Данные 1,2 млн клиентов микрофинансовых организаций выставили на продажу

Данные 1,2 млн клиентов микрофинансовых организаций (МФО) выставили на продажу на одном из специализированных сайтов, пишет РБК .

Каждая запись содержит ФИО клиента, его номер телефона, адрес электронной почты и паспортные данные. Есть сведения об обращавшихся за займами в несколько организаций.

Продавец предоставляет покупателям «пробник» базы, в котором содержатся около 800 записей.

«Они контактировали с МФО в период с 2017-го по конец 2019 года. Часть базы содержит неактуальные номера телефонов, уже не обслуживающихся или сменивших владельца. Некоторые участники базы подтвердили, что их данные в базе верны, но утверждали, что никогда не обращались за займами», — отмечает издание.





Источник РБК близкий к Центробанку рассказал, что база похожа на объединенные данные клиентов МФО из разных источников, а не на утечку из одной компании.

Эксперты полагают, что данные могут использоваться мошенниками для социальной инженерии: они могут придумать схему обмана клиентов на теме получения «выгодных» займов.