстро-Истокского, Петропавловского, Солонешенского и Советского. Плюс Белокуриха.

По подсчетам altapress.ru, в этих муниципалитетах проживает 76 тыс человек. По подсчетам активистов — 120 тыс., не считая отдыхающих в городе-курорте.

Местный коммунист, бывший глава Смоленского сельсовета и представитель инициативной группы Олег Вопиловский вообще не понимает, почему не ставится вопрос о новых полигонах. Это ж самое главное.

Полигон бытовых отходов. Анна Зайкова

Олег Вопиловский,

секретарь Смоленского райкома КПРФ:

В Белокурихе отдыхающие оставляют миллионы рублей. Неужели там не могут выделить какую-то часть из этих денег на свой полигон?

Чужого нам не надо

Вопиловский рассказал, что за один лишь день под обращением подписались 723 человека — это почти каждый десятый житель села.

Олег Вопиловский,

секретарь Смоленского райкома КПРФ:

Я уверен, что против каждый житель села. Полигон у нас обустроенный, владелец отсыпал дорогу, установил шлагбаум, видеонаблюдение на солнечных батареях. Мусор привезли — трактор его утрамбовывает. Но чужой мусор мы у себя видеть не хотим.

Белокуриха. Туризм. Алтай. Настасья Коваленко

Между тем, мусор из Белокурихи уже сегодня возит регоператор Бийской зоны, говорит активист: по три-четыре, а иногда и по пять мусоровозов в день. Что будет, если утвердят новую схему потоков отходов и сюда потянутся машины из других районов?

Из обращения жителей села Смоленское:

Все это грозит экологической катастрофой для нашего села, а ведь здесь еще жить нашим детям и внукам! Почему мы, жители села Смоленское, должны страдать от «мусорной реформы»?

Расшириться не можем

То, что мусор в Смоленское уже привозят из Белокурихи, подтверждает и Валерий Бельских, руководитель фирмы «Экоресурс», которая занимается полигоном. Неприятные вопросы по поводу заезжих мусоровозов он слышит от односельчан чуть ли не ежедневно. Но ответа на них у него нет.

Опасения жителей Бельских разделяет: участок был выделен из расчета на местных производителей отходов.

Валерий Бельских,

гендиректор «Экоресурс» ( Смоленское):

Полигон не сильно большой по площади. Шесть гектаров — это немного. А расширить его не получится, потому что с земельным участком граничат земли сельхозназначения.

Уборка мусора. barnaul.org

У предпринимателя есть намерения построить на месте полигона экотехнопарк, но с финансами — проблема.

Валерий Бельских,

гендиректор «Экоресурс» ( Смоленское):

Что будет дальше? Время покажет.

Не исключают и крайние меры

Активисты отправили свое обращение пока только депутату АКЗС и первому секретарю алтайского крайкома КПРФ Марии Прусаковой — рассчитывают, что она сможет оперативно донести до всех инстанций мнение жителей Смоленского.

А мнение это такое: вывести полигон села Смоленское из территориальной схемы обращения с отходами, чтобы им, как и раньше, пользовались только жители района.

Времени донести это мнение до тех, кто принимает решения, совсем мало, объясняет активист: общественное обсуждение обновленной схемы размещения в крае отходов завершится 14 мая. После этого ее утвердят —- и все, ушел поезд.

Олег Вопиловский,

секретарь Смоленского райкома КПРФ:

Мы надеемся, что будет принято разумное решение. А если нас не услышат, не исключаем и крайние меры: соберем все автомобили нашей инициативной группы и перегородим дорогу. Будем пускать только машины с нашим мусором.

Место для сбора мусора. altapress.ru

Предусмотрено схемой

Андрей Таран, представитель регоператора Бийской зоны, дал altapress.ru официальный комментарий по этому поводу. И, кроме того, высказал свое личное мнение. Если говорить официально, то возят в Смоленское отходы из Белокурихи потому, что это предусмотрено и действующей схемой, и техническим заданием регоператору.

Андрей Таран,

заместитель гендиректора «Спецобслуживание-Центральное»:

Все потоки ТКО предусмотрены в территориальной схеме обращения с отходами прошедшей публичные слушания и опубликованной на сайте Минприроды Алтайского края РФ, а также в конкурсном задании регионального оператора.

«Недовольны те , кто не встроился»

Насколько известно altapress.ru, с протестами и препятствиями регоператор Бийской зоны сталкивается не первый раз. И личное мнение Тарана на этот счет однозначное: их подогревают те, кто не смог или не захотел включиться в реформу.

Андрей Таран,

заместитель гендиректора «Спецобслуживание-Центральное»: