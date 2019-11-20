«Дай бутылку»: алтайские предприятия столкнулись с серьезным дефицитом стеклотары

В 2019 году алтайские пищевые предприятия, использующие для упаковки стеклотару, столкнулись с серьезным ее дефицитом. Ситуация на рынке накалилась до того, что цена на имеющуюся бутылку подскочила в два раза. Как компании будут выходить из сложившейся ситуации, стоит ли ждать повышения цены на продукцию и можно ли наладить производство стеклянной бутылки на Алтае, — в разборе altapress.ru.

Что говорят производители

О проблемах с закупом стеклотары на экспертном совете ИД «Алтапресс» рассказал генеральный директор компании «Тэйси» Максим Байкалов.

Эксперт утверждает: ситуация с бутылкой давно была напряженная, но накалилась она до предела в 2019 году. Цена подскочила тут же.

Дошло до того, что мелким предприятиям ничего не осталось, как скупать имеющиеся остатки тары у «крупняков», у которых есть долгосрочные договоры поставок.

«Ко мне приходят и напрямую говорят: «Дай бутылку! Хотя бы тысячу штук», — рассказал Максим Байкалов.

На фоне сложившегося дефицита «Тэйси» распродала все бракованные бутылки, которые накопились за десять лет. В производстве напитков их уже не использовали и планировали сдать на стеклобой. В итоге тару забрали предприятия не пищевой сферы для своих технических нужд, например, для розлива химических растворителей.

Стекло СС0

Есть ли проблемы у пивных заводов

По словам Вадима Смагина, генерального директора компании «Бочкари», проблемы со стеклотарой были актуальны также и для пивоваренной отрасли. И главная трудность заключалась не в повышении цен на бутылку, а в ее недопоставках.

Вадим Смагин,

генеральный директор компании «Бочкари»:

Приходилось договариваться с сетями, перераспределять имеющиеся остатки тары. Каждый раз это оборачивалось компании дополнительными расходами.

В нынешнем году «Бочкари» запустили новое оборудование для розлива продукции в алюминиевую тару мощностью 20 тыс. банок в час, потратив на это 270 млн рублей. Но полноценной заменой стеклянной бутылки банку Смагин не считает.

«Бочкари» запустили новую линию розлива в алюминиевую банку Дмитрий Лямзин

«Мы же не скажем торговым сетям: «У нас нет продукции в стеклянной бутылке — возьмите банку». Это совершенно иной формат», — отметил гендиректор «Бочкарей».

На предприятии также уточнили, что из сложившейся ситуации уже сделали определенные выводы и смогли подстраховаться на будущее.

Почему возник дефицит

Есть две версии того, откуда взялась проблема с тарой. Первая — конспирологическая. Есть мнение, что стекольные заводы закрывают специально, в угоду производителям алюминиевых банок, за которыми стоит известный миллиардер Олег Дерипаска со своим холдингом UC Rusal. Именно Дерипаска — главный производитель сырья для этого вида упаковки.

Вторая версия — экономическая. Производство стекла весьма энергоемкое, из-за этого стеклозаводы постоянно испытывают трудности.

В 2019 году небольшие региональные предприятия, например, во Владимирской области, обанкротились и ушли с рынка. Другие переориентировались на производство более дорогой и рентабельной продукции.

Бутылки. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Создал сложности пивным предприятиям и новосибирский стекольный завод «Экран», работавший в нынешнем году с перебоями.

Будут ли дорожать напитки

По словам Максима Байкалова, в сложившейся ситуации производители оказались между двух огней: с одной стороны растущие затраты на стеклянную бутылку и другие комплектующие упаковки, включая этикетку, с другой — торговые сети, пресекающие любые возможности повышения отпускной цены. В итоге — все ложится на плечи предприятия.

Максим Байкалов,

генеральный директор компании «Тэйси»:

Любая торговая сеть ежегодно требует с нас так называемого улучшения условий контракта. Это значит, что мы каждый раз должны давать скидку. Понятно, что делать это тяжело, поэтому ходим, договариваемся. Элементарно: за пять лет газ подорожал в два раза. О каких улучшениях контрактов тут можно говорить? То, что мы оставили нынешние цены — это уже скидка.

Максим Байкалов , генеральный директор компании «Тэйси» Анна Зайкова

В пивоваренной отрасли в этом отношении все еще сложнее, отмечают эксперты. В нынешнем году рынок, как никогда, был подвержен демпингу. По словам Алены Вдовиной, PR-менеджера «Барнаульского пивоваренного завода», федеральные игроки уже опустили цену на полке на акционный продукт до 32−39 рублей за бутылку, что фактически ниже себестоимости.

Алена Вдовина,

PR-менеджер «Барнаульского пивоваренного завода»:

В сложившейся ситуации мы не можем себе позволить повышение цены во всех вариантах упаковки — ПЭТ, алюминиевая банка или стекло. Главная причина — низкая покупательская способность в нашем регионе.

Алена Вдовина , PR-менеджер «Барнаульского пивоваренного завода» Анна Зайкова

Почему бутылки нельзя использовать повторно

Запрет на оборотную тару в производстве алкоголя, пива и детского питания вступил в силу в 2012 году, после этого повторно принимать бутылку предприятия уже не имели права.

Хотя в Европе и поныне это вполне распространенная практика.

Как отмечают на самих заводах, организовать прием тары не так-то просто. Для этого необходима отлаженная система по сбору, мойке и вторичному использованию бутылки. Плюс сама бутылка должна быть прочнее, а значит еще дороже.

Выпускают ли стеклянную бутылку на Алтае

Сейчас таких производств в Алтайском крае нет — ближайшее в Новосибирской и Омской областях. Но так было не всегда.

В 1873 году известный предприниматель Константин Платонов в селе Соколово, Бийского уезда, в 25 километрах от будущей Акутихи запустил стекольный завод, который просуществовал вплоть до 2002 года. Предприятие законсервировали после серьезного пожара и больше не запускали.

Если под рукой не оказалось скалки , используйте бутылку из-под вина. Adme.ru

Краевые власти попытались реанимировать его в 2011 году и даже искали для предприятия инвестора. По информации altapress.ru, на площадку приезжал Эдуард Таран, владелец РАТМ-Холдинга, в который входит новосибирский стекольный завод «Экран». Объект в Акутихе его не заинтересовал, даже несмотря на то, что чиновники клятвенно обещали подвести к нему газ.

Газа там нет до сих пор, как и собственно перспектив. Как отмечают эксперты, местное сырье уже не отвечает современным требованиям и вряд ли подойдет для производства пищевой тары.