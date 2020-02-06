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Экономика

Данные 1,2 млн клиентов микрофинансовых организаций выставили на продажу

Данные 1,2 млн клиентов микрофинансовых организаций (МФО) выставили на продажу на одном из специализированных сайтов, пишет РБК.

Хакер.
Хакер.
СС0

Каждая запись содержит ФИО клиента, его номер телефона, адрес электронной почты и паспортные данные. Есть сведения об обращавшихся за займами в несколько организаций.

Продавец предоставляет покупателям «пробник» базы, в котором содержатся около 800 записей.

«Они контактировали с МФО в период с 2017-го по конец 2019 года. Часть базы содержит неактуальные номера телефонов, уже не обслуживающихся или сменивших владельца. Некоторые участники базы подтвердили, что их данные в базе верны, но утверждали, что никогда не обращались за займами», — отмечает издание.



Источник РБК близкий к Центробанку рассказал, что база похожа на объединенные данные клиентов МФО из разных источников, а не на утечку из одной компании.

Эксперты полагают, что данные могут использоваться мошенниками для социальной инженерии: они могут придумать схему обмана клиентов на теме получения «выгодных» займов.

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