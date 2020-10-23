Coca-Cola избавляется от 200 брендов

Компания впервые заявила, что избавится от 200 из них, передает CNN.
Сокращение портфеля позволит Coca-Cola сосредоточиться на своих наиболее прибыльных продуктах. К ним относятся Coca-Cola Zero Sugar, а также бренды, которые вписываются в новые модные категории, такие как Topo Chico hard seltzer и AHA, сельтерская вода с кофеином, которую компания выпустила в прошлом году.
Генеральный директор Джеймс Куинси сказал, что компания окончательно определила, какие бренды останутся в портфеле, но не назвал их конкретно.
Объемы продаж воды и спортивных напитков упали на 11% в третьем квартале, пишет bfm.ru. Отказ от брендов — одна из нескольких стратегий, которые компания разработала этим летом, чтобы стимулировать свой рост. Этот шаг высвободит ресурсы для инвестиций в напитки, продажи которых быстро растут.