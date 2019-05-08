«Чужой не нужен»: жители алтайского села готовы к крайним мерам, если к ним повезут отходы из Белокурихи

Просим защиты
«Уважаемый Виктор Петрович! Просим вашего оперативного вмешательства и защиты! Мы, нижеподписавшиеся, просим вас вмешаться в ситуацию, сложившуюся с приходом так называемой „мусорной реформы“», — так начинается обращение жителей, адресованное губернатору, министру природных ресурсов края и администрации президента РФ (полный текст обращения приводит сайт «Предгорие»).
Жители объясняют: в Смоленском есть полигон площадью всего шесть гектаров. Он входит в госреестр. Но рассчитан на определенное количество жителей.
Однако новая, еще не утвержденная (но выставленная на публичное обсуждение) схема обращения с отходами предусматривает: мусор сюда будут везти из нескольких ближайших районов. И главное — из Белокурихи. А это приведет к экологической катастрофе.
Пусть строят свой полигон
В городе-курорте мусор производят не только 15 тысяч горожан, но и тысячи отдыхающих — «жителей всей нашей необъятной страны», пишут активисты. Таких объемов полигон не выдержит и будет заполнен за год.
В самом деле, согласно новой схеме, в райцентр повезут отходы не только из Смоленского района, но и из Быстро-Истокского, Петропавловского, Солонешенского и Советского. Плюс Белокуриха.
По подсчетам altapress.ru, в этих муниципалитетах проживает 76 тыс человек. По подсчетам активистов — 120 тыс., не считая отдыхающих в городе-курорте.
Местный коммунист, бывший глава Смоленского сельсовета и представитель инициативной группы Олег Вопиловский вообще не понимает, почему не ставится вопрос о новых полигонах. Это ж самое главное.
Олег Вопиловский,
секретарь Смоленского райкома КПРФ:
В Белокурихе отдыхающие оставляют миллионы рублей. Неужели там не могут выделить какую-то часть из этих денег на свой полигон?
Чужого нам не надо
Вопиловский рассказал, что за один лишь день под обращением подписались 723 человека — это почти каждый десятый житель села.
Олег Вопиловский,
секретарь Смоленского райкома КПРФ:
Я уверен, что против каждый житель села. Полигон у нас обустроенный, владелец отсыпал дорогу, установил шлагбаум, видеонаблюдение на солнечных батареях. Мусор привезли — трактор его утрамбовывает.
Но чужой мусор мы у себя видеть не хотим.
Между тем, мусор из Белокурихи уже сегодня возит регоператор Бийской зоны, говорит активист: по три-четыре, а иногда и по пять мусоровозов в день. Что будет, если утвердят новую схему потоков отходов и сюда потянутся машины из других районов?
Из обращения жителей села Смоленское:
Все это грозит экологической катастрофой для нашего села, а ведь здесь еще жить нашим детям и внукам! Почему мы, жители села Смоленское, должны страдать от «мусорной реформы»?
Расшириться не можем
То, что мусор в Смоленское уже привозят из Белокурихи, подтверждает и Валерий Бельских, руководитель фирмы «Экоресурс», которая занимается полигоном. Неприятные вопросы по поводу заезжих мусоровозов он слышит от односельчан чуть ли не ежедневно. Но ответа на них у него нет.
Опасения жителей Бельских разделяет: участок был выделен из расчета на местных производителей отходов.
Валерий Бельских,
гендиректор «Экоресурс» (Смоленское):
Полигон не сильно большой по площади. Шесть гектаров — это немного. А расширить его не получится, потому что с земельным участком граничат земли сельхозназначения.
У предпринимателя есть намерения построить на месте полигона экотехнопарк, но с финансами — проблема.
Валерий Бельских,
гендиректор «Экоресурс» (Смоленское):
Что будет дальше? Время покажет.
Не исключают и крайние меры
Активисты отправили свое обращение пока только депутату АКЗС и первому секретарю алтайского крайкома КПРФ Марии Прусаковой — рассчитывают, что она сможет оперативно донести до всех инстанций мнение жителей Смоленского.
А мнение это такое: вывести полигон села Смоленское из территориальной схемы обращения с отходами, чтобы им, как и раньше, пользовались только жители района.
Времени донести это мнение до тех, кто принимает решения, совсем мало, объясняет активист: общественное обсуждение обновленной схемы размещения в крае отходов завершится 14 мая. После этого ее утвердят —- и все, ушел поезд.
Олег Вопиловский,
секретарь Смоленского райкома КПРФ:
Мы надеемся, что будет принято разумное решение. А если нас не услышат, не исключаем и крайние меры: соберем все автомобили нашей инициативной группы и перегородим дорогу. Будем пускать только машины с нашим мусором.
Предусмотрено схемой
Андрей Таран, представитель регоператора Бийской зоны, дал altapress.ru официальный комментарий по этому поводу. И, кроме того, высказал свое личное мнение. Если говорить официально, то возят в Смоленское отходы из Белокурихи потому, что это предусмотрено и действующей схемой, и техническим заданием регоператору.
Андрей Таран,
заместитель гендиректора «Спецобслуживание-Центральное»:
Все потоки ТКО предусмотрены в территориальной схеме обращения с отходами прошедшей публичные слушания и опубликованной на сайте Минприроды Алтайского края РФ, а также в конкурсном задании регионального оператора.
«Недовольны те, кто не встроился»
Насколько известно altapress.ru, с протестами и препятствиями регоператор Бийской зоны сталкивается не первый раз. И личное мнение Тарана на этот счет однозначное: их подогревают те, кто не смог или не захотел включиться в реформу.
Андрей Таран,
заместитель гендиректора «Спецобслуживание-Центральное»:
Любые массовые недовольства подстегиваются извне и вызваны деятельностью финансово-политических структур той или иной территории, ранее присутствовавших на рынке ТКО и не сумевших встроиться в новую конструкцию правоотношений в сфере экологии.
Мы пока не будем конкретизировать случаи и раскрывать персоналии, думая, что еще есть время и возможность у инициаторов акций и протестов привести свое видение ситуации и деятельность в законное русло, наладив добрые партнерские отношения с региональным оператором и с властными структурами, задействованными в организации деятельности операторов.