«Дай бог здоровья Обаме!» Как алтайские производители агротехники покорили Россию и нацелились на Европу

«Звезды сошлись», — говорят эксперты о том, почему алтайское сельхозмашиностроение выросло за последние пять лет более чем втрое по объемам производства. По многим позициям местные компании стали лидерами на российском рынке, а некоторые даже пробились на рынки Западной Европы. Но теперь рост замедлился. Altapress.ru выяснил, что сдерживает развитие отрасли и почему участники рынка одновременно хвалят и ругают господдержку.

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Как алтайские компании набирали обороты

Сельхозмашиностроение — одна из самых «живых» отраслей промышленности в Алтайском крае. Она растет заметно быстрее экономики региона. Динамику можно отследить по статистике Алтайского кластера аграрного машиностроения (АлтКАМ), он объединяет большинство местных предприятий отрасли. В 2014 году предприятия кластера выпустили продукции на 2,1 млрд рублей, год спустя — на 4,5 млрд, а по итогам 2018 года — на 6,9 млрд рублей.

Обвал рубля в конце 2014 года, санкции, политика импортозамещения — причины такого роста, кажется, очевидны. Но директор АлтКАМа Сергей Государкин уверен: если бы местные предприятия не были заранее готовы к таким условиям, подобного роста мы могли бы и не увидеть.

Он вспоминает: первое, что сделал кластер в 2010 году, — заказал у местных ученых документ с перечнем всех технологий выращивания зерновых, а также список машин, которые для них нужны.

«До этого предприятия видели какую-­то перспективную нишу и массово начинали вкладывать свои скудные бюджеты в разработку продукта под нее. Кто-то в итоге занимал эту нишу, а остальные, получалось, выбрасывали деньги — столько машин рынку было не нужно. Документ же показал: в регионе и в целом в стране не выпускают много нужной техники. Работы хватит всем», — рассказывает Сергей Государкин.

На Алтае прошел День сибирского поля. Июль , 2013 г. Олег Богданов

В 2015 году удалось подвести итог этой работы. В Поспелихе проходил демонстрационный показ всей сельхозтехники, что производит регион. Когда ее расставили, стало понятно: алтайские компании выпускают прицепное и навесное оборудование под все возможные технологии обработки почвы.

«Мы были готовы — освоили выпуск машин, которых не было в России. Санкции же в свою очередь дали нам толчок для развития. Звезды сошлись. Дай бог здоровья Обаме за это!» — говорит Государкин.

Почему трудно пробивать дорогу в Европу

На волне импортозамещения алтайские производители расширяли ассортимент продукции — стали делать механизмы для климатических зон и технологий, которых нет в крае. Постепенно они завоевали приличные позиции на российском рынке.

Например, практически каждый второй новый плуг в стране — алтайский, каждый пятый почвообрабатывающий агрегат — тоже. На российском рынке борон компании региона захватили долю в 40%.

Инфографика. Михаил Хозяйкин.

Конкурировать с производителями европейской части России непросто — стоимость транспортировки механизмов зачастую сопоставима с 20% стоимости продукции.

«Наша техника дороже аналогов от других российских производителей, но дилеры позиционируют нас как премиальный бренд, и люди готовы за это платить», — говорит Татьяна Филидова, директор «Алтайского завода сельскохозяйственного машиностроения» (АЗСМ) из Павловска, выпускающего оборудование под маркой Veles.

Предприятие первым в России начало поставлять почвообрабатывающую технику в Германию. В 2017 году АЗСМ выставил свои образцы в Ганновере и сразу после выставки получил контракты. В 2019 году технику из Павловска показали в Париже, и теперь представители Veles ведут переговоры с потенциальными партнерами из Франции.

Что было интересного на «Дне сибирского поля-2019» Анна Зайкова

Кроме АЗСМ с Европой работает барнаульский производитель фотосепараторов «СиСорт». Сергей Государкин уверен: экспортный потенциал есть и у многих других алтайских компаний. Реализовать его — одна из приоритетных задач, заявил министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин.

Но на западные рынки пускать российских (и в частности алтайских) производителей никто не спешит, рассуждает Государкин.

«Директор „Петербургского тракторного завода“ рассказывал, как проводили сертификацию „Кировца“ в Канаде. Сначала отказали из-за якобы повышенной радиоактивности металла. Когда завод доказал, что она в норме, там заявили, что двигатель не соответствует экологическим стандартам. А он импортный — Cummins, такой же, как на западных тракторах. То есть для одних он экологичный, а для других — нет. Нужно быть очень настойчивым, чтобы пройти сертификацию и выйти на глобальный рынок», — говорит директор кластера.

Кировец. Машиностроение. Трактор. Анна Зайкова , altapress.ru.

Сертификация — это еще и дорого, и долго, добавляет Татьяна Филидова. Ее предприятие сумело выйти в Европу во многом благодаря господдержке. Заводу компенсировали из бюджета часть затрат на участие в зарубежных выставках, сертификацию и даже транспортировку товара. Пройти этот путь полностью за свой счет могут далеко не все алтайские предприятия, считает Филидова. При этом меры господдержки экспортеров сокращаются.

«Сейчас мы уже не понимаем: сами будем платить за транспортировку с помощью государства или придется перекладывать эти издержки на клиента», — говорит гендиректор АЗСМ.

Почему все недовольны господдержкой

Форм и методов того, как государство готово помочь алтайским машиностроителям, по оценке Сергея Государкина, достаточно много. При этом если раньше чиновники ориентировались в основном на крупные предприятия, то теперь повернулись к малым и средним.

Главные цифры для производителей и покупателей сельхозтехники — 1432. Это номер постановления правительства РФ, по которому аграрии получают скидку на покупку машин и механизмов. В сентябре 2018 года дисконт для Алтайского края увеличили с 20 до 30%.

По данным краевого минсельхоза, за 2018 год из 10 млрд рублей по этому постановлению больше миллиарда направили на сделки в Алтайском крае. Это на 150 млн рублей больше, чем годом ранее, сообщил министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев.

Программа действительно хорошо стимулирует спрос, признают участники рынка. Но в то же время критикуют ее. Работать по ней готовы только крупные компании, потому что мелкие не способны подготовить всю документацию, чтобы получить компенсацию. В конце 2018 года представители барнаульского «Агроцентра» (один из ведущих дилеров и производителей сельхозтехники в регионе) вынуждены были доставить в Мос­кву 82 кг бумаг.

Другая проблема в том, что федеральные Минсельхоз и Минпромторг долго согласуют эти документы. Бывает, что они не успевают завершить процедуру до конца года, и тогда производители техники остаются без компенсаций — на следующий год бюджет программы не переходит. Сергей Государкин говорит, что продавцы даже порой отказываются заключать сделки в конце года — а это самое «урожайное» для них время.

День поля-2019. Анна Зайкова , altapress.ru.

Кроме того, игроки рынка постоянно находятся в неведении — продлят ли субсидии или урежут.

«Господдержка должна быть предсказуемая. Сейчас она нестабильная. То ее нет, и все аграрии замирают и ждут скидок, то потом вместе с субсидиями возникает ажиотаж. Постоянные качели. Это не позволяет строить долгосрочные планы развития. Мы не можем прогнозировать спрос и решить, нужно ли нам расширять производство», — говорит Татьяна Филидова.

В конце апреля глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что власти пока не планируют менять механизм субсидий по постановлению № 1432, за пять лет с его помощью удалось сократить долю импорта на российском рынке с 75 до 40%.

Что со сборкой крупной техники

Ниша алтайских компаний — навесное и прицепное оборудование. Более сложной техники выпускается мало.

Наиболее значимые проекты в этом сегменте за последние годы — сборка тракторов «Кировец» на площадке компании «АСМ-Алтай» и комбайнов «Палессе» в «Агроцентре».

По данным Алтайкрайстата, в 2018 году в регионе собрали 190 «Кировцев», что на 17% меньше, чем годом ранее. Сергей Государкин объясняет падение тем, что «Петербургский тракторный завод» не успевает удовлетворять спрос на трактор и поставки машинокомплектов в Алтайский край у него не в приоритете.

Проект по сборке комбайнов в регионе ограничился выпуском двух экземпляров, которые работают сейчас в учебном хозяйстве аграрного университета под Барнаулом и в Кытмановском районе.

По информации директора АлтКАМа, «Агроцентр» приостановил сборку комбайнов после того, как в 2016 году в России ввели утилизационный сбор. Его взимают со всех производителей и импортеров техники, но отечественным компаниям эту плату потом компенсируют из бюджета. «Палессе» собирали в сотрудничестве с белорусским «Гомсельмашем», который компенсаций не получает, и из-за этого комбайн потерял возможность конкурировать на российском рынке.

Демпоказы на «Дне сибирского поля-2019» Анна Зайкова

По этой же причине, к слову, практически ушли с рынка белорусские тракторы МТЗ. «Агроцентр» заместил их китайскими аналогами, заключив дилерское соглашение с корпорацией YTO.

Председатель совета директоров «Агроцентра» Александр Костин называет еще одну причину — на эти комбайны не распространялось постановление № 1432.

«Участие в этой и других программах подразумевает выполнение широкого спектра производственных операций, для осуществления которых нужно построить предприятие, аналогичное по возможностям заводу „Гомсельмаш“, а это колоссальное вложение средств и десятилетия развития», — уточняет Костин.

Как покупают технику на Алтае

В 2018 году аграрии Алтайского края закупили новую технику и оборудование на 5,5 млрд рублей, сэкономив при этом за счет государства более миллиарда.

На эти средства они приобрели 1196 единиц техники и оборудования. Из них 364 — алтайского производства, передает краевой минсельхоз. Но в деньгах доля локальной продукции скромнее — около 10%, по оценке минпромэнерго Алтайского края.

Техника объединения компаний «Алмаз» на Дне Сибирского поля-2015. almaztd.ru

Самым высоким спросом в регионе пользуются тракторы, зерноуборочная, посевная техника, а также машины и оборудование для животноводства.

«С каждым годом аграрии внимательнее относятся к соблюдению технологий земледелия, переходят от экстенсивных методов обработки почвы к интенсивным, — рассказывает Александр Костин. — Техника при этом необходима соответствующая, и покупатели в большинстве случаев подходят к выбору машин более профессионально. Их выбор падает на современную и функциональную технику, они начинают включать в парк и те агрегаты, которые не применяли ранее».

Относительно 2017 года траты алтайских аграриев на техперевооружение сократились на 1,5 млрд рублей. Эксперты объясняют это тем, что 2018 год выдался для сельхозтоваропроизводителей непростым: посевная проходила в режиме ЧС и надежд на хороший урожай было мало, а когда осенью они оправдались, разочаровали цены на зерно.

Также спрос сдерживало падение закупочных цен на продукцию в конце 2017 года и закредитованность хозяйств. Но в 2019-м наметился позитивный тренд: в первом квартале фермеры Алтайского края инвестировали в технику и оборудование 1,3 млрд рублей — в 2,2 раза больше, чем в январе — марте прошлого года, констатируют в местном минсельхозе.

Каковы перспективы местных производителей

Все опрошенные altapress.ru эксперты уверены: период бурного роста позади. Если еще в 2017 году алтайские предприятия увеличили объем производства в натуральном выражении на четверть, то в 2018-м лишь на 2,4%. «Рынок насыщается, бесконечно лететь в космос невозможно», — констатирует директор АлтКАМа Сергей Государкин.

В минпромэнерго прогнозируют, что по итогам 2019 года алтайские сельхозмашиностроители изготовят 10,7 тыс. единиц техники (на 500 больше, чем годом ранее) и получат за них на 300 млн рублей больше.