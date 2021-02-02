Даешь пятилетку: к радикальным экономическим реформам призвали российские академики

Академики Абел Аганбегян, Борис Порфирьев и член-корреспондент РАН, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв подготовили доклад «О преодолении текущего кризиса и путях развития экономики России», пишут «Ведомости».

Причины коронакризиса

Главными причинами коронакризиса в России, кроме самого вируса, стали падение цен на нефть и предшествовавшая ему стагнация экономики, подчеркнули авторы доклада. Это привело к росту бедности и смертности населения России.

Экономисты считают, что последствия второй волны ковида не были учтены при составлении бюджета на 2021−2023 годы, равно как не учитывают их и антикризисные планы правительства.

Финансирование

В связи с этим академики предлагают увеличить финансирование антикризисных мероприятий вдвое. Для этого, помимо средств бюджета, необходимо задействовать международные резервы, средства Фонда национального благосостояния, а также активы банков, накопления предприятий и граждан, пишет «Росбалт». Плюс — госзаимствования и средства от массовой приватизации госактивов.

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Цель

В первую очередь, деньги нужно направить на повышение минимальных зарплат, пособий по безработице и пенсий. Главная цель — обеспечить рост доходов граждан и ускорение роста экономики до 3−4% в год.

Налоги

Академики также считают, что необходимо отменить подоходный налог с низких доходов, а также ввести прогрессивный налог на доходы более 100 тыс. рублей в месяц на одного члена семьи от 20% до 30%. Также ученые предлагают наделить налоговую службу распределительной и стимулирующей функциями, сообщает ПРАЙМ.

Планирование

Еще одной ключевой реформой, на взгляд академиков, должно быть возвращение к пятилетнему планированию социально-экономического развития по примеру СССР с «пятилетками».

Все вышеперечисленные меры поспособствуют росту ВВП страны на 3−4% ежегодно, считают авторы доклада.