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Экономика

Coca-Cola избавляется от 200 брендов

Гигант безалкогольных напитков Coca-Cola объявил, что прекратит выпуск некоторых любимых, но устаревающих напитков, таких как Tab, Zico и Odwalla.

Кока кола.
Кока кола.
Михаил Хаустов

Компания впервые заявила, что избавится от 200 из них, передает CNN.

Сокращение портфеля позволит Coca-Cola сосредоточиться на своих наиболее прибыльных продуктах. К ним относятся Coca-Cola Zero Sugar, а также бренды, которые вписываются в новые модные категории, такие как Topo Chico hard seltzer и AHA, сельтерская вода с кофеином, которую компания выпустила в прошлом году.

Генеральный директор Джеймс Куинси сказал, что компания окончательно определила, какие бренды останутся в портфеле, но не назвал их конкретно.

Объемы продаж воды и спортивных напитков упали на 11% в третьем квартале, пишет bfm.ru. Отказ от брендов — одна из нескольких стратегий, которые компания разработала этим летом, чтобы стимулировать свой рост. Этот шаг высвободит ресурсы для инвестиций в напитки, продажи которых быстро растут.

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